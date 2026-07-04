Ảnh chụp lén bóc trần nhan sắc thật của Ninh Dương Lan Ngọc

Nhan sắc thật của Ninh Dương Lan Ngọc ra sao mà dân tình rôm rả bàn tán thế?

Mới đây, một bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện tại phim trường Chị Chị Em Em 3 bất ngờ lan truyền mạnh trên Threads, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù chỉ là ảnh chụp lén từ xa, chất lượng khá thấp, hơi mờ và nhiễu, nữ diễn viên vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm giữa khung hình nhờ vóc dáng thanh mảnh cùng tạo hình mang đậm hơi thở cổ trang.

Trong bức ảnh, Lan Ngọc diện bộ trang phục mang tông xanh pastel nhã nhặn, được thiết kế theo phom dáng truyền thống với phần cổ cao kín đáo, tay áo dài và chân váy họa tiết ren mềm mại. Thiết kế tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng, nền nã, khiến tổng thể tạo hình gợi liên tưởng đến hình ảnh một tiểu thư khuê các. Dù góc chụp khá xa và độ phân giải không cao, những đường nét thanh thoát trên gương mặt của nữ diễn viên vẫn phần nào hiện lên rõ nét. Không cần lớp filter hay ánh sáng được căn chỉnh kỹ lưỡng, cô vẫn giữ được vẻ ngoài ngọt ngào và tươi tắn.

Trước đó, Lan Ngọc để lộ tạo hình đầu tiên trong Chị Chị Em Em 3 khi diện bộ trang phục tông màu tím pastel nhã nhặn, được may theo phom dáng truyền thống với phần cổ cao kín đáo, tay áo dài mềm mại và chân váy họa tiết tinh tế. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ nền nã, sang trọng, gợi hình ảnh một tiểu thư khuê các trong bối cảnh xưa.

Chính việc ngay cả một bức ảnh hậu trường có chất lượng không quá tốt vẫn khiến Lan Ngọc nhận được nhiều lời khen về ngoại hình đã làm người hâm mộ càng thêm thích thú. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đặc biệt hợp với tạo hình cổ trang nhờ gương mặt thanh tú và khí chất nhẹ nhàng. Tuy thời gian và concept có vẻ khác so với Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, cư dân mạng vẫn vô cùng mong đợi một Lan Ngọc trong một bộ phim cổ trang sau nhiều năm.

Một số bình luận của netizen: - Chắc đây là tạo hình nhân vật Thị Liễu rồi. - Ui ảnh mờ nhoè mà cổ vẫn đẹp quá trời. - Lan Ngọc hợp đóng vai cổ trang giàu lắm á. - Như này là vào vai tiểu thư ngày xưa rồi, mong đợi quá cả nhà ơi. - Ảnh chất lượng thấp nhưng nội dung chất lượng 8K.

Chị Chị Em Em 3 là phần tiếp theo của thương hiệu điện ảnh ăn khách Chị Chị Em Em, chính thức bấm máy từ cuối tháng 5/2026. Sau hai phần phim ghi dấu ấn với màu sắc tâm lý, giật gân và những màn đấu trí giữa các nhân vật nữ, phần ba được hé lộ sẽ mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới khi khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim lấy cảm hứng từ hình tượng Thị Mầu, nhân vật nổi tiếng trong văn hóa dân gian, với bối cảnh ghi hình chủ yếu tại Bắc Ninh nhằm tái hiện không gian đậm chất Kinh Bắc. Đến nay, Hoa hậu Kỳ Duyên là diễn viên duy nhất được xác nhận chính thức, đảm nhận vai Thị Mầu. Trong khi đó, danh tính các nhân vật còn lại vẫn được ê-kíp giữ kín để tạo sự tò mò trước ngày công bố.

Dẫu vậy, thời gian qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là ghi lại hậu trường phim. Từ đó, hàng loạt cái tên như Lan Ngọc, Chi Pu, Bảo Anh, Steven Nguyễn... được cư dân mạng đồn đoán sẽ góp mặt trong dự án. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận những thông tin này. Chính sự kín tiếng của ê-kíp càng khiến Chị Chị Em Em 3 trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt được khán giả mong chờ và bàn tán nhiều nhất thời điểm hiện tại.

Tháng 5 vừa qua, Lan Ngọc chính thức được công bố là một trong những gương mặt chủ chốt của dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương - bộ phim tình báo có quy mô đầu tư lớn, dự kiến ra rạp vào năm 2027. Đây cũng là lần đầu tiên Lan Ngọc tái xuất điện ảnh sau khoảng 4 năm vắng bóng, đồng thời đánh dấu nỗ lực làm mới hình ảnh khi thử sức với thể loại tình báo, gián điệp thay vì những vai diễn tình cảm, hài quen thuộc trước đây. Sự trở lại này khiến nhiều người tin rằng sau quãng thời gian dài ở ẩn khỏi đường đua phim ảnh, Lan Ngọc đang chuẩn bị cho một chương mới trong sự nghiệp.