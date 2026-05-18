Thời gian gần đây, thông tin dự án Chị Chị Em Em 3 chính thức được công bố đang trở thành chủ đề hot được cộng đồng mạng bàn luận không ngừng. Thương hiệu phim nổi tiếng này đã tạo tiếng vang lớn trong địa hạt điện ảnh Việt, góp phần không nhỏ vào đời sống nghệ thuật của đại chúng. Theo đó, phần phim mới vẫn có sự tham gia của Will Vũ trong vai trò sản xuất, đồng hành cùng đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng và biên kịch Kay Nguyễn. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới cho thương hiệu nhưng vẫn giữ được tinh thần drama, nhiều cú twist.

Bên cạnh đó, chi tiết khiến khán giả đặc biệt tò mò chính là những manh mối”về dàn cast. Nhà sản xuất tiết lộ phim sẽ quy tụ một nữ diễn viên sở hữu tác phẩm trăm tỷ, một ca sĩ kiêm diễn viên từng có thành tích phòng vé ấn tượng, cùng một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện ở các phần trước nhằm tạo mạch kết nối cho toàn bộ vũ trụ Chị Chị Em Em. 3 gương mặt được gọi tên nhiều nhất là Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Hoà Minzy.

Tuy nhiên mới đây, một hình ảnh chụp "bàn tròn" ekip Chị Chị Em Em 3 đã khiến không ít netizen phải quay xe. Qua bức ảnh chụp trộm, những cái tên được chỉ đích danh là NSND Lê Khanh, Steven Nguyễn, Quốc Anh, Lan Ngọc, Minh Hằng và Kỳ Duyên. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, việc Lan Ngọc, Minh Hằng và Kỳ Duyên cùng tham gia một bom tấn nước nhà là điều khó ai nghĩ tới.

Với kho tàng phim ảnh đồ sộ bao gồm loạt siêu phẩm như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu... Lan Ngọc là mỹ nhân cân bằng được tính hàn lâm và thương mại, được gọi là "bảo chứng diễn xuất" nhờ thực lực xuất sắc trong thế hệ của cô. Vai nữ chính trong Chị Chị Em Em 3 quả thực vô cùng phù hợp với vị thế hiện tại của Lan Ngọc, đặc biệt khi cô nàng đang rục rịch trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng. Chưa kể, Lan Ngọc còn là gương mặt được săn đón hàng đầu trong nhiều chương trình thực tế đình đám, giúp hình ảnh của cô ngày càng gần gũi và có sức ảnh hưởng rộng với khán giả.

Minh Hằng là một trong số ít nghệ sĩ nữ Vbiz duy trì được sức nóng tên tuổi suốt hai thập kỷ hoạt động. Bắt đầu từ vai trò ca sĩ thần tượng thế hệ 2000, cô lấn sân sang điện ảnh và truyền hình, từng bước xây dựng vị thế “ngôi sao đa năng”. Trong giai đoạn đỉnh cao của phim truyền hình Việt, Minh Hằng ghi dấu qua loạt tác phẩm ăn khách như Gọi Giấc Mơ Về, Ngôi Nhà Hạnh Phúc phiên bản Việt hay Vừa Đi Vừa Khóc. Khi chuyển hướng sang điện ảnh, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh sức hút phòng vé với nhiều dự án có doanh thu ấn tượng như Bao Giờ Có Yêu Nhau, Sắc Đẹp Ngàn Cân, Bẫy Ngọt Ngào, Chị Chị Em Em 2.

Tính đến năm 2026, Minh Hằng vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong showbiz Việt nhờ hình ảnh ngôi sao hạng A có độ nhận diện cao, đời tư ổn định và phong độ nhan sắc gần như không suy chuyển. Nếu tiếp tục đảm nhận vai trò nữ chính trong Chị Chị Em Em 3, Minh Hằng được xem là lựa chọn gần như hoàn hảo cho concept thương hiệu này. Cô sở hữu đầy đủ yếu tố mà dòng phim cần: visual sang trọng kiểu “phú bà”, khí chất quyến rũ, cùng kinh nghiệm đóng phim lâu năm. Đây cũng là kiểu vai giúp Minh Hằng phát huy mạnh nhất khí chất điện ảnh mà cô đã xây dựng trong nhiều năm qua.

Kỳ Duyên thực tế chưa có sự nghiệp đóng phim quá nổi bật nếu đặt cạnh những cái tên diễn viên chuyên nghiệp. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, cô chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực thời trang, gameshow và làm KOL thay vì tập trung hoàn toàn cho diễn xuất. Năm 2025, cô nàng lần đầu "đá sân" sang lĩnh vực điện ảnh qua vai diễn Karen trong Bộ Tứ Báo Thủ. Dù năng lực còn hạn chế, không thể phủ nhận Kỳ Duyên sở hữu lượng người hâm mộ nhất định và độ phủ sóng lớn trong làng giải trí Việt. Vì thế, cô nàng sẽ là nhân tố góp phần mang "nam chân" truyền thông cho Chị Chị Em Em 3 nếu tin đồn là sự thật.

Dù vậy, đây chỉ là một bức ảnh được chụp lén bởi một tài khoản vô danh trên MXH. Ekip hay các diễn viên vẫn chưa hề lên tiếng xác nhận nên vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, 3 nữ chính trong Chị Chị Em Em 3 sẽ là ai.

Một số bình luận của netizen:

- Ôi đa vũ trụ gì thế này khi cả Minh Hằng, Lan Ngọc và Kỳ Duyên cùng đóng chung một phim.

- Trời ơi, Lan Ngọc bật công tắc chạy show đây rồi.

- Cố lên Kỳ Duyên ơi, mong đợi vào bộ phim sắp tới của em.

- Đây phải gọi là bom tấn thật rồi, dàn cast đúng tầm đỉnh cao.

- Phim gì toàn visual là visual vậy.