Tài sản lớn nhất của Ninh Dương Lan Ngọc

Nếu phải chọn một “tài sản” định hình nên Ninh Dương Lan Ngọc của hiện tại, đó không phải nhan sắc, cũng không phải danh hiệu, mà chính là vai diễn Nương trong Cánh Đồng Bất Tận. Đây là bộ phim đã đặt viên gạch đầu tiên cho một hành trình dài và bền bỉ của nữ diễn viên sinh năm 1990.

Ra mắt năm 2010, Cánh Đồng Bất Tận không phải kiểu phim dễ xem, càng không phải bệ phóng hào nhoáng cho một gương mặt mới. Trong phim, nhân vật Nương hiện lên như biểu tượng của sự tổn thương, câm lặng và chịu đựng. Lan Ngọc khi ấy không cần thoại nhiều, cũng chẳng cần phô diễn kỹ thuật diễn xuất nhưng vẫn thành công khiến khán giả nhớ đến mình. Những gì cô làm làm thậm chí vượt xa kỳ vọng của một diễn viên lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Lan Ngọc trong Cánh Đồng Bất Tận

Thành công của Cánh Đồng Bất Tận mang về cho Lan Ngọc giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam, đồng thời gắn chặt tên cô với danh xưng ngọc nữ màn ảnh Việt trong suốt nhiều năm sau đó. Quan trọng hơn, vai Nương trở thành một chuẩn mực để khán giả và giới chuyên môn luôn dùng làm mốc so sánh mỗi khi nhắc đến Lan Ngọc, rằng cô có còn giữ được chiều sâu cảm xúc ấy không, có còn đủ dũng cảm để bước vào những vai diễn gai góc như thế nữa không?

Từ vai diễn Nương trong Cánh Đồng Bất Tận, Ninh Dương Lan Ngọc từng bước xây dựng một sự nghiệp đủ dày để được xem là “Tam kim ảnh hậu” của điện ảnh Việt - một danh xưng không chính thức nhưng hoàn toàn có cơ sở. Cô là một trong số rất ít nữ diễn viên cùng lúc sở hữu Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng và Mai Vàng chỉ với duy nhất một tác phẩm. Nếu Bông Sen Vàng ghi nhận năng lực diễn xuất ở những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao, thì Cánh Diều Vàng và Mai Vàng lại cho thấy Lan Ngọc có khả năng chinh phục cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng.

Hình ảnh kinh điển trong phim, giúp định hình sự nghiệp Ninh Dương Lan Ngọc

Sau vai diễn để đời này, sự nghiệp của Lan Ngọc không đi theo một đường thẳng an toàn. Cô thử sức với nhiều thể loại: hài, tâm lý, cổ trang, truyền hình lẫn điện ảnh. Có những giai đoạn Lan Ngọc bị cho là lệch tông, xuất hiện nhiều ở game show hơn phim ảnh, nhưng khách quan mà nói đó là lựa chọn khôn ngoan của một diễn viên hiểu rõ vị trí của mình trong thị trường giải trí. Khi không có tác phẩm hot, Lan Ngọc vẫn giữ được độ nhận diện, độ yêu mến từ khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc là sao nữ 9X hiếm hoi giữ được sức hút bền bỉ ngay cả ở những giai đoạn không có phim hot

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, có thể thấy tài sản lớn nhất của Ninh Dương Lan Ngọc không nằm ở số lượng giải thưởng, mà ở việc cô có một vai diễn định hình bản thân trong Cánh Đồng Bất Tận. Và có lẽ, đó mới là thứ tài sản quý giá nhất mà bất cứ diễn viên nào cũng muốn sở hữu: một vai diễn đủ sâu để khán giả nhớ cả đời, và đủ nặng để cô phải tiếp tục nỗ lực vượt qua chính mình.