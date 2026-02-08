Bộ phim ngôn tình cổ trang Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? đang trở thành cái tên thu hút nhiều sự chú ý của khán giả nhờ nội dung độc đáo và diễn biến ngày càng hấp dẫn. Tác phẩm đưa người xem theo chân Vương Thúy Hoa, một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, trở thành Dữu Vãn Âm, yêu phi họa quốc của bạo chúa Hạ Hầu Đạm.

Điều đặc biệt là không chỉ Dữu Vãn Âm, mà cả Hạ Hầu Đạm lẫn nữ chính tiểu thuyết Tạ Vĩnh Nhi cũng được tiết lộ đều đến từ thế giới hiện đại giống cô. Chính yếu tố này đã tạo nên hàng loạt tình huống đầy ly kỳ, thú vị và mới mẻ.

Ở giai đoạn đầu, bộ phim ghi điểm mạnh mẽ nhờ màu sắc hài hước, nhẹ nhàng. Tuy nhiên về sau, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? dần chuyển hướng sang những tình tiết cảm động, thậm chí nhuốm màu bi kịch. Mới đây, một đoạn video trích từ phim được lan truyền trên mạng xã hộ, khắc họa khoảnh khắc đầy đau thương của cặp đôi chính. Hạ Hầu Đạm xuất hiện với gương mặt tuyệt vọng, trong khi Dữu Vãn Âm không kìm được những giọt nước mắt.

Chứng kiến hình ảnh Dữu Vãn Âm rơi lệ, người xem không chỉ thổn thức trước nhan sắc tuyệt trần của Vương Sở Nhiên, mà còn xót xa không hiểu điều gì khiến một Dữu Vãn Âm hài hước ở những tập đầu lại trở nên xót xa, buồn khổ như vậy.

Bình luận của netizen: - Đúng là Vương Sở Nhiên khóc cả thế giới đều sai. - Ban đầu thì hài hước, sau thì hài cốt à. - Phim này ban đầu hài hài nhưng mà thực ra 6 tập là hết hài rồi, sau khóc đấy mn ạ, may mà còn HE an ủi. - Đôi này hợp visual dã man, diễn cũng ổn áp. - Nhìn Vương Sở Nhiên khóc mà thấy như mình có lỗi với cổ.

Điều gì xảy ra khiến cho cả Hạ Hầu Đạm và Dữu Vãn Âm đều trở nên đau khổ như vậy?

Đáng chú ý, lời thoại của Hạ Hầu Đạm: "Nếu tôi nói ra toàn bộ, niềm tin và sự gần gũi nhỏ bé của cô ấy sẽ tan biến" cùng câu hỏi đầy hoang mang của Dữu Vãn Âm: "Rốt cuộc người đàn ông này là ai?" chắc chắn sẽ khiến khán giả tò mò về biến cố sẽ xảy ra trong mối quan hệ của hai người.

Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên đều nhận được những lời khen ngợi từ khán giả.

Bên cạnh nội dung ngày càng cuốn hút, bộ phim còn ghi điểm nhờ màn thể hiện của Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên. Cả hai được khán giả đánh giá tích cực, đặc biệt là những người từng xem phiên bản hoạt hình. Cặp đôi không chỉ sở hữu ngoại hình phù hợp nhân vật, mà đồng thời cho thấy sự ăn ý rõ rệt trong diễn xuất, góp công lớn vào thành công của phim cho đến thời điểm hiện tại.

Với sự kết hợp giữa hài hước, cảm xúc và những bí mật dần được hé lộ, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều diễn biến bất ngờ trong thời gian tới.

nguồn: Weibo