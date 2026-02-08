Hồng Đăng trở lại phim giờ vàng VTV, khán giả phản ứng thế nào?

Trong tập 4 của Đồng hồ đếm ngược, Hồng Đăng xuất hiện với vai Khang - tuyến nhân vật phụ thuộc nhóm phản diện. Khang là người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, trí thức nhưng bản chất đào hoa, thực dụng.

Nhân vật này duy trì mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ lớn tuổi (do NSƯT Quách Thu Phương thủ vai) để vụ lợi, đồng thời vẫn qua lại với nhiều cô gái trẻ và vướng vào những rắc rối liên quan đến nữ chính Hà Chi (Hoàng Hà).

Hồng Đăng gây tranh luận khi vào vai ''phi công trẻ'', đóng cặp với nữ diễn viên Quách Thu Phương.

Ngay từ những phân cảnh đầu tiên, Khang đã gây chú ý bởi ánh nhìn khó đoán, sự thân mật đầy ẩn ý với người tình và những lời lẽ ngọt ngào mang tính thao túng. Dù thời lượng xuất hiện chưa nhiều, Hồng Đăng vẫn để lại dấu ấn ở các cảnh đối thoại, đặc biệt là cách tiết chế biểu cảm, sử dụng ánh mắt và giọng nói để khắc họa rõ nét sự toan tính, sở khanh của nhân vật.

Đây là dự án truyền hình đầu tiên Hồng Đăng tham gia kể từ sau ồn ào đời tư cách đây năm. Sự trở lại khá âm thầm, không có bất kỳ chia sẻ hay quảng bá nào trên trang cá nhân.

Sự trở lại của Hồng Đăng gây nhiều bàn tán. Trên các diễn đàn phim truyền hình, nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng “đời tư là đời tư, phim là phim”, đồng thời nhận xét Hồng Đăng vẫn giữ được phong thái và lối diễn quen thuộc từng tạo dấu ấn ở khung giờ vàng. Một khán giả bình luận : “Chỉ cần vài cảnh là đã thấy đúng chất Hồng Đăng ngày trước, xem tiếp chủ yếu để chờ xem nhân vật Khang sẽ gây sóng gió gì”.

Tranh luận còn xoay quanh việc Hồng Đăng đóng cặp cùng đàn chị Quách Thu Phương, người hơn anh 7 tuổi. Một số khán giả cho rằng sự chênh lệch tuổi tác khiến mối quan hệ trên phim chưa đủ thuyết phục, trong khi ý kiến khác lại nhìn nhận chính cảm giác “lệch pha” ấy tạo nên sự bất ổn, phù hợp với tính cách nhân vật và màu sắc kịch tính của phim.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Hồng Đăng sau scandal cũng vấp phải những phản ứng dè dặt. Một bộ phận người xem cho rằng nam diễn viên cần thêm thời gian để lấy lại thiện cảm công chúng, thậm chí có ý kiến chia sẻ cảm giác “khó xem” khi anh xuất hiện trở lại trên sóng giờ vàng.

Sự trở lại của Hồng Đăng gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn phim ảnh.

Trước đó, Hồng Đăng gần như rút khỏi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào kinh doanh bất động sản, mua bán ô tô và hỗ trợ vợ quản lý quán ăn. Trên mạng xã hội, anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình và những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.

Hồng Đăng sinh năm 1984, từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt với loạt tác phẩm ăn khách như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng, Hoa hồng trên ngực trái, Thương ngày nắng về . Năm 2018, anh giành giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards.

Năm 2022, anh dừng đóng phim sau ồn ào đời tư. Nam diễn viên sau đó nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Đến tháng 7/2024, tòa án ở Tây Ban Nha đình chỉ vụ án do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội.