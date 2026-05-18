Những ngày gần đây, các trang mạng xã hội bắt đầu rần rần thảo luận về Tận Hiến, bộ phim khá mới được phát sòng trên khung giờ vàng. Được Điện ảnh Công an nhân dân thực hiện, Tận Hiến tái hiện chân thật hành trình chiến đấu thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên đất Lào trong giai đoạn 1957-1977. Không chỉ nhờ kịch bản hấp dẫn, sự chú ý của netizen còn đổ dồn vào nhân vật của Ngọc Thanh Tâm.

Trong tập 5 và 6, Nguyễn Thành (Hứa Vĩ Văn) liên tục trải qua các cuộc đấu trí nội tâm trong tù Anh không sợ đòn roi hay cái chết, mà ám ảnh lớn nhất là bị chôn vùi trong quên lãng, không còn cơ hội gặp lại vợ con. Đối diện các sĩ quan Việt Nam Cộng hòa và tình báo CIA, Nguyễn Thành luôn ứng xử khôn khéo, lúc mềm mỏng, khi cứng rắn, khiến đối phương vừa dè chừng vừa nể phục.

Việc có thể bước ra khỏi DNC khiến Nguyễn Thành trở thành nhân vật đặc biệt giữa "chợ tình báo" Viêng Chăn. Từ đây, anh tiếp tục bước vào cuộc đấu trí căng thẳng với sự xuất hiện của Hoài Châu do Ngọc Thanh Tâm thủ vai, nữ tình báo xinh đẹp, thông thạo nhiều ngoại ngữ và đang âm thầm tiếp cận Nguyễn Thành thông qua vợ anh.

Hoài Châu, người gốc Đài Loan (Trung Quốc), diện lên mình những bộ sườn xám, vừa đem lại sự nền nã mà cũng vừa bí ẩn. Tại đây, Ngọc Thanh Tâm khiến khán giả bái phục khi bắn liên tục 3 thứ tiếng Hoa, tiếng Lào và tiếng Anh. Phát âm và ngữ điệu của mỹ nhân Việt được đánh giá là trôi chảy, tự nhiên, gần như không khác gì người bản xứ. Điều này là minh chứng rõ nhất cho việc Ngọc Thanh Tâm đã đầu tư và nỗ lực rất nhiều cho vai diễn này. Và dĩ nhiên, Ngọc Thanh Tâm cũng nói tiếng Việt trong phim với vị trí là người gốc Đài.

Ngoài ra, đài từ và diễn xuất của cô cũng đã cải thiện đáng kể so với những tác phẩm trước. Một yếu tố khác giúp "ái nữ nghìn tỷ Vbiz" chính là nhan sắc cổ điển. Ngọc Thanh Tâm sở hữu gương mặt thanh tú nhưng có độ sắc nét rõ rệt. Layout makeup hoài cổ gợi lên khí chất điềm tĩnh, kín kẽ của một nữ điệp viên. Trong tạo hình nữ tình báo gốc Đài, Ngọc Thanh Tâm không chỉ mang vẻ đẹp hoài cổ mà còn toát ra thần thát của một thiên kim tiểu thư thực thụ - một người phụ nữ được nuôi dưỡng trong môi trường thượng lưu, có học thức và sự tinh tế ăn sâu vào từng cử chỉ.

Một số bình luận của netizen: - Nay tiểu thư đài các, kiêu sa quá. - Ngọc Thanh Tâm phát âm tiếng Trung chuẩn đấy, còn tiếng Anh không phải bàn rồi. - Diễn xuất của tiểu thư 10 điểm không có nhưng. - Trông giống mấy cô mỹ nữ thời xưa Trung Quốc nhỉ. - Đã đẹp, giỏi lại còn kính nghiệp nữa. Làm fan chị quả không sai.

Điều thú vị là hình tượng ấy phần nào phản chiếu chính con người cô ngoài đời. Ngọc Thanh Tâm vốn được biết đến là một "rich kid" chính hiệu Vbiz, là nữ thừa kế đế chế thuỷ sản Hải Vương Group do mẹ cô là bà Trịnh Thị Bích Hằng đứng đầu. Hình ảnh Ngọc Thanh Tâm gắn liền với những căn penthouse bạc tỷ, bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ và phong cách sống chuẩn "thiên kim tiểu thư" từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng dần nhìn cô bằng ánh mắt khác không nằm ở xuất thân giàu có, mà là cách Ngọc Thanh Tâm từng bước thoát khỏi cái mác "ái nữ tập đoàn nghìn tỷ" để xây dựng dấu ấn riêng trong nghệ thuật. Được nuôi dưỡng trong điều kiện đủ đầy từ nhỏ, cô vẫn lựa chọn con đường học hành bài bản khi theo học ngành Digital Media tại RMIT Việt Nam và tốt nghiệp loại giỏi. Trước đó, nữ diễn viên từng nhận học bổng từ nhiều trường đại học tại Mỹ, đồng thời tham gia các khóa đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp ở nước ngoài.

Bước vào showbiz, Ngọc Thanh Tâm không hoạt động theo kiểu ồn ào hay cố tạo scandal để gây chú ý. Cô âm thầm góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Hiệp Sĩ Mù, Đảo Của Dân Ngụ Cư, Yêu Em Bất Chấp… đồng thời thử sức với vai trò sản xuất web-drama. Trên mạng xã hội, cô từng gây chú ý nhờ những vlog đập hộp hàng hiệu, du lịch sang chảnh hay series Not Just A Rich Kid.

Từ khoảng năm 2024, công chúng bắt đầu nhìn thấy một Ngọc Thanh Tâm khác biệt rõ rệt. Sự thay đổi này được thể hiện rõ khi cô tham gia hai chương trình truyền hình mang màu sắc đối lập: Chị Đẹp Đạp Gió và Gia đình Haha. Nếu ở sân khấu, cô gây ấn tượng với hình ảnh rực rỡ, thần thái tự tin, sẵn sàng học những kỹ năng mới mẻ thì trong chương trình thực tế, Ngọc Thanh Tâm lại ghi điểm bởi sự gần gũi khi cùng các nghệ sĩ bẻ măng, làm ruộng, nấu ăn giữa đời sống thôn quê.



