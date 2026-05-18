Mới đây, bộ phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại đã gây choáng khi chính thức vượt mốc 510 triệu nhân dân tệ. Thậm chí, Maoyan còn nâng doanh thu dự đoán của phim lên mức 1.4 tỷ nhân dân tệ. Đây là con số không hề nhỏ chút nào kể cả với các dự án được đầu tư lớn, còn với một tác phẩm chỉ có vốn đầu tư 14 triệu nhân dân tệ như Thư Tình Gửi Bà Ngoại, đây quả thực là thành tích rất khủng. Với mức doanh thu vượt mốc 510 triệu nhân dân tệ, bộ phim đã lời ít nhất 496 triệu nhân dân tệ, cao gấp hơn 35 lần chi phí sản xuất. Tất nhiên, con số này sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Thư Tình Gửi Bà Ngoại xoay quanh câu chuyện về những bức thư qua lại giữa một cô gái trẻ đang sống ở Thái Lan và một người phụ nữ lớn tuổi ở Triều Sán. Người phụ nữ ở Triều Sán vẫn luôn nhớ về người đàn ông bà yêu. Cháu nội của bà vì nợ nần mà lên đường tới Thái Lan để tìm ông nội của mình. Thế nhưng anh ta phát hiện ra ông thực ra đã qua đời từ lâu, còn người vẫn luôn viết thư cho bà của anh lại là một cô gái trẻ.

Vì chỉ là một dự án nhỏ, thế nên phim vốn không hề được kỳ vọng sẽ tạo ra sự bùng nổ lớn đến vậy. Dàn diễn viên của phim tất nhiên chẳng có ngôi sao nào, mà chỉ bao gồm những diễn viên mới cùng một số hot influencer mạng mà thôi. Thậm chí, đây còn là tác phẩm đầu tay của nữ chính Lý Tư Đồng.

Đáng nói hơn, Lý Tư Đồng sinh năm 2004, không phải diễn viên chuyên nghiệp, chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất. Cô vốn theo học tại Đại học Tài chính và Kinh tế Quảng Đông chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Nhờ các clip đời thường đăng trên nền tảng Douyin, Lý Tư Đồng đã được đạo diễn lựa chọn. Dẫu vậy sau thành công của Thư Tình Gửi Bà Ngoại, cô đã chính thức dấn thân vào showbiz. Có thể nói, vai nữ chính trong Thư Tình Gửi Bà Ngoại đã mang đến bước ngoặt cuộc đời cho cô nàng.

Bộ phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại được khen ngợi nhờ nội dung gây xúc động mạnh, các diễn viên dù không chuyên nhưng vẫn mang đến diễn xuất ổn. Thậm chí, có người nói rằng dù chỉ xem clip ngắn trên mạng xã hội, họ vẫn không kim được nước mắt.

nguồn: Maoyan