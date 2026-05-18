Hành động bị chỉ trích là biến thái của Trương Lăng Hách

Trang Sohu đưa tin Trương Lăng Hách là một diễn viên không giỏi trong việc quản lý biểu cảm, do đó, các vai diễn của anh thường có cách diễn đạt cảm xúc và xây dựng nhân vật không chính xác. Khuyết điểm này thậm chí còn khiến Trương Lăng Hách lâm vào tình huống bị chỉ trích là biến thái.

Cụ thể trong buổi quảng bá bộ phim truyền hình Yêu Em, Trương Lăng Hách được yêu cầu diễn lại cảnh quay bắt mạch khám sức khỏe cho bạn diễn Từ Nhược Hàm, bởi trong phim Trương Lăng Hách thể hiện vai bác sĩ trung y Hà Tô Diệp.

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì có biểu cảm không phù hợp với bạn diễn Từ Nhược Hàm

Tuy nhiên, sau khi bắt mạch cho Từ Nhược Hàm, Trương Lăng Hách đột nhiên có hành động liếm môi rất dễ gây hiểu nhầm là đang có suy nghĩ thiếu đứng đắn với bạn diễn nữ. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều khán giả bất bình bày tỏ: "Vốn đang là một cảnh phim trong sáng mà biểu cảm của cậu ta như đang có ý tưởng rất đen tối ấy", "Sao Trương Lăng Hách còn trẻ mà biểu cảm đã dầu mỡ gây ngán như ông chú trung niên biến thái vậy", "Nếu bác sĩ ngoài đời thực vừa bắt mạch châm cứu vừa có biểu cảm như Trương Lăng Hách chắc chắn sẽ bị tố cáo quấy rối tình dục bệnh nhân ngay lập tức".

Trương Lăng Hách có thói quen lè lưỡi, mang lại cảm giác biến thái

Theo Sohu , đây không phải lần đầu tiên Trương Lăng Hách có hành động khó hiểu với bạn diễn nữ. Trong phim Ninh An Như Mộng , nhân vật do Trương Lăng Hách đảm nhiệm đang ở trong hoàn cảnh cầm dao kề vào cổ nữ chính, khoảnh khắc này đáng ra phải rất căng thẳng, thể hiện tính cách điên cuồng của vai diễn. Thế nhưng, Trương Lăng Hách bất ngờ thè lưỡi chạm vào má Bạch Lộc khiến cô không thể nhịn cười và làm hỏng cảnh quay. Thói quen thè lưỡi này của Trương Lăng Hách bị chỉ trích lố bịch, biến thái, gây hiểu nhầm nghiêm trọng.

Theo Sohu , Trương Lăng Hách yếu kém trong việc thể hiện cảm xúc, khi anh cố tỏ ra đang quyến rũ thì chỉ mang lại cảm giác biến thái. Trong Vân Chi Vũ , vai diễn Cung Tử Vũ lúc đầu là giả ngây ngô để lừa mọi người, nhưng Trương Lăng Hách thường xuyên nhăn mặt, biểu cảm thiếu đa dạng, khiến nhân vật trở nên ồn ào ấu trĩ.

Trong phim Hổ Hạc Yêu Sư Lục , Trương Lăng Hách diễn vai Kỳ Hiểu Hiên cũng bị chê vì khuôn mặt chỉ có biểu cảm nhăn nhó, luôn bĩu môi thể hiện sự khó chịu.

Trong phim Độ Hoa Niên , Trương Lăng Hách đóng vai nam chính nhưng lại có biểu cảm liếc xéo nhân vật phụ, tạo cảm giác như nhân vật phản diện, là kẻ tiểu nhân xấu tính, không có nét thâm trầm giỏi tính toán, sự chính trực cần có của nhân vật chính.

Bình thường Trương Lăng Hách rất điển trai

Nhưng khi đóng phim, khả năng quản lý biểu cảm của nam diễn viên rất kém

Trước đó, Trương Lăng Hách bị cho là có lời nói phân biệt chủng tộc khi tham gia show giải trí. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được yêu cầu vẽ lại đối phương. Tuy nhiên, khi nhận được bức ảnh do bạn diễn vẽ lại, Trương Lăng Hách đã chia sẻ cảm nhận của mình rằng "Cái này giống ai đây? Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy". Khán giả chỉ trích Trương Lăng Hách EQ thấp khiến nam diễn viên phải xin lỗi.

Trương Lăng Hách còn bị chỉ trích vì phát ngôn "tỏ ra khiêm tốn nhưng thực chất là tự cao". Nam diễn viên từng cho biết lo sợ khán giả sẽ xem nhẹ diễn xuất của mình vì anh quá điển trai. Trương Lăng Hách còn lấy ví dụ về Leonardo DiCaprio có ngoại hình quá nổi bật nên khán giả không chú ý tới diễn xuất. Trương Lăng Hách cũng lo sẽ bị định kiến giống như Leonardo DiCaprio.

Trương Lăng Hách bị chê không giỏi trong việc diễn tả cảm xúc nhân vật

Hiện tại, Trương Lăng Hách còn bị gán mác "tướng quân kem nền" vì quá chau chuốt khi ra trận