Tính đến nay, dự án điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu đã công chiếu được gần 3 ngày nhưng tình trạng phòng vé lại ảm đạm vô cùng. Tính trong ngày 17/5, bộ phim chỉ mới thu về hơn 164 triệu đồng, bán được 1.704 vé trên 447 suất chiếu toàn quốc. Doanh thu hiện tại của Một Thời Ta Đã Yêu còn chưa chạm đến mốc 1 tỷ đồng. Với đà tăng trưởng này, tác phẩm được dự đoán sẽ sờm rời rạp với khoản lỗ nặng.

Dù ế ẩm ở các rạp chiếu, Một Thời Ta Đã Yêu lại rất viral, thậm chí đang tiệm cận ngưỡng "thoát vòng" nhờ một đoạn trích dài khoảng một phút trong phim. Cụ thể, nhân vật Quỳnh do Quỳnh Thy đảm nhận tự dưng đứng mép đường rồi cảm thán: “Bông đẹp quá kìa”. Tuy nhiên, chi tiết khiến người xem bật cười nằm ở chỗ thứ cô nhắc tới thực chất chỉ là vài cành hoa dại mọc ven đường, không hề đặc biệt như phản ứng của nhân vật.

Sau câu nói ấy, Toàn (Quốc Trường) liền xung phong trèo lên sườn đá để hái hoa tặng Quỳnh, trong khi Bảo (Phát Đạt) đi theo hỗ trợ. Thế nhưng, màn leo trèo của cả hai lại bị nhận xét khá khiên cưỡng, thiếu tự nhiên, khiến tổng thể phân cảnh trở nên lúng túng và "cờ rinh". Cao trào tiếp tục xuất hiện khi Toàn bất ngờ bị Bảo thả tay và rơi xuống biển. Cách xử lý với những pha vùng vẫy, tiếng hét cùng nhịp quay chậm bị nhiều khán giả đánh giá lỗi thời, tạo cảm giác slow motion nhưng không mang lại sự hồi hộp như mong muốn, ngược lại còn vô tình biến cảnh phim thành trò cười ngoài ý muốn.

Bất ngờ hơn, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip so sánh cảnh phim này với một đoạn ngắn trong Doraemon. Qua đó, có thể thấy tình tiết và câu thoại giữa 2 cảnh phim gần như giống y hệt: Shizuka khen bông hoa giữa vách núi "Bông hoa bên đó đẹp quá ha" rồi Nobita nhanh nhẹn trèo xuống để gây ấn tượng với crush của mình, mặc cho cô nàng cảnh báo nguy hiểm. Thậm chí đến chiếc áo mà Shizuka mặc cũng có màu vàng giống như nhân vật của Quỳnh Thy.

Đoạn clip so sánh 2 phân cảnh trong Một Thời Ta Đã Yêu và Doraemon

Sự tương đồng rõ rệt này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu Một Thời Ta Đã Yêu có đang vay mượn ý tưởng từ Doraemon mà không có sự sáng tạo đáng kể hay không. Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ ê-kíp sản xuất, tranh cãi này vẫn đang lan rộng và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh.

Một số bình luận của netizen: - Hoa đẹp như trong Doremon thì tui đâu có tức. - Ngay cả phim hoạt hình còn cảm xúc hơn phim người đóng. - Đạo hả má, nhưng mà Shizuka diễn cảm xúc hơn á. - Anime và Live-action. - Thế mà hoạt hình thoại còn có hồn hơn cả phim người đóng.

Một Thời Ta Đã Yêu là phim điện ảnh xoay quanh mối quan hệ nhiều biến động giữa ba nhân vật Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường). Lấy bối cảnh thành phố biển vào đầu những năm 2000, câu chuyện bắt đầu khi Bảo ở tuổi 18 đem lòng say mê Quỳnh, một cô gái từng làm người mẫu, sở hữu vẻ ngoài trưởng thành và cuốn hút. Từ rung động đầu đời ấy, cả ba dần bị cuốn vào mối quan hệ chồng chéo với nhiều cảm xúc cực đoan, những quyết định bồng bột và loạt biến cố kéo dài ảnh hưởng đến cuộc đời họ về sau.

Bên cạnh màu sắc tình yêu mang hơi hướng hoài niệm, tác phẩm còn lồng ghép nhiều yếu tố gia đình và tâm lý. Bộ phim khai thác những khoảng cách vô hình giữa cha mẹ và con cái, áp lực từ kỳ vọng gia đình, cùng cảm giác tiếc nuối trước những điều chưa kịp nói ra. Những mất mát đến muộn và các tổn thương âm thầm trong cuộc sống của từng nhân vật cũng là lớp cảm xúc được ê-kíp nhấn mạnh, nhằm tạo dư âm cho khán giả sau khi phim khép lại.