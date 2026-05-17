Sáng 17/5, tại trường Đại học Hoa Sen đã diễn ra lễ ký kết hợp tác và công bố dự án điện ảnh Đất Đỏ. Sự kiện nhận được sự quan tâm lớn khi có khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký casting trực tuyến gửi về. Trong số đó xuất hiện nhiều gương mặt trẻ đam mê diễn xuất, cho thấy sức hút đáng chú ý của dự án ngay từ giai đoạn tuyển chọn. Phía nhà sản xuất cũng đánh giá Đất Đỏ sẽ là một thử thách không nhỏ đối với dàn diễn viên tham gia.

Buổi casting đón chào hàng loạt cái tên tiềm năng của điện ảnh Việt như Kiều Chinh, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Lâm Thanh Mỹ, Kim Khánh (Kaycee), Hạo Khang, Ngân Chi, Lily Chen... Lâm Bích Tuyền xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, khoe dáng dẻ thuỳ mị và thanh thuần. Lâm Bích Tuyền sinh năm 1999 tại An Giang, tốt nghiệp ngành Du lịch và sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo 82-60-93cm. Trước khi đạt danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Grand Vietnam 2024, cô đã có nhiều năm hoạt động trong làng mẫu, từng vào Top 15 Miss World Vietnam 2019 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Người đẹp cũng là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn của các nhà thiết kế nổi bật như Nguyễn Công Trí, Lê Thanh Hòa và Đỗ Long.

1 năm trở lại đây, Lâm Bích Tuyền chăm chỉ đá sân sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2025, cô nàng tham gia vào bộ phim đầu tay của đạo diễn Trần Bảo Sơn - Trên Con Đường Mới. Ngoài ra, nàng hậu mới đây còn tham gia casting 2 dự án khác là Hoàng Hậu Cuối Cùng và Cộng Trừ Nhân Chia.

Lâm Thanh Mỹ cũng gây chú ý lớn nhờ nhan sắc được đánh giá vô cùng phù hợp với nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Ở tuổi 20, Lâm Thanh Mỹ ngày càng trưởng thành ở cả ngoại hình lẫn diễn xuất. Ở cô có sự hồn nhiên, trong trẻo của một thiếu nữ mới lớn, nhưng cách bộc lộ cảm xúc và nhả thoại khi đóng phim được đánh giá là vững vàng, đa dạng. Lâm Thanh Mỹ sinh ra và lớn lên tại TP.HCM trong một gia đình gốc Hoa không có truyền thống nghệ thuật. Bắt đầu đóng quảng cáo từ năm 3 tuổi, cô sớm gây chú ý nhờ gương mặt sáng, đôi mắt giàu cảm xúc và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Sự nghiệp của Lâm Thanh Mỹ bùng nổ từ giai đoạn 2014-2015 với vai bé Ái trong Đoạt Hồn và Mận trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Victor Vũ, giúp cô được mệnh danh là “em bé ma” của màn ảnh Việt. Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các dự án kinh dị như Bóng Đè và đặc biệt là vai chính trong Cám, tác phẩm đạt doanh thu hơn 117 tỷ đồng, đưa cô trở thành nữ chính phim kinh dị cổ trang trẻ tuổi gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ”. Năm 2025, cô tiếp tục xuất hiện trong hai dự án điện ảnh mới là Khế Ước Bán Dâu và Cục Vàng Của Ngoại.

Sự góp mặt của Võ Phan Kim Khánh cũng thu hút sự quan tâm lớn. Cô nàng trước đó được đánh giá cao qua vai nữ chính bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, gây ấn tượng nhờ khả năng ca hát tốt và visual ngọt ngào và tươi mới. Kim Khánh sinh năm 1997, từng là thành viên của SGO48 - nhóm nhạc nữ sở hữu đội hình đông thành viên bậc nhất Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm đã chính thức ngừng hoạt động vào năm 2021. Nhờ quá trình hoạt động chuyên nghiệp, Kim Khánh sở hữu nền tảng ca hát và nhảy múa vững chắc, đáp ứng một trong những yêu cầu quan trọng nhất để tham gia vào dự án điện ảnh mang đậm yếu tố âm nhạc như Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Dân tình còn phát hiện ra bé Ngân Chi, nữ diễn viên nhí từng đóng vai con gái của Trấn Thành trong bộ phim Bố Già. Ngân Chi sinh năm 2011 và bén duyên với diễn xuất từ rất sớm. Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn nhờ khả năng nhập vai tự nhiên, biểu cảm giàu cảm xúc và gương mặt đậm chất điện ảnh. Dấu mốc nổi bật nhất của Ngân Chi là vai bé Bù Tọt, con gái út của nhân vật do Trấn Thành thủ vai trong Bố Già. Vai diễn giúp cô ghi dấu ấn mạnh với khán giả và giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 khi còn rất nhỏ tuổi. Ngoài Bố Già, Ngân Chi còn xuất hiện trong nhiều phim Việt ăn khách như Lật Mặt 7, Nắng 3, Vu Quy Đại Náo, Anh Thầy Ngôi Sao hay Đôi Mắt Âm Dương.

Buổi casting càng trở nên cạnh tranh hơn khi Hạo Khang bước tới thử vai. Hạo Khang (sinh năm 2010) là gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt, được biết đến nhiều nhất qua vai bé An trong Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trước khi đến với điện ảnh, Hạo Khang từng tham gia các cuộc thi ca hát, đóng quảng cáo và xuất hiện trong một số phim truyền hình như Hoa Sơn Trà hay Vũ Điệu Mùa Xuân.

Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cậu nhanh chóng gây thiện cảm với khán giả dù mới lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh. Sau thành công của Đất Rừng Phương Nam, Hạo Khang tiếp tục góp mặt trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình và đóng chính cùng Kiều Minh Tuấn trong dự án Con Kể Ba Nghe. Một sự thật không phải ai cũng biết đó là Hạo Khang hiện giữ kỷ lục là diễn viên trẻ nhất góp mặt trong 2 bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt. Đó là Đất Rừng Phương Nam (hơn 140 tỷ đồng) và Đèn Âm Hồn (106 tỷ đồng).

NSX Nguyễn Cao Tùng có đôi lời phát biểu về những khó khăn trong việc xây dựng kịch bản và ý tưởng Đất Đỏ. "Trước giờ, trong cuộc đời đi làm phim của mình, mình sợ nhất là làm phim về lịch sử. Tại vì mình phải tôn trọng rất nhiều chi tiết trong lịch sử và đặc biệt, đối với bộ phim này, đó là về một nữ anh hùng. Thì cái khó khăn đối với phim này chắc phải gấp ba, gấp bốn lần một phim bình thường. Và áp lực cũng rất là kinh khủng.

Ngay cả mình kể câu chuyện là khi chuẩn bị suốt bảy năm, thì mỗi năm ekip đã viết một kịch bản và tới version gọi là 6.2 thì mới là version mà ekip cảm thấy tự tin để có thể bắt đầu tìm kiếm dự án. Bởi vì khó khăn của dự án này không chỉ là lịch sử, tôn trọng những câu chuyện có thật, mà còn phải kể một câu chuyện phim làm sao để được đón nhận bởi những khán giả trẻ ở dạo này. Và chúng ta không thể quay lại như ba mươi năm trước, làm một phim về lịch sử mà không có cái gì để các bạn trẻ coi", ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Cao Tùng cho biết Đất Đỏ sẽ khác biệt so với Mưa Đỏ và Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. "Cái khó khăn khi làm dự án này đó là chúng ta đang làm một bộ phim mà cái kết thì tất cả mọi người đều biết. Và hành trình câu chuyện của cô Võ Thị Sáu từ lúc nhỏ, cho tới tham gia cách mạng, rồi sự trưởng thành trong cách mạng và hy sinh là điều mà ai cũng biết. Vậy thì điều gì sẽ khiến các bạn trẻ ngồi trong rạp và theo dõi 120 phút của bộ phim này?

Đó luôn là trăn trở của chúng tôi. Bộ phim sẽ thiên về drama và cũng có nhiều hành động. Phần hành động là điểm mạnh của anh Lê Văn Kiệt. Tuy nhiên, hai năm vừa rồi chúng ta đã có hai phim chiến tranh rất thành công là Địa Đạo và Mưa Đỏ. Còn với phim này, chúng tôi không làm một bộ phim trực diện về chiến tranh mà sẽ khai thác hành trình của một nữ anh hùng", ông nói thêm.

NSX Hoàng Quân cũng cho hay về định hướng của dự án Đất Đỏ về hình tượng Võ Thị Sáu. "Nếu nhìn vào các tác phẩm trước đây, có thể thấy cô Sáu chưa được khai thác nhiều ở khía cạnh những người đồng đội xung quanh mình. Bộ phim lần này có rất nhiều vai diễn để mời các diễn viên casting. Nhưng riêng với vai Võ Thị Sáu, điều ê-kíp mong muốn nhất vẫn là tìm được một diễn viên phù hợp về độ tuổi, có năng lượng đúng với nhân vật, có sự quyết liệt trong ánh mắt nhưng đồng thời vẫn giữ được nét trong sáng, ngây thơ. Đó phải là người thể hiện được sự chuyển biến từ khi cô còn trẻ cho đến lúc bước vào con đường cách mạng và dần trở thành một huyền thoại", anh chia sẻ.

Đất Đỏ (Red Earth) khắc họa chân dung thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma. Nhưng trước những bi kịch thời đại, cô bước vào cuộc chiến vì Tổ quốc. Dự án đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nội dung đào sâu vào cuộc chiến tranh giữa đội công an xung phong Đất Đỏ - những tâm hồn đầy thương tổn đã chọn cách cầm súng để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.

Bộ phim dự kiến bấm máy vào quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952- 2027). Vượt ngoài khuôn khổ một dự án điện ảnh, đây còn là hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm, tri ân các anh hùng đã ngã xuống về độc lập và tự do của dân tộc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua biểu tượng "Một bông hoa ngã xuống, một huyền thoại sống mãi".