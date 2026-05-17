Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách trở thành trò cười

Ngày 16/5, trên MXH Weibo Sina xuất hiện bảng xếp hạng độ nổi tiếng trên Douyin nửa đầu năm 2026, trong đó, Trương Lăng Hách xếp đầu bảng nam với 15,63 triệu điểm. Về phía các nghệ sĩ nữ, Triệu Lộ Tư dẫn đầu với hơn 22 triệu điểm.

Theo Sina , nửa đầu năm 2026, Trương Lăng Hách được biết đến với vai diễn tướng quân Tạ Chinh trong phim cổ trang Trục Ngọc. Xét về thành tích như lượt xem, rating, lượt thảo luận trên các trang MXH, Trục Ngọc là tác phẩm nổi bật nhất nửa đầu năm nay. Phim hiện tại có lượt xem trung bình hơn 80 triệu view/tập, một cột mốc khủng bỏ xa các dự án phim cổ trang khác trong vài năm trở lại đây.

Tuy Trương Lăng Hách cũng bị chê trách là "tướng quân kem nền", trang điểm quá kỹ lưỡng, động tác thiếu sức lực, song về mặt truyền thông, làn sóng tranh cãi cũng là độ hot dành cho vai diễn của diễn viên. Chính vì vậy, không lạ khi Trương Lăng Hách vượt qua nhiều nghệ sĩ khác đứng đầu nhóm nam.

Ở phía Triệu Lộ Tư, dù không đóng phim, việc cô tổ chức concert tại Thái Lan cũng đạt thành tích cực khủng về truyền thông. Trên Douyin, nội dung về buổi concert thu về hơn 1 tỷ lượt đọc. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư luôn biết cách khiến bản thân trở nên hấp dẫn trước mắt công chúng với những phát ngôn và hành động gây tranh cãi. Vì vậy, cô trở thành ngôi sao được quan tâm bậc nhất trên Douyin.

Tuy nhiên, sau khi có bảng xếp hạng, phía Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách lại tố đối phương thổi phồng độ hot, tạo số liệu ảo. Chính vì vậy, hai nhóm người hâm mộ liên tục chỉ trích tranh cãi và bôi xấu đối phương.

Trong đó, Trương Lăng Hách bị "đào" lại loạt khoảnh khắc kém sắc khi cười. Mỗi lần nở nụ cười, mắt Trương Lăng Hách híp lại thành một đường kẻ mảnh, miệng thì rộng hết cỡ, làn da nhăn nheo khiến nam diễn viên trở nên kém sắc rất nhiều. Thậm chí có netizen còn thẳng thắn: "Đừng để anh ấy cười nữa". Không còn ánh sáng hay filter hỗ trợ, diện mạo của Trương Lăng Hách khi bị bóc trần khiến nhiều người bất ngờ khi có làn da kém mịn màng.

Trước đó, Trương Lăng Hách bị cho là có lời nói phân biệt chủng tộc khi tham gia show giải trí. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được yêu cầu vẽ lại đối phương. Tuy nhiên, khi nhận được bức ảnh do bạn diễn vẽ lại, Trương Lăng Hách đã chia sẻ cảm nhận của mình rằng "Cái này giống ai đây? Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy". Khán giả chỉ trích Trương Lăng Hách EQ thấp khiến nam diễn viên phải xin lỗi.

Triệu Lộ Tư cũng không thoát khỏi tình trạng bị nhắc lại việc mặc trang phục hở hang hớ hênh lộ nửa vòng ba trong buổi biểu diễn âm nhạc vừa qua. Nữ diễn viên cũng có không ít phát ngôn và hành động gây tranh cãi trong quá khứ, thậm chí bị cho là "người đẹp nói dối" khi câu trước câu sau "đập nhau chan chát".

Cuộc chiến của hai phe Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách thực tế không đem lại lợi ích nào cho hai diễn viên mà còn khiến họ bị tổn hại danh tiếng, trở thành trò cười cho công chúng.

