Tối 16/5, bộ phim Perfect Crown (dịch: Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21 ) lên sóng tập cuối cùng khép lại hành trình làm dâu hoàng gia đầy sóng gió của đại tiểu thư Seong Hee Joo (IU).

Sau khi Lee Ahn lên làm vua, điều anh muốn là xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến. "Ta muốn bãi bỏ hoàng thất. Thân phận sinh ra đã định vừa trở thành đặc quyền, vừa trở thành xiềng xích. Điểm khởi đầu của tất cả chuyện này chính là hoàng thất", Lee Ahn tâm sự với Hee Joo.

Tuy nhiên, kế hoạch này bị thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) phản đối. Hắn lấy danh nghĩa bảo vệ hoàng tộc để cản trở mọi quyết định của Lee Ahn.

Bước ngoặt của phim là khi Thái hậu Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) vào tù thăm cha. Tại đây, ông ta tiết lộ những việc làm xấu xa và âm mưu giết hại Đại quân Lee Ahn trước đó đều có bàn tay của thủ tướng Min Jung Woo. Chính hắn mới là người đứng sau giật dây tất cả nhằm loại bỏ Lee Ahn, từ đó thao túng tiểu hoàng đế, nắm giữ quyền lực trong tay.

Thái hậu Yoon Y Rang vừa bước ra khỏi nhà tù đã bắt gặp thủ tướng Min Jung Woo đứng chờ cô. Hắn muốn hợp tác với Thái hậu để tiếp tục trừ khử Lee Ahn nhưng không biết rằng Thái hậu đã thú tội trước Lee Ahn. Không những vậy, Yoon Y Rang còn ghi âm lại những lời nói muốn giết hại Lee Ahn và gửi cho Hee Joo.

Trong cuộc họp mới của chính phủ và nội các, Hee Joo đã tung bằng chứng chứng minh thủ tướng Min Jung Woo là người đã ra tay ám hại hoàng tộc nhiều lần.

Lee Ahn cảm thấy thất vọng, đau khổ vì anh luôn coi Min Jung Woo là bạn, nhưng không ngờ hắn luôn muốn dồn anh vào chỗ chết. Lee Ahn cũng ra lệnh điều tra Min Jung Woo và quyết định: "Kể từ bây giờ, bất kỳ ai bênh vực thủ tướng Min sẽ bị coi là kẻ đồng phạm đã âm mưu ám sát nhà vua".

Bộ phim kết thúc với việc Lee Ahn ký sắc lệnh bãi bỏ thể chế chính trị quân chủ lập hiến. Lee Ahn và Hee Joo có cuộc sống hôn nhân như những người bình thường. Hee Joo tiếp tục bận rộn với những kế hoạch kinh doanh, trong khi đó Lee Ahn không ngại ở nhà làm người chồng nội trợ.

Trước đó, tập 11 của phim gây tranh cãi mạnh mẽ vì những sai sót liên quan tới văn hóa quốc gia, lễ nghi cung đình, nhận thức về lịch sử trong lễ đăng cơ của nhà vua.

Khán giả cũng bày tỏ vì phim xây dựng thế giới giả tưởng, nơi Hàn Quốc cũng theo chế độ quân chủ lập hiến, đất nước không trở thành một phần của quốc gia nào, nên việc đoàn phim tự mô tả đất nước mình như một nước chư hầu là hành động làm tổn hại danh dự quốc gia. Không những vậy, các vật phẩm trong hoàng cung cũng bị bóc ra là hàng giá rẻ mua trên các trang web Trung Quốc.

Một số khán giả đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc, dựa trên Điều 25 của quy định phát sóng: "Chương trình phát sóng không được làm tổn hại đến phẩm giá và lòng tự hào dân tộc". Họ yêu cầu các cơ quan chức năng phải đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc những sai sót của Perfect Crown.

Sau đó, nhà sản xuất của phim đã phải lên tiếng xin lỗi, tiếp nhận những lời phê bình từ khán giả và sẽ khắc phục phần âm thanh và phụ đề liên quan trong thời gian sớm nhất có thể.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt.

Sung Hee Joo (IU) chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Yi An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.