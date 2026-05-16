Mới đây, bộ phim Biệt Đội Siêu Khờ (tựa Anh: The Wonderfools) đã chính thức đổ bộ trên Netflix. Đây là tác phẩm thuộc thể loại hành động - phiêu lưu - hài hước - giả tưởng với sự tham gia của dàn cast đình đám bao gồm cặp đôi nhan sắc Park Eun Bin và Cha Eun Woo, cùng với đó là các gương mặt gạo cội như Kim Hae Sook, Choi Dae Hoon hay Im Sung Jae.

Nếu đang tìm kiếm một bộ phim giàu tính giải trí để thưởng thức sau những giờ làm việc căng thẳng, Biệt Đội Siêu Khờ sẽ là sự lựa chọn đầy thú vị.

Câu chuyện phim Biệt Đội Siêu Khờ Set đặt trong bối cảnh năm 1999, khi nỗi sợ hãi về ngày tận thế lan rộng trong công chúng, thì những kẻ lập dị tại thành phố Haesong bất ngờ nhận được sức mạnh siêu nhiên. Dẫu vậy, sức mạnh của họ không ổn định và còn xa mới đạt đến độ hoàn hảo.

Những người con đặc biệt của Haesong phải vượt qua những khó khăn, kết hợp cùng với Lee Un Jeong - một công chức tới từ Seoul điều tra những vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Họ dần khám phá ra các bí mật đen tối và sự dụng sức mạnh của mình để chống lại những kẻ phản diện đe dọa hòa bình của thành phố.

Hiện tại, bộ phim đang nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Dù có nội dung khá đơn giản, nhưng Biệt Đội Siêu Khờ vẫn ghi điểm nhờ tính giải trí cao, có nhiều tình huống hài hước, các pha hành động mãn nhãn và diễn xuất tốt từ dàn cast. Park Eun Bin như thường lệ vẫn mang đến màn trình diễn xuất sắc, nếu chấm điểm thì 100/10 còn ít. Trong khi đó, màn thể hiện từ Cha Eun Woo cũng được khen là hay đến bất ngờ. Còn về các ngôi sao gạo cội, dĩ nhiên là không có gì để tranh cãi. Nhìn chung, đây có lẽ là một bộ phim đủ sức khiến khán giả đã xem là phải xem liền trọn bộ 8 tập.

Bình luận của netizen về Biệt Đội Siêu Khờ: - Xem cũng vui, chem tốt, diễn xuất tốt, đừng có lo diễn xuất Cha Eun Woo vì phim này ảnh diễn hay. - Mới coi đc nửa tập mà thấy hài điên, haha. - Đang xem, phim hay nha. - Ở công ty xem mấy đoạn cut mà muốn bay ngay về nhà để cày full nè, cuốn điên. - Xem phim của chồng yêu Eun Woo mất thời gian ghê! Cứ đoạn nào có mặt ổng là phải tua đi tua lại mấy chục lần mới chịu, có 1 phút phim mà xem mất 10 phút.





nguồn: Soompi