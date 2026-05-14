Tháng 5 này, Vũ Lâm Linh là cái tên được chờ đợi nhiều bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim chứng kiến màn hợp tác giữa Dương Dương cùng với Chương Nhược Nam và Phương Dật Luân. Đây là dự án trọng điểm, hứa hẹn mang bầu không khí võ hiệp đỉnh cao trở lại màn ảnh. Và sau khi xem những tập đầu tiên, có lẽ khán giả đều có chung cảm nhận rằng tất cả những sự chờ đợi đều không uổng phí.

Vũ Lâm Linh không gây thất vọng cho khán giả.

Phần nhìn của Vũ Lâm Linh phải nói là đã ghi điểm cực mạnh. Nhan sắc, tạo hình của dàn cast đều đỉnh miễn bàn, các pha hành động được đánh giá rất đã tai, đã mắt. Có lẽ chẳng quá khi nói cho dù tắt phụ đề và không hiểu nội dung là gì, chỉ cần xem những cảnh hành động xuất sắc vậy cũng đủ để người hâm mộ hào hứng. Thế nhưng tất nhiên, nội dung của phim cũng rất hấp dẫn. Mạch phim được khen dễ nắm bắt dù có nhiều nhân vật xuất hiện.

Vũ Lâm Linh có một khởi đầu khả quan khi ghi nhận 32 quảng cáo trong 4 tập đầu tiên. Những quảng cáo này đến từ 10 thương hiệu, tổng tài trợ Tmall (trang thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc thuộc tập đoàn Alibaba), tổng thời lượng quảng cáo 375 giây, tức trung bình 93.8 giây/tập.

Nhiệt độ nhân vật Triển Chiêu do Dương Dương thể hiện phá 100 triệu chỉ sau 15 phút.

Thành tích chiêu thương khả quan của Vũ Lâm Linh.

Bên cạnh thành tích chiêu thương rất tốt, Vũ Lâm Linh cũng nhanh chóng phá mốc 6000 điểm nhiệt trên nền tảng Youku. Nhiệt độ nhân vật Triển Chiêu do Dương Dương đảm nhận phá mốc 100 triệu chỉ sau 15 phút, đây là kỷ lục chưa từng có từ trước đến giờ.

Nói thêm về nội dung của Vũ Lâm Linh, bộ phim xoay quanh hành trình phiêu bạt giang hồ, trừ gian diệt ác của Triển Chiêu (Dương Dương) sau khi từ bỏ chốn quan trường. Vì nắm trong tay bằng chứng phạm tội của Tương Dương vương, Triển Chiêu bị nhiều thế lực trong võ lâm truy sát. Anh vượt qua vô vàn khó khăn để có thể đánh tan thế lực của Tương Dương vương, kẻ không chỉ quyền khuynh triều chính mà còn có thế lực đáng sợ ở giang hồ.

Đồng hành cùng Triển Chiêu là hai vị bằng hữu Hoắc Linh Lung (Chương Nhược Nam) và Bạch Ngọc Đường (Phương Dật Luân). Hoắc Linh Lung là tiểu thư của Linh Lung sơn trang, vì từ chối một mối hôn sự bị sắp đặt mà phải chạy trốn khỏi gia đình. Cô có duyên gặp gỡ Triển Chiêu, được anh giúp đỡ, sau đó sát cánh cùng anh.

Còn về Bạch Ngọc Đường, anh nổi tiếng trên giang hồ với biệt hiệu "cẩm mao thử". Khi mà Triển Chiêu bị bắt, Hoắc Linh Lung gặp nguy khi phải đối đầu với vị hôn phu Thiệu Kế Tổ - cũng là tay sai của Tương Dương vương, anh đã ra tay giúp đỡ. Không chỉ vậy, Bạch Ngọc Đường còn cùng Hoắc Linh Lung tìm cách giải cứu Triển Chiêu. Cả 3 người họ cùng hợp lực để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ muôn dân.

Thu Phong

nguồn: Youku