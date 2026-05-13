Ngày 11/05 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 6 đối tượng bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma tuý tại đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng trong đó có Miu Lê. Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, trước đó vào ngày 10/05, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Scandal của Miu Lê khiến mọi thông tin liên quan đến cô đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng đã đăng tải tâm thư lên trang cá nhân, cho biết dòng tâm sự dành cho Miu Lê được viết từ 17 năm trước và không cắt xén câu chữ nào. Lê Hoàng nhắc về quãng thời gian đầu gặp Miu Lê khi cô mới 17 tuổi và đến thử vai cho phim Thủ Tướng. Ông cho biết ngay từ lần đầu gặp mặt đã ấn tượng mạnh với khả năng diễn xuất tự nhiên của nữ nghệ sĩ, dù thời điểm đó cô vẫn còn khá ngây ngô và chưa hoàn thiện về ngoại hình lẫn phong thái.
Trong dòng chia sẻ, Lê Hoàng nhiều lần nhấn mạnh Miu Lê thời trẻ là cô gái sống đơn giản, không thích ăn chơi hay chạy theo sự hào nhoáng của showbiz. Theo nam đạo diễn, điều khiến ông lo lắng nhất chính là sự hồn nhiên và tính cách quá vô tư của cô giữa môi trường giải trí phức tạp. Ông cũng cho rằng Miu Lê sở hữu nhiều lợi thế để nổi tiếng như ngoại hình, khả năng diễn xuất lẫn ca hát, nên sớm trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người trong nghề.
Đạo diễn Lê Hoàng tiết lộ cả hai từng hợp tác trong 3 bộ phim và khẳng định dù các tác phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều, khả năng diễn xuất của Miu Lê gần như không bị phủ nhận. Ông mô tả nữ nghệ sĩ là người thiếu kỹ năng xã giao, không biết cách tạo quan hệ hay chủ động tìm kiếm cơ hội như nhiều nghệ sĩ trẻ khác.
Ở cuối bài viết, Lê Hoàng cho rằng khó khăn lớn nhất của Miu Lê nằm ở việc có quá nhiều lựa chọn nhưng lại thiếu những điều thực sự tốt để theo đuổi. Nam đạo diễn tin cô sẽ luôn giữ được tâm hồn trẻ con và sự vô tư rất lâu, thậm chí là mãi mãi.
Nhiều người cho rằng đây là một trong số ít những chia sẻ nhìn sự việc bằng góc độ cảm thông thay vì chỉ trích gay gắt, bởi bài viết khắc họa hình ảnh một Miu Lê ngây thơ, vô tư và thiếu va chạm với mặt tối của showbiz. Một số ý kiến thậm chí nhận xét Lê Hoàng đã “tiên đoán” phần nào tương lai của nữ ca sĩ từ 17 năm trước khi nhắc đến việc cô có quá nhiều lựa chọn nhưng lại thiếu những điều thực sự tốt để theo đuổi. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng lại cho rằng bài viết chỉ phản ánh con người của Miu Lê ở thời điểm nhiều năm trước và không thể dùng để bao biện cho những sai lầm hiện tại.
Nguyên văn bài đăng của đạo diễn Lê Hoàng:
BÀI NÀY TÔI ĐÃ VIẾT CÁCH ĐÂY 17 NĂM ! VÀ TÔI KHÔNG THÊM BỚT CHỮ NÀO CHO LẦN ĐĂNG LẠI NÀY !
MIU LÊ
Miu Lê tên thật là Ánh Nhật, tức tia sáng mặt trời.
Trong cuộc đời làm đạo diễn tồi tệ và xấu xa, tham lam và gian ác của mình, tôi đã phạm nhiều sai lầm, gây ra muôn vàng hậu quả không tốt cho xã hội, nhưng tôi được an ủi phần nào vì đã tìm ra Miu Lê tức July Miu.
Khi gặp tôi, cô bé ấy mới có mười bảy tuổi. Trong một buổi diễn thử được thiên hạ gọi bằng cái tên sang trọng là “cát tinh” Ánh Nhật, chả biết do ai xui đi tới đoàn làm phim “Thủ tướng” để thử vai một cô sinh viên, và diễn xuất của cô đã khiến cho một kẻ ngu si như Lê Hoàng cũng phải kinh ngạc. Hồi ấy cô bé rất cao lớn nhưng hơi thô và “tồ”. Nhưng hai năm sau, gặp lại Miu Lê, bé đã trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa về mọi chuyện, trừ tính tình.
Ánh Nhật không ăn chơi, không đàn đúm, không lòe loẹt, không sến và tuyệt đối không một chút thô tục hay thực dụng. Bé sáng như trăng rằm và đấy cũng là điều cực kỳ nguy hiểm.
Và ngay lập tức, tôi cảm thấy có nhiều người nhận ra điều đó. Với chiều cao gần một mét bảy mươi và tầm vóc vô cùng đầy đặn, thêm vào nữa lại có năng khiếu biểu diễn kèm theo ca hát, bé sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng của người tốt, người chưa tốt lắm và người chả tốt bao giờ.
Tôi đã làm với Miu ba bộ phim. Ngay cả cái tên Miu có lẽ cũng do Lê Hoàng đặt ra và không biết em có mang nó đi suốt cuộc đời hay không. Ba bộ phim ấy như thế nào thì hãy để thiên hạ phán xét, và chả cần giục thì họ cũng đã phán xét chán chê. Nhưng chưa ai dám nói Ánh Nhật đóng dở. Diễn xuất của cô làm im lặng tất cả những kẻ ghét cô và cũng làm im lặng tất cả những người yêu cô.
Giữa tôi và Miu có một tình bạn kỳ lạ. Nhưng suy cho cùng với ai Miu cũng sẽ có một tình bạn kỳ lạ như thế vì cô hoàn toàn không hiểu những cái xấu trên đời này. Với tuổi 20, mọi thứ với Miu đều rất tuyệt, con thỏ rất tuyệt, con chó con rất tuyệt và con cá sấu cũng tuyệt luôn.
Trong một chừng mực nào đó, July Miu là điển hình của các thiếu nữ tuổi teen hiện đại. Bé mặc váy ngắn, cắt tóc ngắn, đeo máy nghe nhạc suốt ngày, xem phim suốt ngày, hát múa suốt ngày và nói tiếng Anh thành thạo, cô cũng suốt ngày lên mạng, đọc đủ thứ trừ đọc tin tức chiến tranh.
Điều khó khăn nhất với một thiếu nữ như thế là nhịn ăn. Lúc nào Miu cũng ăn mít khô và lúc nào cũng dằn vặt giữa việc quay đi hay mở tủ lạnh. Cô bé có một sức khỏe phi thường, chưa khi nào thấy kêu đói và mệt.
Điều tuyệt vời nữa của Miu là bé chả biết xã giao. Nếu nhiều thiếu nữ teen rất nhanh chóng phát hiện ra phải đi gặp ông nọ, phải tìm đến bà kia hay phải mang gì tới cho những nhà quản lý để thuận lợi trong việc biểu diễn thì Miu cứ ngồi cười. Cô bé chả hiểu phải làm sao để cho thiên hạ nhớ đến mình và phải làm sao để mình được các ông bầu để ý.
Điều khó khăn hiện nay của Miu, theo suy nghĩ Lê Hoàng, là bé có quá nhiều lựa chọn nhưng lại quá ít những thứ thật sự tốt để lựa chọn. Và chả ai có thể giúp em, trừ chính em.
Nhưng tôi biết Miu sẽ mang một tâm hồn trẻ con rất lâu hoặc mãi mãi.
Lê Hoàng
Mối quan hệ giữa Miu Lê và Lê Hoàng được xem là một trong những cơ duyên đặc biệt của showbiz Việt. Khoảng thời gian đầu trong sự nghiệp nghệ thuật của Miu Lê đều có sự xuất hiện của vị đạo diễn. Chính Lê Hoàng là người phát hiện ra Miu Lê khi cô mới khoảng 17 tuổi, khi còn đi học lớp người mẫu để giảm cân và chỉnh dáng theo mong muốn của gia đình. Tại lớp học này, Miu Lê được đạo diễn Lê Hoàng chọn để tham gia phim Thủ Tướng nhưng tiếc là tác phẩm không công chiếu.
Dự án thứ hai là series học đường Những Thiên Thần Áo Trắng phát sóng năm 2010. Đây mới là tác phẩm giúp Miu Lê thực sự được công chúng biết đến. Trong phim, cô vào vai July Miu, nữ sinh cá tính, hoạt bát trở về từ Anh và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của dàn diễn viên trẻ gồm Midu, Nhã Phương, Mai Phương…
Bộ phim thứ ba mà Lê Hoàng nhắc đến được cho là Tối Nay, 8 Giờ!, sitcom hài tình huống từng phát sóng khoảng đầu thập niên 2010. Tuy nhiên, đây là dự án ít được nhắc đến xuyên suốt hành trình diễn xuất của Miu Lê.