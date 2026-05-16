Ngượng đỏ cả mặt với Quốc Trường và Tiểu Vy

Mùa hè 2026 được dự đoán sẽ trở thành thời điểm sôi động của phòng vé Việt khi nhiều dự án nội địa liên tục ra mắt. Dù cuộc đua doanh thu vẫn chưa chính thức nóng lên, Ốc Mượn Hồn đã nhanh chóng tạo được độ thảo luận trên mạng xã hội nhờ cốt truyện xoay quanh chủ đề chính thất - tiểu tam. Bên cạnh đó, bộ phim còn gây chú ý với dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Quốc Trường, Trần Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, Xuân An hay nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Mới đây, NSX đã tung ra trailer chính thức cho dự án điện ảnh, hé lộ thêm những tình tiết hấp dẫn. Ngay từ giây đầu tiên, chính thất An (Yên Đan) qua đời đột ngột, thi thể không được tìm thấy giữa biển sâu. Linh hồn An lại nhập vào thân xác của Ngọc (Tiểu Vy) sau đó tiếp cận người chồng (Quốc Trường). Theo thời gian, cô dần phát hiện ra người đầu ấp tay gối bấy lâu nay vẫn luôn che giấu một "tiểu tam" tên Diễm Quỳnh (Anh Phạm). Khi mọi chuyện dần vỡ lở, cao trào và sự giật gân tăng dần, báo hiệu cho một bi kịch ở cuối phim.

Trailer chính thức của Ốc Mượn Hồn

Tiểu Vy và Quốc Trường có những phân cảnh ướt át, mùi mẫn

Tiểu Vy trong vai Ngọc nhưng hồn lại là của An, nhận được thời lượng lên hình nhiều nhất. Cô nàng được dự đoán sẽ có những khoảnh khắc chuyển biến tâm lý và cảm xúc, giúp nàng hậu có cơ hội để thể hiện bản thân sau khoảng thời gian cải thiện khả năng diễn xuất. Quốc Trường, trung tâm của bùng binh tình ái, sẽ mang đến những phân cảnh gây "ức chế" vì dù có che giấu mãi cũng sẽ bị bại lộ, từ đó càng khiến mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên nặng nề, u ám hơn.

và Quốc Trường là 2 nhân vật trung tâm của bùng binh tình ái

Sau khi trailer được tung ra, nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò trước mô-típ hoán đổi linh hồn kết hợp drama ngoại tình khá hiếm thấy ở phim Việt thời gian gần đây. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng Ốc Mượn Hồn đang mang màu sắc của những bộ phim tâm lý giật gân kiểu Hàn Quốc, đặc biệt ở cách xây dựng không khí đậm mùi drama và những cú “twist” xoay quanh mối quan hệ giữa chính thất - tiểu tam.

Một số bình luận của netizen: - Cứ phim nào có tiểu tam là tui đi xem hết. - Sống vì drama nên phải rủ hội "rắn độc" đi xem cùng. - Thấy Anh Phạm ngày càng xinh đó, tạo hình hợp tiểu tam. - Để xem Tiểu Vy cải thiện được diễn xuất với cách nhả thoại không. - Dự phim này nhiều cảnh viral trên mạng.

Ốc Mượn Hồn là dự án điện ảnh thứ 5 của Đinh Tuấn Vũ, đánh dấu sự trở lại của anh sau một thời gian dài lùi lại để quan sát thị trường và thay đổi tư duy làm nghề, hướng tới một "Đinh Tuấn Vũ phiên bản mới". Kịch bản phim thuộc thể loại drama thriller (Tâm lý kịch tính) pha lẫn yếu tố tâm linh, được phát triển từ ý tưởng về một cuộc hôn nhân và sự biến mất bí ẩn mà anh đã ấp ủ suốt 5 năm qua.

Giải thích về tựa phim mang nhiều ẩn ý, vị đạo diễn trẻ chia sẻ: " Ai trong chúng ta cũng cần một 'chiếc vỏ bọc' để bảo vệ tâm hồn. Chiếc vỏ đó có thể tốt hoặc xấu, nhưng đôi khi người đời lại vội vã đánh giá nhau qua chiếc vỏ bọc ấy thay vì nhìn thấu nội tâm bên trong. Bộ phim sẽ khiến khán giả phải tự hỏi, liệu mình có đang sống như một con ốc mượn hồn hay không? ". Nói về quyết định "chọn mặt gửi vàng" cho vai nữ chính, anh hoàn toàn tin tưởng Tiểu Vy bởi cô lột tả xuất sắc cả hai khía cạnh đối lập: sự ngây thơ và những toan tính ngầm.

Tiếp nối thành công của hiện tượng phòng vé trước đó, sau Thỏ Ơi!!, Ốc Mượn Hồn là bộ phim kịch tính tiếp tục khai thác sâu sắc mối quan hệ tình tay ba đầy ngang trái trong hôn nhân. Tuy nhiên, tác phẩm mang đến một làn gió giật gân mới mẻ khi không chỉ dừng lại ở màn tranh đấu "chính thất - tiểu tam" quen thuộc, mà còn mạnh dạn bóc trần những bí mật động trời phía sau lớp màn nhung showbiz hào nhoáng. Thông qua "chiếc vỏ" hoàn hảo mà mỗi nhân vật đang khoác lên mình, bộ phim khéo léo khơi gợi một chủ đề kích thích sự tò mò tột độ: Liệu chúng ta đang sống là chính mình, hay đôi khi cũng chỉ là một con ốc đang mượn tạm thân xác, mượn tạm một lớp vỏ để che đậy những dục vọng bên trong?.

