Quốc Huy “yêu thầm” Quỳnh Thy hơn 20 năm trong phim điện ảnh “Một Thời Ta Đã Yêu”

Một Thời Ta Đã Yêu đưa người xem về một thành phố biển đầy nắng gió những năm 2000. Sống trong bối cảnh thơ mộng và đầy hoài niệm này là nhân vật Bảo (Phát Đạt thủ vai), chàng trai vừa tốt nghiệp trung học. Cuộc sống cậu ngỡ như sẽ êm đềm trôi qua cho đến ngày cậu thi vào đại học, theo học ngành luật và trở thành luật sư, giống như bố mình, cùng với hy vọng sẽ thành công và làm hài lòng mẹ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô người mẫu tên Quỳnh (Quỳnh Thy thủ vai), thứ tình cảm không tên nhưng cháy bỏng nhen nhóm trong cậu dành cho cô đã dần đảo lộn hết tất thảy, thúc đẩy cậu nổi loạn chống lại gia đình, bạn bè và thậm chí là tương lai của mình.

Không dừng lại ở tình yêu đơn phương đơn thuần, Một Thời Ta Đã Yêu lựa chọn kể câu chuyện dưới góc nhìn xuyên suốt của Bảo - từ một chàng trai 18 tuổi bốc đồng cho đến lúc trở thành người đàn ông 38 tuổi trầm lặng với nội tâm đầy vết xước.

Ở tuổi 18, Bảo là hiện thân rất rõ của một giai đoạn coming-of-age (mới lớn/thành niên) điển hình: trẻ, nhạy cảm và sẵn sàng đắm chìm trong cảm xúc mà không cần biết điểm dừng. Cậu có lẽ bị cuốn vào Quỳnh không chỉ bởi vẻ đẹp hay sự từng trải, mà còn bởi cảm giác "khác biệt" mà cô mang lại - thứ mà cuộc sống an toàn, được định sẵn của cậu chưa từng có. Từ việc lặng lẽ dõi theo, tìm cách tiếp cận, đến những hành động vượt khỏi giới hạn như trèo vào nhà chỉ để nhìn thấy cô, hay thậm chí đánh đổi cả đồ vật giá trị của gia đình để lấy lòng Quỳnh, Bảo dần trượt dài khỏi quỹ đạo vốn có của mình.

Ở một khía cạnh nào đó, hình ảnh Bảo ở tuổi 18 gợi nhớ đến Renato Amoroso trong bộ phim Malèna - cậu thiếu niên si mê một người phụ nữ trưởng thành bằng ánh nhìn đầy tò mò và ngưỡng mộ. Nhưng nếu Renato chỉ dừng lại ở việc quan sát và giữ cho riêng mình những rung động đầu đời, thì Bảo lại đi xa hơn: cậu không chỉ nhìn, mà còn tìm cách bước vào cuộc đời Quỳnh, thậm chí đánh mất ranh giới đúng - sai vì cảm xúc của mình.

Điều đáng nói là tình cảm mãnh liệt của Bảo nhanh chóng chuyển thành một dạng ám ảnh. Dù bên cạnh luôn có Dung (Lâm Thanh Mỹ thủ vai) - một cô gái cùng tuổi dành tình cảm chân thành cho cậu, Bảo vẫn không thể thoát khỏi sức hút từ Quỳnh. Ở giai đoạn này, bộ phim không lý tưởng hóa tình yêu tuổi trẻ, mà ngược lại, phơi bày khía cạnh mù quáng, chiếm hữu và thiếu kiểm soát vốn là những điều rất thật nhưng ít được khắc họa sâu sắc trong các câu chuyện "mối tình đầu".

Bước ngoặt xảy ra khi sự ghen tuông đẩy Bảo đến một lựa chọn bốc đồng. Cậu tìm cách chia cắt Quỳnh và hôn phu của cô là Toàn, thậm chí suy nghĩ đến việc đẩy Toàn vào "đường cùng". Tất cả về sau đều trở thành vết cắt khó lành trong tâm trí Bảo.

Hai mươi năm sau, ở tuổi 38, Bảo không còn là chàng trai đầy tham vọng theo đuổi ngành luật như kỳ vọng của gia đình. Anh chọn một cuộc sống lặng lẽ trong tiệm sách nhỏ, trầm mặc và khép kín. Điều ám ảnh nhất không phải là quá khứ đã qua, mà là việc anh chưa bao giờ thật sự rời khỏi nó. Hình bóng Quỳnh vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật nhiều đến mức Bảo vô thức đuổi theo bất kỳ ai có nét tương đồng với cô trên phố.

Chính chi tiết này khiến bộ phim chạm đến một tầng cảm xúc rất riêng: những "ánh trăng rằm" hay những mối tình không có được, không trọn vẹn thường không biến mất, mà biến thành một dạng ký ức dai dẳng, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm trí và cuộc sống hiện tại.

Bên cạnh nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên cũng góp phần tạo nên chiều sâu cho câu chuyện. Phát Đạt và Quốc Huy thể hiện rõ hai trạng thái đối lập của Bảo: một bên là sự bốc đồng, mãnh liệt của tuổi trẻ, một bên là sự trầm lặng, dằn vặt của người trưởng thành. Trong khi đó, Quỳnh Thy mang đến hình ảnh Quỳnh vừa quyến rũ, cởi mở, vừa chất chứa những tổn thương riêng, đủ để trở thành một "bóng hình" khó quên trong ký ức của bất kỳ ai từng yêu.

Một Thời Ta Đã Yêu không chọn cách kể một câu chuyện tình dễ chịu, mà đi thẳng vào những cảm xúc dang dở và khó gọi tên nhất của tuổi trẻ. Từ bối cảnh thành phố biển những năm 2000 giàu chất hoài niệm, đến hành trình nội tâm nhiều giằng xé của nhân vật, bộ phim vừa đủ để lại dư âm trong lòng khán giả rất lâu sau khi rời rạp.

