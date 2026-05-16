Sau nhiều phiên bản điện ảnh và truyền hình quen thuộc suốt hàng chục năm qua, Tây Du Ký tiếp tục được làm mới với dự án điện ảnh Thái Lan mang tên Tây Du Ký Đại Náo. Tuy nhiên thay vì tái hiện hành trình thỉnh kinh theo phong cách thần thoại cổ trang thường thấy, bộ phim lần này lại chọn hướng đi “dị” hơn hẳn khi đưa thầy trò Đường Tăng xuyên không đến thế giới hiện đại. Dự kiến đổ bộ tới các rạp chiếu Việt vào ngày 29/5, Tây Du Ký Đại Náo hứa hẹn sẽ là thức quà đem lại những giây phút giải trí tới khán giả.

Ngay từ teaser đầu tiên, phim đã hé lộ bầu không khí hỗn loạn đặc trưng của thể loại hài Thái Lan. Mở đầu là cuộc chiến quen thuộc giữa nhóm Đường Tăng với các yêu quái như Ngưu Ma Vương hay Bà La Sát. Thế nhưng biến cố xảy ra khi Tôn Ngộ Không bị quạt Ba Tiêu đánh văng khỏi không gian thần thoại và rơi xuống một bãi rác khổng lồ giữa Thái Lan hiện đại.

Ý tưởng Tề Thiên Đại Thánh lạc vào đô thị nhanh chóng khiến nhiều khán giả tò mò bởi sự đối lập giữa phép thần thông và nhịp sống đời thường được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng loạt tình huống hài hước khó lường. Đây cũng là kiểu chất liệu từng giúp điện ảnh Thái Lan ghi dấu với khán giả châu Á suốt nhiều năm qua: hài nhây, kỳ quặc nhưng vô cùng dí dỏm.

Một trong những yếu tố được bàn tán nhiều nhất hiện tại chính là dàn cast của phim. Vai Tôn Ngộ Không do Jazz Padung đảm nhận. Nam nghệ sĩ vốn được xem là “thánh hài” hàng đầu showbiz Thái nên ngay khi xuất hiện đã mang đến màu sắc rất riêng cho nhân vật. Phiên bản Mỹ Hầu Vương lần này không đi theo hình tượng ngầu hay đẹp trai thường thấy mà cố tình được xây dựng theo hướng lầy lội, có phần xấu lạ và tràn ngập năng lượng gây cười.

Trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt của Ngộ Không là Đường Tam Tạng do Junior Kajbhunditt thủ vai. Sau hiệu ứng từ series Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng, nam diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi hóa thân thành một Đường Tăng trẻ trung, thư sinh và điển trai ngoài mong đợi. Tạo hình của Junior nhanh chóng viral trên mạng xã hội, thậm chí nhiều khán giả còn đùa rằng đây là “Đường Tăng đẹp trai nhất màn ảnh Thái”.

Trong khi đó, Trư Bát Giới được giao cho danh hài kỳ cựu Nong Cha-Cha-Cha, còn Sa Tăng do Gap Jakarin đảm nhận. Bộ tứ thỉnh kinh lần này được xây dựng theo hướng mỗi người một vẻ, nhiều pha tung hứng, nhả thoại gây cười cực mạnh, đồng thời ngập chemistry giữa 4 người.

Không chỉ tuyến nhân vật chính, dàn yêu quái của phim cũng được đầu tư khá mạnh về tạo hình. Zani Nipaporn vào vai Bà La Sát với phong cách sắc sảo, quyền lực, trong khi Nammon Krittanai hóa thân thành Nhện Tinh còn P-Jung Kritsana đảm nhận vai Cửu Vĩ Hồ. Các thiết kế phục trang và makeup đều mang màu sắc fantasy pha hiện đại khá đặc trưng của điện ảnh Thái.

Đứng sau dự án là đạo diễn Poj Arnon - cái tên nổi tiếng với hàng loạt series ăn khách như Oh My Ghost, Dangerous Boys hay Make Me Shudder. Đạo diễn này vốn được xem là “quái kiệt phòng vé” của điện ảnh Thái nhờ khả năng pha trộn hài hước, kinh dị và yếu tố đại chúng rất riêng.

Với Tây Du Ký Đại Náo, Poj Arnon không cố gắng kể lại hành trình thỉnh kinh quen thuộc mà gần như “giải cấu trúc” toàn bộ nguyên tác để tạo ra một phiên bản mới mang màu sắc hiện đại hơn. Việc giữ lại những nhân vật biểu tượng như Tôn Ngộ Không hay Đường Tăng nhưng đặt họ giữa bối cảnh đời thường xứ Chùa Vàng giúp bộ phim trở nên vừa quen vừa lạ.

Bên cạnh yếu tố giải trí, phim cũng được giới thiệu sẽ lồng ghép các thông điệp về tình bạn, sự khác biệt thế hệ và cách con người tồn tại trong xã hội hiện đại. Dù vẫn còn gây tranh cãi về tạo hình nhân vật, đặc biệt là phiên bản Tôn Ngộ Không “xấu chưa từng thấy”, Tây Du Ký Đại Náo hiện vẫn là một trong những dự án Thái Lan tạo tò mò nhất thời điểm này.