Hậu dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, thị trường phòng vé Việt chứng kiến sự đổ bộ của loạt phim quốc tế. Dù đang ở trong giai đoạn thấp điểm, Tạm Biệt Gohan - siêu phẩm từ Thái Lan, vẫn đang ăn nên làm ra tại các cụm rạp trong nước. Chỉ mới công chiếu vào ngày 15/5, Tạm Biệt Gohan đã thu về hơn 4 tỷ đồng doanh thu, một con số vô cùng khả quan đối với một tác phẩm nước ngoài không mang đậm tính giải trí. Hiện, Tạm Biệt Gohan còn đang đứng đầu về lượng vé bán ra (23.739 vé) trong tổng số 1.261 suất chiếu.

Tạm Biệt Gohan mở đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một chú chó hoang và ông Hiro, kỹ sư ô tô người Nhật đang ở những năm cuối trước khi nghỉ hưu. Nhìn thấy chú chó lang thang trước cửa hàng tiện lợi, ông mang về chăm sóc, đặt tên là Gohan và dành cho nó một cuộc sống bình yên, giản dị nhưng đầy yêu thương.

Thế nhưng khoảng thời gian êm đềm ấy không kéo dài lâu. Gohan sau đó bị đưa vào một cơ sở cứu trợ trá hình chuyên lợi dụng chó hoang để kiếm lợi. Chính tại đây, chú gặp Namcha, cô gái Myanmar phụ trách chăm sóc đàn chó. Sau khi rời khỏi nơi này, Gohan theo Namcha đến Bangkok và bắt đầu một hành trình mới đầy biến động. Cuộc đời lưu lạc tiếp tục đẩy chú đến sân ga gần trường đại học, nơi Gohan kết nối với Jaidee, một sinh viên mỹ thuật cô độc. Về sau, Pele, chàng trai đang cố hàn gắn tình cảm với Jaidee, quyết định nhận nuôi chú chó như một chiếc cầu nối cho mối quan hệ của cả hai.

Bộ phim chọn cách kể chuyện theo từng chặng đời của Gohan, mỗi nơi chú đi qua lại gắn với một con người, một hoàn cảnh và một kiểu yêu thương khác nhau. Họ khác biệt nhau về ngôn ngữ, văn hóa và thế hệ, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu thương dành cho một sinh linh bé nhỏ. Suốt mười năm trôi qua, mỗi nơi Gohan dừng chân không chỉ là một trạm trú ẩn tạm thời, mà đã trở thành một tổ ấm thực sự.

Những cuộc gặp gỡ rồi chia ly liên tục khiến hành trình của chú chó nhỏ trở nên day dứt và dễ lấy nước mắt người xem. Đặc biệt, ở mỗi giai đoạn, Gohan lại được gọi bằng một cái tên khác như Gohan, Brownie hay Hima, như thể mỗi người chủ đều nhìn thấy ở chú một phiên bản riêng. Thông qua các nhân vật đến từ Nhật Bản, Myanmar và Thái Lan, bộ phim cũng khéo léo cho thấy tình yêu dành cho động vật là thứ cảm xúc vượt qua mọi ranh giới quốc gia hay khác biệt văn hóa.

Điểm quan trọng giúp Tạm Biệt Gohan dễ dàng chạm đến cảm xúc khán giả nằm ở màn thể hiện chân thật của nhân vật trung tâm, chú chó Gohan. Để tái hiện trọn vẹn hành trình cuộc đời của nhân vật này, ê-kíp đã sử dụng ba chú chó khác nhau tương ứng với từng giai đoạn từ lúc còn nhỏ, trưởng thành cho đến khi già đi. Đáng chú ý, quá trình tuyển chọn được thực hiện khá kỹ lưỡng nhằm tìm ra những chú chó có ngoại hình gần giống nhau nhất, đặc biệt ở các đặc điểm nhận diện như bộ lông trắng và chiếc mũi hồng rất đặc trưng của Gohan. Nhờ sự đồng nhất đó, hành trình của nhân vật trên màn ảnh trở nên liền mạch và giàu cảm xúc hơn, giúp khán giả tin rằng mình đang dõi theo cùng một chú chó xuyên suốt cả bộ phim.

Bên cạnh yếu tố chữa lành, Tạm Biệt Gohan còn trực diện khai thác những nỗi đau rất thật mà người nuôi thú cưng nào cũng sợ phải đối mặt. Bộ phim không né tránh cảm giác mất mát khi một chú chó buộc phải rời xa chủ nhân, những cuộc chia ly đến bất ngờ hay khoảnh khắc con vật mình yêu thương dần già yếu theo thời gian.

Tác phẩm cũng đề cập khá thẳng thắn đến mặt tối phía sau một số trại cứu trợ trá hình, bảo vệ động vật đôi khi bị lợi dụng để trục lợi từ những chú chó bị bỏ rơi. Đặc biệt, các phân đoạn về thú cưng già đi, mắc bệnh và được báo trước về sự ra đi khiến bộ phim trở nên day dứt hơn, bởi đó là nỗi ám ảnh rất quen thuộc với bất kỳ ai từng gắn bó với động vật.