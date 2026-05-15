Chương Nhược Nam bị 100 triệu người chê

Theo QQ , bộ phim cổ trang Vũ lâm linh vừa lên sóng đã nhận được sự chú ý lớn từ khán giả với nhiều lợi thế về cốt truyện, dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất. Phim được đánh giá tốt về chất lượng. Tuy nhiên, nữ chính Hoắc Linh Lung do Chương Nhược Nam đảm nhận đang gây tranh cãi lớn.

Vũ lâm linh tập trung vào nhân vật Triển Chiêu (Dương Dương đóng) khi chàng mặc thường phục để điều tra một vụ án quan trọng. Trên đường đi điều tra Triển Chiêu liên tục bị truy sát, lúc này Triển Chiêu tình cờ kết bạn với Hoắc Linh Lung (Chương Nhược Nam) là đại tiểu thư sơn trang kiêu hãnh, thông minh, mạnh mẽ, đang chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt. Để bảo vệ chứng cứ vẹn toàn, Triển Chiêu lấy thân mình làm mồi nhử kẻ địch, vì muốn cứu giúp bách tính mà liên tục rơi vào hiểm cảnh. Trong lúc nguy cấp, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường (Phương Dật Luân) đã ra tay tương cứu.

Ba người liên thủ điều tra manh mối, thu thập tội chứng Tương Dương Vương cấu kết với cả 2 phe chính tà áp bức dân lành thông đồng ngoại địch. Hoắc Linh Lung được miêu tả là cô gái giỏi võ, mạnh mẽ, xông xáo.

Chương Nhược Nam đóng vai nữ hiệp trong phim mới cùng Dương Dương.

Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, Chương Nhược Nam nhận về nhiều bình luận tiêu cực. Nữ diễn viên bị cho là không hợp với phim cổ trang. Chương Nhược Nam có ngoại hình xinh đẹp, dễ thương nhưng cách diễn khá hiện đại, lối diễn xuất rập khuôn từ phim này sang phim khác khiến cô lạc quẻ trong chính bộ phim của mình, không ăn nhập với dàn nghệ sĩ bên cạnh.

Chương Nhược Nam cũng bị đánh giá không hợp với nhân vật. Hoắc Linh Lung giỏi võ nhưng vóc người nhỏ bé, chân tay gầy yếu không có lực. Cảnh võ thuật của nữ diễn viên bị chê "như mèo cào, không khác gì đang múa". Hình tượng "cô gái ngọt ngào" của Chương Nhược Nam hoàn toàn trái ngược với vai diễn nữ hiệp, thích phiêu lưu. Khán giả cũng nhận ra các diễn viên đóng thế trong cảnh hành động của Chương Nhược Nam.

Thiếu sót của nữ diễn viên sinh năm 1996 còn nằm ở lời thoại thiếu cảm xúc như đang đọc kịch bản, không có chất riêng của nhân vật, thiếu lực, khó cảm nhận được bất kỳ sự biến đổi cảm xúc và trở nên buồn ngủ, thiếu hứng thú. Biểu cảm của nữ diễn viên cũng bị đánh giá là mềm yếu, nhạt nhòa. Thực tế, đây là điểm yếu của Chương Nhược Nam trong nhiều bộ phim nhưng người đẹp chưa thể khắc phục.

Trên MXH Trung Quốc, các chủ đề về Chương Nhược Nam như "Chương Nhược Nam lộ diễn viên đóng thế", "Dáng chạy của Chương Nhược Nam", "Cảnh võ thuật của Chương Nhược Nam", "Cách trang điểm của Hoắc Linh Lung"... thu về hơn 100 triệu lượt đọc với độ thảo luận cao. Chương Nhược Nam bị đánh giá là lỗ hổng lớn nhất của phim, kém cỏi hơn cả nữ phụ.

Cảnh võ thuật của Chương Nhược Nam bị chê không có sức, lộ diễn viên đóng thế. Trong nhiều cảnh, cô diễn như phim hiện đại.

Trong khi đó, Dương Dương được khen ngợi nhờ ngoại hình đẹp trai không kém các phiên bản Triển Chiêu trước như Hà Gia Kính, Nghiêm Khoan, Tiêu Ân Tuấn... Nhà sản xuất Chính Ngọ Dương Quang cũng dành nhiều cảnh quay để lột tả ngoại hình xuất sắc của Dương Dương. Cảnh võ thuật của anh được thiết kế tỉ mỉ, chỉn chu đem lại cảm giác mãn nhãn khi xem. Đây cũng là điểm thu hút nhất của phim Vũ lâm linh . Phim có một khởi đầu khả quan khi ghi nhận 32 quảng cáo trong 4 tập đầu tiên, chứng minh sức hút của Dương Dương.

Chương Nhược Nam bắt đầu nổi tiếng từ năm 2018 sau khi thiếu gia nổi tiếng nhất Trung Quốc Vương Tư Thông nhấn theo dõi cô trên mạng xã hội. Lúc này, Chương Nhược Nam mới bước chân vào giới giải trí và chưa kịp nổi tiếng.

Trong sự nghiệp, Chương Nhược Nam ghi dấu ấn với những vai diễn đẫm nước mắt như Cố Sâm Tương dịu dàng lương thiện nhưng là nạn nhân của trò bắt nạt trong trường học, sau đó không chịu nổi những áp lực mà tự tử trong Bi thương ngược dòng thành sông . Hay vai diễn Vưu Vịnh Từ trong sáng, đáng yêu cùng mối tình day dứt với Hứa Quang Hán trong phim điện ảnh Hôn lễ của em . Vai diễn truyền hình nổi bật của cô là Ôn Dĩ Phàm trong Khó dỗ dành .

Theo QQ , trên mạng xã hội Trung Quốc có một nhận định để đánh giá sức hút của Chương Nhược Nam như sau: "Các chàng trai thích ngắm nhìn Chương Nhược Nam giống như con gái thích nhìn Hứa Quang Hán vậy".