Bức ảnh Quốc Trường hôn một cô gái bí ẩn khiến MXH xôn xao

Thời gian gần đây, cái tên Quốc Trường liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Hết được "réo tên" nhẹ nhàng trong những tin đồn tình cảm thân thiết ngoài đời thực với người đẹp Ngọc Trinh, nam diễn viên lại khiến khán giả đứng ngồi không yên với dự án điện ảnh mới mang tên Ốc Mượn Hồn . Chỉ mới ngày hôm qua, mạng xã hội còn đang sôi nổi mổ xẻ màn đối đầu "sặc mùi drama" trong phim giữa hai kiều nữ Tiểu Vy và Yên Đan. Dựa trên những poster nhá hàng từ nhà sản xuất khi tung Tiểu Vy vào vị trí tiểu tam và Yên Đan là chính thất, ai cũng đinh ninh kịch bản đã ngã ngũ.

Thế nhưng, một bức ảnh poster mới nhất vừa được tung ra đã đánh úp tất cả.

Đó là khoảnh khắc vô cùng thân mật của Quốc Trường và một cô gái lạ. Giữa bóng tối và cơn mưa đêm xối xả bên ngoài khung cửa kính, nam diễn viên và bạn diễn xuất hiện trong một nụ hôn bóng chiếu đầy khao khát nhưng cũng ngột ngạt và bất an đến lạ thường. Đáng nói, dẫu nhìn góc nào, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng nhận ra mỹ nhân đang ôm hôn Quốc Trường say đắm không phải là "người tình tin đồn" Ngọc Trinh, lại càng chẳng phải tiểu tam Tiểu Vy như những hé lộ trước đó từ bộ phim. Danh tính của cô gái trong khung hình tăm tối này nhanh chóng được xác nhận là nữ diễn viên trẻ Anh Phạm.

Poster mới nhất của Ốc Mượn Hồn

Sự xuất hiện của Anh Phạm ngay lập tức thổi bùng lên hàng loạt thuyết âm mưu. Từng ghi dấu ấn qua các dự án điện ảnh đình đám như Mai hay Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu , nữ diễn viên sinh năm 1999 sở hữu nhan sắc sắc sảo cùng thần thái kiêu kỳ mang đậm vibe điện ảnh. Việc nhà sản xuất ưu ái dành riêng cho cô một khung hình "nặng đô" bên cạnh nam chính cho thấy nhân vật này chắc chắn nắm giữ một chìa khóa cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể làm đảo lộn toàn bộ cục diện.

Đáng chú ý nhất, dòng tagline ám ảnh "Hồn chính thất - Xác tiểu tam" một lần nữa được đặt chễm chệ ngay phía trên tên của Quốc Trường và Anh Phạm. Chi tiết mang tính then chốt này đã tạo ra một cú lừa ngoạn mục khiến khán giả hoàn toàn lú lẫn. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Nếu hôm qua nhà sản xuất ngầm khẳng định Tiểu Vy là kẻ thứ ba, Yên Đan là vợ chính thức, thì Anh Phạm rốt cuộc đóng vai trò gì trong vòng xoáy tình ái ngang trái này? Liệu Anh Phạm mới là "tiểu tam" thực sự đang giật dây thao túng nam chính, hay cô cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương tiếp theo của màn đoạt mạng bí ẩn?

Bộ phim Ốc Mượn Hồn rõ ràng không chỉ đơn thuần khai thác mô-típ hoán đổi thân xác vốn đã quen thuộc trên màn ảnh. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ dường như đang chơi một ván bài tâm lý khổng lồ, cố tình giăng bẫy khán giả. Bắt đầu từ một biến cố kinh hoàng trên biển, bộ phim đang dần bóc tách một mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp, nơi ranh giới giữa thiện và ác trở nên mờ nhạt. Cùng chờ xem cú "twist chồng twist" này sẽ được hóa giải ra sao khi phim chính thức ra rạp.