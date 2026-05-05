Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giao lưu của Ngọc Trinh tại sự kiện quảng bá dự án phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Tình huống "dở khóc dở cười" này bắt nguồn từ lời chia sẻ quá đỗi thật thà của nữ diễn viên Phương Linh - bạn diễn của Ngọc Trinh trong tác phẩm lần này.

Phản ứng sượng trân của Ngọc Trinh khi bạn diễn nói thẳng: “Biết phim có Ngọc Trinh là thấy sợ”

Cụ thể, khi được hỏi về cảm nhận tham gia bộ phim, Phương Linh bộc bạch bản thân bước vào dự án với tâm thế hoàn toàn chưa quen biết ai trong ekip. Mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ khi cái tên "nữ hoàng nội y" được xướng lên. Đáng chú ý, cô nàng đã hồn nhiên buông một lời cảm thán ngay trước mặt chính chủ: "Khi biết phim có chị Ngọc Trinh, mình cũng hơi sợ nha. Thật ra là không biết chị Ngọc Trinh như thế nào, mình chỉ hơi sợ...".

Ngay khi từ "sợ" được thốt ra, ống kính đã bắt trọn phản ứng của Ngọc Trinh ngồi ngay kế bên. Xuất hiện thanh lịch trong chiếc đầm be kín đáo, nụ cười của người đẹp dường như "đóng băng" mất vài giây. Biểu cảm của cô lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt chớp nhẹ và có phần hơi "sượng trân" vì không ngờ lại nhận một lời thú nhận phũ phàng đến thế giữa chốn đông người.

Tuy nhiên, sự ngượng ngùng ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt trước khi đàn em vội vàng "quay xe" giải thích. Hóa ra, sự lo lắng không xuất phát từ thái độ ngôi sao của Ngọc Trinh, mà do Phương Linh bước vào một ekip hoàn toàn xa lạ nên việc phải diễn chung với một cái tên đình đám đã tạo ra áp lực vô hình rất lớn.

Thế nhưng, mọi áp lực đã tan biến ngay ngày đầu tiên họ làm việc chung. Phương Linh hào hứng kể tiếp với sự ngưỡng mộ: "Ngày đầu tiên gặp, mình thấy người con gái này quá tự nhiên. Diễn chung với chị không có một áp lực gì hết vì chị có sao là vậy".

Không chỉ dừng lại ở tính cách, nữ diễn viên còn dành "cơn mưa lời khen" cho sự chuyên nghiệp của đàn chị trên set quay. Từng phân cảnh đối thoại đều mang lại cảm giác chân thật, mượt mà. Nhờ sự tương tác "có sao nói vậy" của Ngọc Trinh, cô đã trút bỏ hoàn toàn gánh nặng tâm lý: "Làm việc với người này không có gì áp lực hết trơn, bình thường, quá easy (dễ dàng) luôn...".

Nghe đến đây, biểu cảm của Ngọc Trinh thay đổi hoàn toàn. Từ trạng thái sượng sùng ban đầu, cô giãn cơ mặt, mỉm cười dịu dàng và gật gù lắng nghe. Ánh mắt người đẹp Trà Vinh ánh lên sự thoải mái, vui vẻ và tự hào khi những nỗ lực nghiêm túc của mình được đồng nghiệp công nhận.

Đoạn chia sẻ ngắn gọn này không chỉ mang đến tiếng cười mà còn vô tình làm bật lên hình ảnh lăn xả, chuyên nghiệp và thân thiện của Ngọc Trinh trên phim trường. Chính sự tự nhiên đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối, đồng thời khiến khán giả càng thêm mong đợi vào phản ứng hóa học của dàn cast trong bộ phim điện ảnh sắp tới.

Được biết, dự án mà Ngọc Trinh và Phương Linh đang cùng tham gia mang tên Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất điện ảnh đáng mong chờ của Ngọc Trinh sau thời gian dài vắng bóng. Với tựa đề mang đậm màu sắc bí ẩn, giật gân, kết hợp cùng bầu không khí làm việc ăn ý của ekip, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ được kỳ vọng sẽ mang đến một Ngọc Trinh rất khác, đầy mới mẻ và đột phá. Khán giả hiện đang rất nóng lòng chờ đợi ngày bộ phim chính thức trình làng.