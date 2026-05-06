Tập 33 Bước Chân Vào Đời diễn ra với không khí nhẹ nhàng, xúc động. Sau sóng gió Trang (Ngọc Thủy) bị lợi dụng cả tình cảm lẫn trong công việc, cô em gái dần trưởng thành hơn.

Tiếp nối tập trước, cô Hạnh (NSND Lan Hương) bị cậu bé học sinh tên Tùng va phải và nhập viện vì kiệt sức. Thương (Quỳnh Kool) hết lòng chăm sóc, cũng vì vậy cô có nhiều thời gian tiếp xúc với Lâm (Mạnh Trường hơn).

Thương chu đáo khi chăm cô Hạnh - mẹ của Lâm

Bà Dung (Quách Thu Phương) đến thăm chị dâu, nhắc lại chuyện cũ liên quan đến chị em Thương và cô đáp mọi chuyện đã qua không muốn nhắc lại nữa. Bà Dung cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa Thương và Lâm có phần thân mật. Trước mặt Lâm, bà hỏi Thương: "Nếu Quân (Huỳnh Anh) quay về và vẫn còn tình cảm với cháu sẽ thế nào?". Tuy nhiên, Thương tìm cách nhanh chóng rời khỏi.

Bà Dung đau xót khi Quân không liên lạc. Bà lo lắng vì có thể sẽ đánh mất con trai

Trong nỗ lực níu kéo Quân trở về, bà Dung thay đổi thái độ, muốn tác hợp cho Thương và Quân

Cậu bé Tùng sau khi gây ra lỗi lầm đã bỏ nhà ra đi. Thương phát hiện Tùng thường xuyên liên lạc với người đàn ông lạ. Nhờ sự giúp đỡ của Lâm, Thương nhanh chóng tìm được Tùng trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Một lần nữa, Thương lại chịu ơn Lâm.

Cả hai dần mở lòng với đối phương. Thương thừa nhận mình đã có cách đối xử cực đoan với các em. Lâm cũng khuyên Thương hãy sống thoải mái hơn. Khi Thương cảm thấy xấu hổ vì luôn làm phiền Lâm, anh bất ngờ đáp lại: "Người bị làm phiền không cảm thấy phiền là được, cứ thoải mái đi".

Tình cảm của Thương và Lâm nhận được sự ủng hộ của khán giả. Khác với Quân là chàng thiếu gia chưa hiểu sự đời, tính cách có phần mềm yếu, Lâm là một thương nhân nhưng nhân cách chính trực, nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng, có năng lực giúp đỡ Thương và luôn có mặt kịp thời giúp cô giải quyết mọi việc.

Lâm lại một lần nữa giúp Thương khiến cô cảm thấy an toàn, thoải mái

Lúc đầu, Thương và Lâm luôn đấu khẩu với nhau, nhưng sau khi cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn rắc rối, Lâm nhận ra Thương nhân hậu giàu tình cảm, là cô gái dịu dàng đoan trang và luôn nghĩ cho người khác. Hoàn cảnh của Thương cũng có phần giống với bà Hạnh - mẹ của Lâm. Thương cũng dần thay đổi cách nhìn về Lâm, nhận ra đằng sau chiếc "mỏ hỗn" và vẻ ngoài lạnh lùng là người đàn ông tử tế, trách nhiệm, có lòng trắc ẩn.

Chuyện tình của cặp đôi Lâm - Thương nhận được sự yêu thích của khán giả. Trên các trang MXH, khán giả bình luận: "Thương về với Lâm là đẹp đôi rồi", "Lâm đúng chuẩn tổng tài bá đạo lo được cho em", "Anh chị tán nhau, tôi là người rung động", "Cảnh cả hai trò chuyện ngọt ngào quá".

Bước Chân Vào Đời là câu chuyện phim kể về ba chị em Thương, Trang và Minh, những người không còn cha mẹ, gia cảnh khó khăn, phải tự bươn chải giữa thành phố. Họ phải đối mặt với áp lực cuộc sống, trải qua nhiều vấp ngã, mâu thuẫn và lựa chọn sai lầm để rồi dần trưởng thành, học cách tự lập và giữ gìn tình thân, tình bạn, tình yêu. Bộ phim có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Việt như Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Quỳnh Kool, NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Ngọc Tản, Lê Bống...

Quỳnh Kool sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim: Quỳnh Búp Bê, Hãy Nói Lời Yêu, Garage Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nàng Dâu Order, Hướng Dương Ngược Nắng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau...