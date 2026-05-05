Tập 32 Bước Chân Vào Đời gây tranh cãi vì cái kết quá nhẹ nhàng cho các nhân vật như vợ chồng Dũng - Mai Ly, đồng thời cũng dạy cho Trang (Ngọc Thủy) một bài học.

Cô Hạnh (NSND Lan Hương) đã quyết định cho Thương (Quỳnh Kool) vay 300 triệu để bồi thường cho Mai Ly. Sau đó, hai bên quyết định hòa giải, không truy cứu trách nhiệm hình sự với tội hành hung của Trang (Ngọc Thủy).

Không những vậy, Hưng (Trung Đức) còn giúp Trang bóc phốt Dũng. Hưng theo dõi Dũng và ghi lại bằng chứng Dũng cùng đối tác bàn về việc làm lộ bản demo của dự án Con Đường Di Sản của công ty cũ - DICP. Dũng tự tin rằng bây giờ DICP có như hổ mọc thêm cảnh thì cũng chịu, không thể xoay sở kịp một demo mới trong thời gian ngắn như thế. Dũng kết luận luôn như vậy là DICP vỡ thầu, kịch bản dự án Con đường di sản không được nghiệm thu. Dù biết Trang đang phải thay mình gánh món nợ lớn nhưng hắn vẫn cười đùa vui vẻ: "Bạn ấy bây giờ đang bận chạy ngược chạy xuôi gánh em còng cả lưng".

Nhờ đó, Dũng đã bóc phốt Dũng để giải oan cho Trang. Hưng chia sẻ: "Anh ghét mấy thằng phông bạt thích lợi dụng phụ nữ kiểu như em".

Tuy nhiên, khán giả cho rằng cái kết cho nhân vật phản diện như Dũng và Mai Ly quá nhẹ nhàng đơn giản. Dũng không chỉ làm lộ bí mật công ty, còn lợi dụng tình cảm của Trang. Sau sự việc, Trang còn tỏ thái độ tiếc nuối quyến luyến Dũng thay vì căm ghét hay có hành động đáp trả cứng rắn đối mặt với Dũng.

Ngoài ra, Hưng nhận thấy những thay đổi của Trang như việc cô luôn khó chịu, buồn nôn. Anh tỏ tình với Trang và nói: "Anh sẵn sàng ở bên em, kể cả là bố của con em", "Tuy anh thô kệch, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật". Tuy nhiên, Trang từ chối.

"Em biết là anh Hưng có tình cảm với em. Em biết bản thân mình ích kỷ khi luôn lợi dụng tình cảm của anh. Khi em bị người khác lợi dụng tình cảm, em mới biết mình đã sai thế nào khi hết lần này đến lần khác lợi dụng anh. Dù sau này cuộc sống có khó khăn thế nào, em cũng muốn tự bước đi trên chính đôi chân của mình, em không muốn lợi dụng ai, đặc biệt là anh. Anh xứng đáng với người khác tốt đẹp hơn, một người yêu anh mà không vụ lợi. Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm lo lắng cho em", Trang nói.

Như vậy, hiện tại, Trang vẫn chỉ coi Hưng là người anh cùng quê tốt bụng. Cô thừa nhận bản thân đã sai, nhưng hậu quả để lại không chỉ là món nợ 300 triệu mà còn có thể là một bào thai đang hình thành. Trong khi đó, Trang vẫn còn chưa tốt nghiệp. Vì vậy, khán giả tò mò không biết Trang sẽ có những hành động nào trong tương lai khi khó khăn ngày càng chồng chất.

Tình tiết Trang mang bầu cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người cho rằng phim đã báo hiệu trước việc Trang sẽ phải nhận hậu quả với câu nói của Minh "Sự việc dù đúng dù sai, người mang thai cũng là phụ nữ". Bên cạnh đó, người xem cảm thấy đây là bài học lớn danh cho Trang "cuối cùng thì ngày này cũng đến", "Tưởng khôn ngoan lắm mà lại để dính bầu", "Trang tưởng có con với Dũng một bước đổi đời, ai ngờ giờ một mình gánh hậu quả", "Vừa lòng tôi lắm".

Bên cạnh đó, phim tiếp tục có cảnh nhân vật cô giáo Hạnh phải nhập viện vì bị kiệt sức. Trước đó, khán giả chê đoàn phim lợi dụng cảnh quay trong bệnh viện, rất nhiều nhân vật trong Bước Chân Vào Đời đã phải nhập viện với các lý do khác nhau.