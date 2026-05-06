Lương Thế Thành dừng lại đi!

Lương Thế Thành không phải cái tên xa lạ với khán giả truyền hình Việt, nhưng thời gian gần đây anh bất ngờ hot trở lại vì vai diễn khiến khán giả tốn phước nhất sự nghiệp - Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Nhân vật này gây tranh cãi mạnh vì hình tượng người chồng ngoại tình, ích kỷ, khiến người xem bức xúc suốt cả bộ phim. Khi hiệu ứng từ vai diễn này vẫn chưa hạ nhiệt, Lương Thế Thành lại tiếp tục gây chú ý khi nhận vai nam chính trong Mesdames Thanh Sắc và trùng hợp là nhân vật lần này cũng tên Dũng. Chỉ riêng chi tiết đó thôi đã đủ khiến khán giả bàn tán, thậm chí lo rằng mình sắp phải “tổn phước” thêm một lần nữa.

Lương Thế Thành và một vai Dũng nữa

Dũng của Bóng Ma Hạnh Phúc: Chuỗi "tổn phước" kinh hoàng của khán giả

Không phải tự nhiên mà cái tên Dũng lại trở thành nỗi ám ảnh với một bộ phận khán giả. Ở Bóng Ma Hạnh Phúc, nhân vật do Lương Thế Thành thể hiện là hình mẫu người chồng tưởng chuẩn mực, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, giàu có, yêu thương gia tình. Thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho bản chất xấu xa, anh ngoại tình, dối trá, lưỡng lự giữa trách nhiệm và dục vọng,.. tất cả tạo nên một Dũng đầy mâu thuẫn nhưng cũng cực kỳ đáng ghét.

Dũng "bóng ma" là cái tên tốn phước của khán giả nhất thời gian qua

Điều khiến vai diễn này ám ảnh không chỉ nằm ở hành động sai trái, mà còn ở hàng loạt những tình huống "mèo mả gà đồng" được biên kịch tô vẽ bằng màu sắc vừa phi lý vừa buồn cười. Chính những tình huống đậm chất "chuông xe đạp" mới là thứ khiến khán giả bức bối, ức chế tới mức liên tục tràn vào trang cá nhân của Lương Thế Thành để "hỏi tội". Ông xã Thúy Diễm vốn quen mặt với những vai hiền lành, lần này lại nhập vai quá ngọt ở tuyến nhân vật tiêu cực. Khán giả ghét Dũng bao nhiêu thì càng phải công nhận anh diễn đạt bấy nhiêu.

Dũng của Mesdames Thanh Sắc: Chưa biết đúng sai nhưng đã thấy áp lực

Trong Mesdames Thanh Sắc, Lương Thế Thành tiếp tục mang tên Dũng, lần này là Bá Dũng, người đàn ông đứng cạnh Madame Sắc (Hồng Ánh) - một người phụ nữ quyền lực và giàu có. Đồng thời Bá Dũng cũng được miêu tả là có mối quan hệ phức tạp với vũ nữ Cầm Thanh (Thanh Hằng).

Chỉ với những thông tin ban đầu, khán giả đã lo ngại khi một lần nữa Dũng của Lương Thế Thành lại nằm giữa hai người phụ nữ, rất có thể lại là chuyện tình tay ba. Đã vậy trong phim, hai người phụ nữ còn có rất nhiều tham vọng và bí ẩn. Bá Dũng rất dễ bị cuốn vào những xung đột quyền lực, tình cảm, thậm chí là những lựa chọn đạo đức không rõ ràng. Dướ những hình ảnh đang viral về vai diễn "lại là Dũng" của Lương Thế Thành, cư dân mạng để lại không ít bình luận cảm thán đầy hài hước: "Phước của khán giả chưa kịp đổ đầy bình lại luôn ấy anh Thành ơi!", "Khán giả nước mình vất vả quá", "Chấn động nữa rồi. Anh quậy bên kia chưa đủ nữa hay sao mà qua tới đây quậy chị Cầm Thanh của em nữa vậy anh Dũng ơi là trời", "Trời đất ơi, lại là Dũng", "Lương Thế Thành dừng lại đi, tụi tui hết phước rồi",...

Bức ảnh đang viral của Lương Thế Thành với tạo hình trong Mesdames Thanh Sắc

Vấn đề là khán giả chưa kịp quên một Dũng “tổn phước” thì đã phải chuẩn bị tinh thần cho một Dũng khác, mà nghe qua bối cảnh đã thấy chẳng lành. Sự trùng tên vô tình nhân đôi áp lực cho khán giả và cả bản thân Lương Thế Thành - người buộc phải tìm cách tách bạch hai hình tượng để không bị đóng khung trong một kiểu nhân vật.