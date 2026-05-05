Phim truyền hình gây ức chế nhất cho khán giả trong những ngày qua là Bóng Ma Hạnh Phúc phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long do Lê Phương, Lương Thế Thành, Ngân Hòa đóng chính. Càng về cuối, những mâu thuẫn xảy ra càng nhiều, các nhân vật khiến khán giả tức giận vì kẻ xấu mãi chưa nhận được kết cục thích đáng, nữ chính thì cứ mãi hiền lành nhu nhược.

Trang tác oai tác quái trong suốt hàng chục tập phim khiến khán giả phẫn nộ

Nhưng điều càng khiến người xem bực mình hơn là sự nhẫn nhịn tới vô lý của Mai

Tuy nhiên, mới đây một đoạn trailer của phim đã dần hé mở kết cục của các nhân vật trong Bóng Ma Hạnh Phúc .

Trước đó, Trang (Ngân Hòa) đã lập mưu để Dũng (Lương Thế Thành) nảy sinh nghi ngờ Mai (Lê Phương) ngoại tình với Minh. Dù bản thân hắn là kẻ có lỗi trước, nhưng khi thấy Mai không chung thủy, Dũng lại rất tức giận.

Vì thế, Dũng đã chuyển tới sống cùng Trang. Trang muốn thay thế vai trò con dâu của Mai nên tới bệnh viện chăm sóc mẹ Dũng. Tuy nhiên, bà cụ căm ghét tiểu tam đã phá hoại hạnh phúc gia đình của con trai, nên luôn tìm cách gây khó dễ cho Trang.

Mặt khác, Dũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong việc kinh doanh, phải bồi thường cho công ty số tiền lớn là 2 tỷ 180 triệu. Những rắc rối của gia đình Dũng - Mai chưa dừng lại khi con gái nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè, ngày càng trở nên hư hỏng.

Dũng đánh mất sự nghiệp gia đình

Mai đã dần tự lập và thành công trong sự nghiệp, cô thậm chí còn xuất bản sách. Trong buổi lễ mừng cuốn sách được ra mắt, Trang đã tới làm loạn, thiết kế để Mai đẩy cô ta khiến Trang sảy thai.

Một tình tiết khác được hé lộ trong đoạn giới thiệu là Trang nhìn thấy Mai và Dũng trò chuyện với nhau. Cô ta tức giận, cho rằng dù mình không còn cần Dũng nhưng anh ta không được phép có bất kỳ mối quan hệ nào với Mai. Chính vì vậy, cô ta đã lập mưu dùng gậy đánh ngất Dũng, trói anh ta trong xe và định châm lửa đốt.

Trang tấn công Dũng

Cô ta nhất quyết không để Dũng và Mai có cơ hội tái hợp

Những tập cuối của phim Bóng Ma Hạnh Phúc chắc chắn sẽ còn rất gay cấn. Một bộ phận khán giả cho rằng phim có nhiều tình tiết phi thực tế, nội dung bị kéo dài, tạo các tình tiết gây sốc để kéo sự chú ý của khán giả. Trong khi đó, tâm lý của các nhân vật không có sự biến chuyển. Dũng thường xuyên hứa với vợ sẽ bỏ Trang nhưng lại để cho cô ta đi gây chuyện khắp nơi.

Mai quá mức nhẫn nhịn, lịch sự với chính kẻ vô ơn, tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của mình. Mai thường xuyên nói lời răn dạy đe dọa Trang hãy dừng lại, nếu không Mai sẽ không để yên, nhưng cuối cùng cô chẳng làm được gì khiến người xem khó chịu. Thay vì quyết đoán, dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân để bảo vệ bản thân, Mai lại chọn cách im lặng, khóc lóc, tự thấy có lỗi với mọi người xung quanh, tự gánh trách nhiệm dù lỗi sai không nằm ở phía cô. Mai không có động thái nào để xử lý gã chồng tồi và kẻ thứ 3, sự yếu đuối thái quá này khiến người xem mệt mỏi và mất kiên nhẫn.