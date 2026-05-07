Trấn Thành chễm chệ ngang hàng với Park Bo Gum

Ngày 7/5, ekip phim điện ảnh Hàn Quốc The Sword: Rebirth Of The Red Wolf đã chính thức tung ra poster đầu tiên, hé lộ tạo hình đầy gai góc của Park Bo Gum trong vai nam chính Chil Seong. Tuy nhiên, với khán giả Việt Nam, điều gây bùng nổ mạng xã hội không chỉ nằm ở visual hay quy mô bom tấn của dự án mà là sự xuất hiện cực kỳ nổi bật của cái tên Trấn Thành trong dàn cast chính trên poster phim.

Ban đầu, khi thông tin Trấn Thành tham gia dự án được công bố, nhiều người vẫn nghĩ nam MC - đạo diễn chỉ đảm nhận một vai phụ mang tính điểm xuyết hoặc khách mời quốc tế. Thế nhưng ở poster mới nhất, tên của anh lại xuất hiện nổi bật bên cạnh loạt diễn viên Hàn đình đám như Park Bo Gum, Joo Won, Jung Jae Young hay Lee Sun Bin. Chi tiết này lập tức khiến cộng đồng mạng Việt "đứng ngồi không yên", bởi nó phần nào cho thấy vai trò của Trấn Thành trong dự án chắc chắn không hề nhỏ như nhiều người từng nghĩ.

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều netizen liên tục chia sẻ lại poster với tâm trạng vừa bất ngờ vừa tự hào. Không ít người còn nói vui rằng "đang nghĩ cameo ai ngờ tên được in to đùng giữa poster", hay "đây không còn là góp mặt cho có nữa rồi". Việc một nghệ sĩ Việt xuất hiện trong dàn cast chính thức của một dự án điện ảnh cổ trang hành động quy mô lớn từ Hàn Quốc vốn đã hiếm, nay lại còn được truyền thông nước bạn nhắc tên nổi bật càng khiến khán giả trong nước phấn khích hơn hẳn.

Tên của Trấn Thành xuất hiện to đùng, nổi bật trong poster The Sword: Rebirth of the Red Wolf

Theo giới thiệu, The Sword: Rebirth Of The Red Wolf là phim hành động cổ trang lấy bối cảnh sau sự sụp đổ của Goguryeo. Nội dung xoay quanh Chil Seong - một người đàn ông mất trí nhớ, trở thành nô lệ rồi bị cuốn vào cuộc chiến xoay quanh thanh kiếm huyền thoại phương Bắc. Tác phẩm do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch, ông là người đứng sau thành công của siêu phẩm cổ trang War Of The Arrows. Với màu sắc sử thi, hành động và yếu tố giả tưởng đậm nét, dự án đang được kỳ vọng trở thành bom tấn lớn của điện ảnh Hàn vào năm 2027.

Về phía Trấn Thành, nam nghệ sĩ cũng không giấu được sự hào hứng khi chia sẻ poster lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Xin cảm ơn đạo diễn Kim Han Min đã tin tưởng và mời Trấn Thành vào 1 vai trong tác phẩm lớn này của ông!!!!!". Anh đồng thời bày tỏ mong muốn bộ phim sớm được công chiếu tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Trước đó vào tháng 3, những hình ảnh đầu tiên từ buổi đọc kịch bản kết hợp diễn tập hành động của đoàn phim cũng từng khiến mạng xã hội Việt Nam dậy sóng. Đặc biệt, khoảnh khắc Trấn Thành làm việc cùng dàn diễn viên Hàn Quốc trong không khí cực kỳ chuyên nghiệp đã nhận được nhiều sự chú ý. Không còn là một buổi đọc thoại thông thường, các diễn viên phải trực tiếp nhập vai, tập luyện chiến đấu và trao đổi cách xây dựng nhân vật để tạo nên không khí sử thi căng thẳng cho phim.

Trấn Thành được hé lộ sẽ vào vai Tiết Nhân Quý - chỉ huy phủ An Đông của triều Nhà Đường. Đây là nhân vật có khí chất quyền lực, đóng vai trò quan trọng trong cục diện chính trị phía Bắc. Với mô tả này, khán giả càng tin rằng nam nghệ sĩ Việt sẽ không chỉ xuất hiện thoáng qua mà thực sự là một mắt xích đáng chú ý trong câu chuyện.

Trấn Thành tại buổi đọc kịch bản trước đó

Một chi tiết khác cũng khiến netizen "phổng mũi" là nhiều trang tin Hàn Quốc gọi Trấn Thành là "diễn viên quốc dân Việt Nam". Danh xưng này được cho là phản ánh đúng vị thế hiện tại của anh trong ngành giải trí Việt, khi sở hữu hàng loạt tác phẩm điện ảnh doanh thu khủng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ cả ở truyền hình lẫn phòng vé.

Sau khi poster được công bố, cộng đồng mạng Việt tiếp tục bàn tán rôm rả về khả năng Trấn Thành sẽ có một vai diễn đủ nặng ký để tạo dấu ấn tại thị trường quốc tế. Dù phim còn tới năm 2027 mới ra mắt, nhưng chỉ riêng việc tên anh xuất hiện nổi bật trên poster chính thức đã đủ tạo nên một màn "nở mày nở mặt" với khán giả Việt yêu điện ảnh.