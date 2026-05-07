Xin hãy tha cho Park Bo Gum!

Theo Naver , bộ phim Perfect Crown (tạm dịch: Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21 ) đạt thành tích rating tốt, nhưng diễn xuất của nam chính Byeon Woo Seok lại gây ra nhiều tranh cãi. Thậm chí, nhiều khán giả khẳng định họ bỏ xem tác phẩm vì không thể chịu đựng được biểu cảm đơ cứng, lối diễn xuất rập khuôn và kiểu "ra vẻ đẹp trai" của Byeon Woo Seok.

Trên các diễn đàn mạng của Hàn Quốc, hàng loạt topic được bàn luận rôm rả chỉ để chê bai diễn xuất của Byeon Woo Seok và khẳng định nam diễn viên đang thụt lùi so với chính bộ phim Lovely Runner cách đây 2 năm.

Byeon Woo Seok bị chê diễn đơ, thiếu tự nhiên

Nam diễn viên luôn tỏ ra thâm trầm, nhưng không thuyết phục người xem

Nếu như Byeon Woo Seok ở Lovely Runner là nam thần thanh xuân, vừa đáng yêu vừa lụy tình, thì trong Perfect Crown , những cảnh ghen tuông, tự cười bản thân của Byeon Woo Seok bị "mất tác dụng", không còn sự duyên dáng hài hước như trong dự án trước, mà khiến người xem cảm thấy anh đang rập khuôn diễn xuất, bê nguyên cách thể hiện cảm xúc từ Lovely Runner sang Perfect Crown dù hai nhân vật có độ tuổi và bối cảnh hoàn toàn khác nhau.

Mặt khác, khán giả cho rằng trong các phân đoạn cần chuyển biến cảm xúc như tức giận, tổn thương hay giằng xé, gương mặt Byeon Woo Seok gần như giữ một biểu cảm. Biên độ biểu cảm quá nhỏ khiến người xem khó cảm nhận được cao trào, dẫn đến cảm giác thiếu lực. Điều này tạo cảm giác nhân vật đang trải qua biến cố nhưng lại không thực sự chạm đến người xem.

Khoảng cách giữa việc tiết chế cảm xúc, diễn nội tâm sang "đơ" rất mỏng manh

Khán giả không thấy sự chân thành trong diễn xuất của Byeon Woo Seok

Mới đây, trên The Qoo có bài viết nhận định: "Byeon Woo Seok trong Perfect Crown luôn làm màu, tỏ vẻ đẹp trai. Nam diễn viên thì đừng có cố tỏ vẻ đẹp trai nữa. Làm ơn hãy diễn một cách tự nhiên hơn chút đi". Không những vậy, chủ nhân của bài viết còn so sánh Byeon Woo Seok với Park Bo Gum và cho rằng cả hai cùng là người thích "làm màu" trong diễn xuất: "Đặt Byeon Woo Seok cạnh Park Bo Gum thì chắc thành một trận chiến xem ai giỏi làm màu hơn quá".

Ý kiến này bị nhiều khán giả phản đối, khi cho rằng không nên sử dụng tên của Park Bo Gum để hạ bệ Byeon Woo Seok. Một số khác khẳng định diễn xuất của Park Bo Gum rất chân thành, tự nhiên, tốt hơn hẳn Byeon Woo Seok.

Park Bo Gum bị kéo vào cuộc chiến so sánh diễn xuất một cách bất đắc dĩ với nam diễn viên Byeon Woo Seok.

"Tôi xem Park Bo Gum diễn chưa bao giờ thấy anh ấy làm màu hay cố tỏ vẻ đẹp trai cả", "Xin hãy tha cho Park Bo Gum, trình độ của họ cách nhau 1 trời 1 vực", "Park Bo Gum diễn tốt mà, từ Reply 1988, Mây Họa Ánh Trăng đến You Have Done Well , có bao giờ bị tranh cãi về thực lực đâu? Sao lại lôi anh ấy vào so sánh làm gì?", "Dù vậy thì Park Bo Gum diễn vẫn tốt hơn nhiều, xin lỗi Park Bo Gum đi", khán giả cho rằng thực lực diễn xuất của Park Bo Gum hơn hẳn Byeon Woo Seok.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt. Sung Hee Joo (IU) chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Yi An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.

Perfect Crown có thành tích tốt, nhưng hai diễn viên chính lại bị chê