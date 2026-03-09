Tháng 1 vừa qua, thông tin Trấn Thành sẽ góp mặt trong một dự án điện ảnh lớn, đóng cùng mỹ nam đình đám Park Bo Gum khiến dân tình sục sôi bàn tán Dự án phim mang tên The Sword: A Legend of the Red Wolf sẽ là lần đầu nam nghệ sĩ tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh quy mô lớn của xứ Kim chi.

Ngày 9/3, ekip vừa công bố những hình ảnh đầu tiên từ buổi đọc kịch bản kết hợp diễn tập hành động để làm quen với nhân vật, với sự tham gia của toàn bộ dàn diễn viên chính. Đặc biệt, hình ảnh Trấn Thành làm việc cùng các đồng nghiệp người Hàn Quốc đã khiến MXH Việt Nam dậy sóng. Khác với các buổi đọc kịch bản truyền thống, tại đây, các diễn viên có cơ hội để nhập vai, trao đổi lời thoại và thực hiện động tác chiến đấu một cách quyết liệt, qua đó đẩy cao bầu không khí kịch tính của câu chuyện sử thi.

Đáng chú ý, Trấn Thành đã được hé lộ sẽ hoá thân vào nhân vật Tiết Nhân Quý, chỉ huy phủ An Đông của triều Nhà Đường. Nhân vật này được mô tả sở hữu khí chất quyền lực, đóng vai trò dẫn dắt cục diện chính trị ở khu vực phía Bắc. Trấn Thành ăn diện đơn giản và thoải mái, phù hợp với buổi tập luyện, làm quen với vai diễn và ekip.

Chi tiết khiến netizen Việt phổng mũi tự hào là các trang tin, nguồn báo Hàn Quốc gọi Trấn Thành là "diễn viên quốc dân Việt Nam". Với những đóng góp lớn cho nền điện ảnh và truyền hình nước nhà, sở hữu gia tài phim hơn 2000 tỷ đồng, đây chính là danh xưng xứng đáng với hành trình nghệ thuật của Trấn Thành.

Ngay sau khi những hình ảnh từ buổi đọc kịch bản được công bố, cộng đồng mạng Việt Nam nhanh chóng bày tỏ sự phấn khích và tự hào khi thấy Trấn Thành xuất hiện trong một dự án điện ảnh quy mô của Hàn Quốc. Không ít bình luận còn bày tỏ kỳ vọng Trấn Thành sẽ thể hiện tốt vai diễn, qua đó giúp hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam được biết đến nhiều hơn trong các dự án quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét đây là một bước tiến đáng chú ý khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ Việt tham gia các dự án nước ngoài, mở ra cơ hội giao lưu và hợp tác rộng hơn cho ngành giải trí trong nước.

Một số bình luận của netizen: - Oách xà lách luôn cả nhà ơi. - Hóng phim này quá đi. - Joo Won chồng tôi, Trấn Thành idol tôi. Mê ly lun. - Wow Trấn Thành được gọi là nam diễn viên quốc dân Việt Nam. Tự hào thật sự. - Ai làm lại nổi ông Xìn nữa.

Ngoài ra, Park Bo Gum sẽ thử sức với một bước chuyển mình trong diễn xuất khi hóa thân thành chiến binh Chil Seong bị mất trí nhớ. Sau khi Goguryeo sụp đổ, Chil Seong bị đẩy vào đấu trường nô lệ và phải vật lộn để sinh tồn trong khi hoàn toàn không biết về quá khứ của mình. Nhân vật hứa hẹn cho thấy hình ảnh mới của Park Bo Gum với ánh mắt kiên định cùng những màn đấu kiếm ấn tượng ngay cả trong tình huống khắc nghiệt.

Đối đầu với anh là nhân vật Gye Pil Ha Ryeok do Joo Won thủ vai. Đây là một chiến binh lạnh lùng, mạnh mẽ, tham gia liên minh Göktürk và nổi bật với những cảnh hành động khó khi sử dụng song kiếm. Trong khi đó, Jung Jae Young đảm nhận vai Heuk Soo Gang, thủ lĩnh quân phục quốc Goguryeo (Damul Army), thể hiện khí chất mạnh mẽ của một người lãnh đạo giữ vững trung tâm trong thời đại hỗn loạn. Lee Sun Bin vào vai Maya, thành viên của lực lượng phục quốc, gây ấn tượng với hình ảnh mạnh mẽ và khả năng hành động.