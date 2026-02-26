Doanh thu 5 bộ phim hơn 2100 tỷ, Trấn Thành bỏ túi bao nhiêu?

(Số liệu trong bài mang tính tham khảo, có thể sai số chênh lệch vì mức deal giữa nhà rạp và nhà sản xuất)

Tính đến hiện tại, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã "bỏ túi" 326 tỷ đồng, trở thành cái tên dẫn đầu đường đua phim Tết Việt 2026, đồng thời bỏ xa Nhà Ba Tôi Một Phòng - Báu Vật Trời Cho - Mùi Phở. Sau 5 dự án điện ảnh, Trấn Thành đã thiết lập một cột mốc hiếm có trong lịch sử phòng vé Việt Nam. Từ Bố Già (427 tỷ đồng), Nhà Bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng) đến Thỏ Ơi!! (326 tỷ đồng), tổng doanh thu cộng dồn đạt 2.111 tỷ đồng. Con số này không chỉ giúp Trấn Thành duy trì danh xưng "ông vua phòng vé" mà còn đặt anh vào vị thế nhà làm phim thương mại thành công nhất tính theo tổng doanh thu cá nhân trong nước.

Tuy nhiên, doanh thu phòng vé là con số gross (tổng thu), chưa phản ánh số tiền thực tế nhà sản xuất nhận về. Để tính lợi nhuận, cần trừ đi nhiều khoản chi phí bắt buộc như thuế VAT, tỷ lệ ăn chia với rạp và phí phát hành.

Theo công thức tham khảo được chia sẻ trong ngành, những khoản phí mà Trấn Thành phải chịu (chưa tính đến vốn đầu tư ban đầu) bao gồm:

- Tổng doanh thu phải trừ 8% thuế VAT.

- Phí phát hành, hiện được tính theo hai cách: 4-5% của tổng doanh thu hoặc 8-10% tổng doanh thu sau khi trừ phí thuê rạp. Sau khi trừ khoản phí này, số tiền sẽ được chia ra, nhà rạp một nửa, nhà sản xuất lấy một nửa.

- Phía phát hành sẽ lấy từ 8-10% số tiền còn lại của nhà sản xuất.

Nếu theo công thức này thì số tiền mà Trấn Thành nhận được sau 5 phim, tính đến thời điểm hiện tại sẽ là:

- 2.111 tỷ đồng trừ 8% thuế còn 1.942 tỷ đồng.

- 1.942 tỷ đồng trừ khoảng 5% phí phát hành chung còn 1.845 tỷ đồng.

- Nhà rạp lấy một nửa còn lại 922,5 tỷ đồng

- Trừ tiếp cho 8% phí phát hành còn lại còn khoảng 848-850 tỷ đồng.

Dĩ nhiên, đây vẫn chưa phải lợi nhuận ròng. Nhà sản xuất còn phải khấu trừ chi phí đầu tư ban đầu cho từng dự án. Theo những con số từng được tiết lộ hoặc ước tính, Bố Già có kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ với 35 tỷ đồng, Mai thì 50 tỷ đồng, Bộ Tứ Báo Thủ khoảng 50 tỷ đồng và Thỏ Ơi!! được cho là đầu tư khoảng 54 tỷ đồng. Tổng vốn bỏ ra cho 5 bộ phim rơi vào khoảng 209 tỷ đồng.

Nếu lấy mức thực nhận ước tính khoảng 849 tỷ đồng trừ đi 209 tỷ đồng tiền vốn, lợi nhuận còn lại vào khoảng 640 tỷ đồng. Nói cách khác, sau 5 phim, Trấn Thành có thể đã thu về hơn 600 tỷ đồng tiền lãi, một con số mơ ước với bất kỳ nhà sản xuất phim Việt nào.

Tất nhiên, toàn bộ phép tính trên chỉ mang tính tham khảo. Tỷ lệ ăn chia thực tế giữa nhà sản xuất và hệ thống rạp có thể thay đổi theo tuần chiếu, sức hút phim và thỏa thuận cụ thể. Ngoài ra, con số này chưa tính chi phí marketing (P&A), vốn có thể rất lớn với phim Tết, cũng như chưa bao gồm các nguồn thu phụ như bán bản quyền quốc tế, nền tảng streaming hay hợp đồng tài trợ thương hiệu.

Dù còn nhiều biến số, không thể phủ nhận rằng việc duy trì chuỗi phim nghìn tỷ và tạo ra lợi nhuận ước tính hàng trăm tỷ đồng đã giúp Trấn Thành củng cố vị thế đặc biệt trong thị trường điện ảnh nội địa.

Câu hỏi được đưa ra là: "Ai sẽ là người phá được kỷ lục của Trấn Thành? Hay vẫn là Trấn Thành sẽ tự vượt qua chính anh ở những mùa Tết tiếp theo?" Trong bối cảnh phim Việt ngày càng cạnh tranh khốc liệt, gu khán giả thay đổi nhanh và chất lượng sản xuất liên tục được nâng cấp, việc xuất hiện một đối thủ xứng tầm không phải là điều bất khả thi. Tuy nhiên, để chạm đến, chưa nói vượt qua, con số 2.111 tỷ đồng tổng doanh thu cá nhân, đó không chỉ là bài toán tiền bạc, mà còn là bài toán thương hiệu, niềm tin khán giả và khả năng tạo ra một hiện tượng đại chúng.