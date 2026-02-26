Ngày 26/2, buổi họp báo ra mắt bộ phim Boyfriend On Demand đã chính thức diễn ra, thu hút sự có mặt của nhiều phóng viên và các đơn vị truyền thông. Là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của chị cả BLACKPINK - Jisoo - Boyfriend On Demand được kỳ vọng không chỉ khuấy động màn ảnh nhỏ Hàn sắp tới mà còn cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất của Jisoo.

Diện chiếc váy đen cổ vuông tối giản nhưng tinh tế, Jisoo khéo léo tôn lên phần xương quai xanh thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai đặc trưng. Tổng thể vừa toát lên vẻ sang trọng, vừa giữ được nét dịu dàng vốn có, giúp cô nổi bật ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện. Không ngạc nhiên khi nhiều người tiếp tục ưu ái gọi cô là "hoa hậu Kpop".

Jisoo khoe visual mướt mắt

Visual thanh lịch nhưng không kém phần trong trẻo, ngọt ngào của mỹ nhân 9x khiến người hâm mộ đổ "đứ đừ". Đã ở ngưỡng U35, Jisoo vẫn trẻ trung và nhí nhảnh như thiếu như đôi mươi. Ngoài ra, cô còn còn ghi điểm tuyệt đối nhờ phong thái làm việc chuyên nghiệp. Nữ thần tượng luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, cúi chào lịch sự và chăm chú lắng nghe từng câu hỏi từ truyền thông. Sự tinh tế trong từng cử chỉ, từ ánh mắt đến thần thái, khiến hình ảnh của cô càng thêm đẹp trong mắt công chúng và giới mộ điệu.

Ngay sau khi loạt ảnh và video tại họp báo được đăng tải, mạng xã hội lập tức “bùng nổ”. Từ khóa liên quan đến Jisoo nhanh chóng leo top tìm kiếm ở nhiều quốc gia. Hàng nghìn bình luận khen ngợi nhan sắc “không góc chết”, thậm chí có fan hài hước nhận xét: “Visual thế này thì cần gì bạn trai on demand nữa!”. Không ít khán giả cũng bày tỏ sự háo hức, cho rằng chỉ riêng thần thái tại họp báo đã đủ cho thấy sự tự tin và trưởng thành hơn của Jisoo sau những dự án trước đó.

Trong Boyfriend On Demand, Jisoo đảm nhận vai Mi Rae, một PD webtoon tài năng nhưng đang rơi vào trạng thái quá tải vì áp lực công việc lẫn những khoảng trống trong đời sống cá nhân. Giữa guồng quay bận rộn và cảm giác cô đơn ngày một lớn, Mi Rae quyết định đăng ký một dịch vụ hẹn hò ảo, nơi cô có thể “trải nghiệm” tình yêu thông qua chương trình mô phỏng được lập trình sẵn. Từ lựa chọn tưởng chừng chỉ để giải tỏa ấy, câu chuyện dần mở ra hành trình khám phá cảm xúc, khi ranh giới giữa thế giới công nghệ và rung động thật sự bắt đầu trở nên mong manh.

Khai thác đề tài tình yêu trong thời đại số, kết hợp yếu tố công nghệ với chất liệu rom-com quen thuộc, Boyfriend On Demand được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới mẻ cho dòng phim tình cảm hiện đại. Bộ phim dự kiến lên sóng từ ngày 6/3 trên nền tảng Netflix, hứa hẹn tạo sức hút lớn ngay từ những tập đầu tiên nhờ nội dung thời thượng cùng sức nóng từ màn tái xuất của Jisoo.