Nhan sắc đỉnh cao của Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Mặt Trời

Tròn 10 năm kể từ ngày lên sóng, Hậu Duệ Mặt Trời (tựa Anh: Descendants of the Sun) vẫn là cái tên khiến khán giả không khỏi bồi hồi mỗi khi nhắc lại. Nhân dịp đặc biệt này, loạt hình ảnh năm xưa của dàn diễn viên, đặc biệt là Song Hye Kyo, được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhan sắc đẹp hơn ngàn vạn gió xuân của Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Mặt Trời.

Cách đây một thập kỷ, nhan sắc của Song Hye Kyo trong phim quả thực đẹp vô cùng, giống như ngàn vạn gió xuân thổi qua trước mắt khán giả. Từng đường nét trên gương mặt cô đều hoàn hảo, thần thái tràn đầy sức sống, tạo nên hình tượng nữ chính vừa xinh đẹp vừa kiên cường, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khắp châu Á.

Hậu Duệ Mặt Trời kể câu chuyện tình yêu giữa Kang Mo Yeon, một bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực xinh đẹp, thẳng thắn và Yoo Shi Jin, đại úy - đội trưởng đội Alpha thuộc lực lượng đặc nhiệm. Kang Mo Yeon tin rằng năng lực quan trọng hơn mọi mối quan hệ, nhưng cô sớm nhận ra thực tế không đơn giản như vậy. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Yoo Shi Jin, người luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ người dân và Tổ quốc lên trên cả mệnh lệnh cấp trên đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Trong bối cảnh chiến tranh và hiểm nguy cận kề, họ dần gắn kết, cùng nhau vượt qua thử thách và viết nên câu chuyện tình yêu đầy cảm động.

Bộ phim không chỉ là bữa tiệc nhan sắc của Song Hye Kyo và Song Joong Ki, mà còn gây ấn tượng mạnh bởi diễn xuất ăn ý từ cả hai. Phản ứng hóa học bùng nổ đã giúp tác phẩm tạo nên cơn sốt cực kỳ mạnh mẽ thời điểm đó. Đáng chú ý, chuyện phim giả tình thật của cặp đôi ngoài đời càng khiến công chúng quan tâm. Họ từng nên duyên vợ chồng và được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Hàn, trước khi chính thức chia tay trong tiếc nuối.

Sau thành công của The Glory...

...Song Hye Kyo hứa hẹn sẽ có thêm một siêu phẩm nữa với Slowly and Intensely.

Sau 10 năm, Song Hye Kyo vẫn giữ vững vị thế mỹ nhân hạng A của màn ảnh Hàn. Visual của cô gần như không thay đổi theo thời gian. Năm 2022, nữ diễn viên gây tiếng vang lớn với The Glory, đánh dấu màn lột xác ấn tượng trong sự nghiệp. Gần đây, cô tiếp tục thu hút sự chú ý với màn cameo trong Genie, Make a Wish. Sắp tới, Song Hye Kyo sẽ tái xuất đầy hứa hẹn trong dự án Slowly and Intensely đóng cùng Gong Yoo - một màn kết hợp đang được khán giả đặc biệt mong chờ trong năm 2026.