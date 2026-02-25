Theo QQ, trong số các dự án điện ảnh ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026, bộ phim Kế Hoạch Gấu Trúc 2 của Thành Long đứng thứ hai từ dưới lên về doanh thu, chỉ hơn tác phẩm Tinh Hà Nhập Mộng. Phim thu về 210 triệu NDT sau 8 ngày, với chi phí sản xuất lên tới hơn 200 triệu NDT, bộ phim được dự đoán lỗ khoảng 200-300 triệu NDT.

Kế Hoạch Gấu Trúc 2 có nội dung kể về hành trình của siêu sao quốc tế Jackie cùng chú gấu trúc Hồ Hồ lạc tới một bộ lạc nguyên thủy. Hồ Hồ vô tình trở thành thần thú cứu giúp bộ lạc vượt qua khỏi nguy cơ vận hạn. Theo QQ, tác phẩm này lấy nhân vật chính là gấu trúc, nội dung hướng tới trẻ em, nhưng những tình tiết trong phim thiếu nhi xem không hiểu, còn người lời lại cảm thấy quá ngây ngô.

Phim của Thành Long bị chê nội dung mơ hồ, tình cảm nông cạn, tình tiết hỗn

Bên cạnh đó, Thành Long luôn giữ kiểu diễn xuất gây hài khiến khán giả phát ngán. Chính vì vậy, tỷ lệ suất chiếu và doanh thu của Kế Hoạch Gấu Trúc 2 liên tục sụt giảm, bị đối thủ bỏ xa.

Nhưng đáng nói, đây không phải tác phẩm duy nhất của Thành Long có doanh thu thua lỗ trong những năm gần đây. Trước đó, bộ phim Kế Hoạch Gấu Trúc 1 của ngôi sao võ thuật chỉ thu về 250 triệu NDT sau 2 tháng công chiếu. lỗi khoảng gần 150 triệu NDT. Ngoài ra, bộ phim Karate Kid: Legends (2025) cũng rơi vào tình trạng bán vé rất ế ẩm, bị khán giả lạnh nhạt.

Thành Long bị chê diễn xuất một màu, sản xuất phim thiếu chất lượng

Ông còn thường xuyên làm phần hậu truyện để ăn theo các tác phẩm đã từng thành công, đây là biểu hiện của sự thiếu sáng tạo

Năm 2024, nam diễn viên ra mắt bộ phim điện ảnh Truyền Thuyết, là phần ngoại truyện của Thần Thoại nhưng cũng lỗ ít nhất 270 triệu NDT, chưa tính chi phí quảng cáo và các khoản khác.

Các tác phẩm của Thành Long trong những năm qua, thậm chí còn không đủ tiền vốn, chưa nói đến các khoản phí khác. Thế nhưng, các dự án của Thành Long đều là phim bom tấn hành động có chi phí sản xuất cao, cần đầu tư kỹ xảo nặng. Do đó, phim nào ngôi sao võ thuật đóng cũng lỗ nặng.

Thành Long lỗ khoảng 10.000 tỷ đồng vì phim dở trong 10 năm qua

Theo thống kê của Sohu, bắt đầu tư năm 2015, các phim của Thành Long đã bị chỉ trích vì chất lượng thấp. Trong suốt 9 năm qua, nam diễn viên đóng chính 13 phim đều bị chê về chất lượng. Phong cách hài hành động của Thành Long trở nên nhàm chán. Nam diễn viên thường tung hô việc bản thân đã 70 tuổi vẫn tự mình thực hiện những cảnh hành động, thế nhưng khán giả không quan tâm quá trình đóng phim, họ chỉ muốn xem một tác phẩm hay. Thành Long chỉ tập trung vào các yếu tố võ thuật nhưng lại quên mất phim cần có một kịch bản cuốn hút.

Nhiều năm qua không có tác phẩm nào của Thành Long có điểm đánh giá chất lượng vượt qua 5/10 trên trang Douban. Điều này thể hiện khán giả đã không còn yêu thích phim của Thành Long, sự xuống dốc của ngôi sao võ thuật là điều dễ dàng nhìn thấy.

Thành Long bị cho là đã hết thời

Chính Thành Long thừa nhận trong vòng 6 năm qua, nam diễn viên lỗ 1,9 tỷ NDT (hơn 260 triệu USD). Trong đó Kẻ Ngoại Tộc Lỗ 300 triệu NDT. Thần Thám Bồ Tùng Linh doanh thu chỉ đạt 160 triệu NDT, nhưng kinh phí sản xuất phim là 350 triệu NDT. Long Ấn Cơ Mật cũng là tác phẩm hợp tác với các ngôi sao Hollywood như Arnold Schwarzenegger, Charles Dance, phòng vé toàn cầu chỉ đạt 9,19 triệu USD, trong khi phí làm phim là 50 triệu USD, lỗ hơn 45 triệu USD.

Cuối năm 2022, Thành Long đóng chính trong Long Mã Tinh Thần, chỉ thu về 210 triệu NDT, lỗ hơn 230 triệu NDT. Bộ phim Hidden Strike thất bại thảm hại. Phim không chiếu tại Trung Quốc, chỉ chiếu ở quốc tế, thu về 5 triệu USD, khiến Thành Long lỗ hơn 500 triệu NDT (gần 70 triệu USD). Vì vậy, Thành Long được cho là đã lỗ khoảng 10.000 tỷ đồng vì phim dở trong 10 năm qua.

Không những vậy, về đời tư, Thành Long còn gây tranh cãi khi có mối quan hệ không tốt với hai con. Con gái riêng Ngô Trác Lâm không nhận ông là cha, sống bí ẩn. Trong khi đó, con trai Phòng Tổ Danh mỗi năm chỉ gọi về nhà một lần, rời khỏi showbiz và sống tại Thái Lan.

Ông còn vướng lùm xùm đời tư

Nhiều người cho rằng, Thành Long nên có hướng phát triển sự nghiệp mới, thay vì sản xuất những bộ phim điện ảnh chất lượng thấp, tiêu hao tình cảm của khán giả, mài mòn danh tiếng trước kia.