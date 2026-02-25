Mới đây, dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã ra mắt teaser hấp dẫn giới thiệu các nhân vật chính. Trong đó, nam diễn viên trẻ Võ Điền Gia Huy sẽ vào vai cậu thiếu gia trẻ giả liệt để né tránh cuộc hôn nhân với "người hợp mệnh" do mẹ sắp đặt theo lời "bề trên". Trớ trêu thay, người chăm sóc anh lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) - hộ lý "ma lanh". Thời còn đi học cả hai là cặp đôi oan gia luôn đối đầu với nhau. Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến số phận lẫn hiểm nguy để chứng minh tình yêu đích thực còn mạnh mẽ hơn mọi lời đoán định mê tín.

Cặp đôi mới của màn ảnh Việt có ngoại hình đẹp Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là một trong những phim ngôn tình Việt đầu tiên khai thác niềm tin tâm linh như mấu chốt kịch tính của chuyện đôi lứa. Nói về từ "phán" trong tựa phim, nghệ sĩ Hồng Ánh nhận xét: "Tựa đề phim mang yếu tố tâm linh. Thông điệp đến từ thế giới mà người mẹ nghĩ là do vận xui rủi, khiến cho bà phải đưa ra quyết định đó".

Bộ phim gồm 16 tập, do đạo diễn Vũ Khắc Tuận chỉ đạo, anh là người làm nên thành công của phim Mùa Hè Đẹp Nhất. Khi teaser phim ra mắt đã nhận được đánh giá khá tích cực của khán giả. Trong đó, công chúng khen tác phẩm mang màu sắc thanh xuân vui tươi, chuyện tình của cặp đôi oan gia cũng hấp dẫn người xem.

Họ vốn là cặp đôi oan gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Hoàn cảnh đưa đẩy khiến hai người rơi vào hoàn cảnh oái oăm khi nam chính giả liệt còn nữ chính phải làm hộ lý chăm sóc

Đạo diễn Khắc Tuận tiết lộ đã xem nhiều siêu phẩm ngôn tình Hàn Quốc như Thư Ký Kim Sao Thế, Hạ Cánh Nơi Anh, Hậu Duệ Mặt Trời và Ngôi Nhà Hạnh Phúc,... để lấy cảm hứng hứng cho Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Bên cạnh đó, đạo diễn còn vừa xem phim vừa cảm nhận mọi thứ, từ nét đẹp của diễn viên, nét diễn, cho đến hình ảnh, góc máy, âm thanh, âm nhạc, tất cả mọi thứ hòa quyện với nhau tạo nên bộ phim hay. Vì vậy, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay hứa hẹn sẽ là một tác phẩm mang phong cách Hàn Quốc với những khung hình đẹp.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên gạo cội

Võ Điền Gia Huy (sinh năm 1996) là nam diễn viên triển vọng màn ảnh Việt, anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, theo diễn Sân khấu kịch Hồng Vân, đóng phim truyền hình, kịch, MV trước khi "debut" thành chàng thơ ở Thưa Mẹ Con Đi. Nam diễn viên còn xuất hiện ấn tượng trong phim cổ trang Kẻ Ăn Hồn, Thám Tử Kiên, Tử Chiến Trên Không, Ai Thương Ai Mến... Võ Điền Gia Huy có ngoại hình điển trai, rất hợp màn ảnh rộng và thu hút mọi ánh nhìn.

Võ Điền Gia Huy liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh hot

Lê Tam Triều Dâng từng là diễn viên nhí xuất hiện trong một số bộ phim như Chuyện Làng Bè, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Biệt Đội 12A1,... Khi trưởng thành, Lê Tam Triều Dâng vẫn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực diễn xuất và dần khẳng định bản thân qua các vai diễn ấn tượng. Nữ diễn viên cũng có màn dậy thì thành công. Ở tuổi 28, Lê Tam Triều Dâng xinh đẹp, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Dù để tóc ngắn hay tóc dài, nữ diễn viên vẫn cuốn hút.

Lê Tam Triều Dâng đang được khán giả ví von là "nàng thơ" mới của điện ảnh Việt, bởi góc nào cũng đẹp, mỗi khoảnh khắc đều như một khung hình được đạo diễn sắp đặt. Cô từng ghi dấu qua các bộ phim Hoa Vương, Tham Vọng Giàu Sang, Tiểu Tam Không Có Lỗi?, Bẫy Tiền...