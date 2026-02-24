Park Min Young nên dừng lại

Mới đây, thông tin Park Min Young áp dụng một phương pháp giảm cân cực đoan khiến dân mạng không khỏi hoang mang và lo lắng. Trong một ngày, nữ diễn viên chỉ uống 3 lít nước và gần như không ăn hay uống thêm thực phẩm nào để duy trì vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng nhỏ nhắn đến đáng sợ. Bộ phim Nụ Hôn Của Tiên Cá (Siren's Kiss) sắp chiếu hé lộ trạng thái của Park Min Young: gầy, ít da ít thịt và khuôn mặt thì hốc hác.

Cô thật sự đã diễn tả đúng hình tượng nhân vật Han Seol Ah: một người phụ nữ cô độc, bị ám ảnh bởi quá khứ và mắc kẹt trong chuỗi biến cố đau thương. Theo miêu tả từ Park Min Young, Han Seol Ah từng trải qua hàng loạt cú sốc tinh thần khiến cuộc sống dần trượt khỏi quỹ đạo bình thường. Seol Ah gần như đánh mất kết nối với thế giới xung quanh, không còn cảm nhận được nhu cầu ăn uống như một người bình thường, chỉ duy trì sự sống bằng nước và thỉnh thoảng tìm đến rượu trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Để nhập vai cho đúng nhân vật, Park Min Young cũng tìm đến mỗi nước lọc.

Trước đó, trong quá trình tham gia Cô Đi Mà Cưới Chồng Tôi (Marry My Husband), Park Min Young từng khiến công chúng không khỏi lo lắng khi giảm cân xuống mức 37kg để hóa thân thành một bệnh nhân ung thư. Để đạt được ngoại hình tiều tụy đúng với tình trạng nhân vật, cô gần như cắt giảm tối đa khẩu phần ăn, chủ yếu duy trì cơ thể bằng nước ion trong suốt thời gian ghi hình.

Nữ diễn viên cho biết đoàn phim đã chủ động sắp xếp quay trước những phân đoạn đòi hỏi ngoại hình suy kiệt nhất, bao gồm cả cảnh nhân vật qua đời, nhằm hạn chế việc cô phải duy trì thể trạng thiếu cân quá lâu. Sau khi hoàn thành các cảnh quay này, cô được tạo điều kiện nghỉ ngơi khoảng hai tuần để tăng lại khoảng 5kg, giúp cơ thể dần hồi phục.

Dù việc hy sinh cho vai diễn luôn là điều đáng trân trọng, nhưng nhiều khán giả cho rằng việc liên tục ép cân đến mức báo động có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến thể chất lẫn tinh thần. Hình ảnh Park Min Young ngày càng mong manh, gầy gò đến thiếu sức sống khiến công chúng không khỏi đặt câu hỏi: liệu một diễn viên có thực sự cần phải "hành hạ" cơ thể mình đến vậy để chứng minh tinh thần lăn xả cho vai diễn? Không ít ý kiến cho rằng cô nên ưu tiên sự an toàn của bản thân thay vì tiếp tục theo đuổi những phương pháp giảm cân khắc nghiệt. Sự tận tâm là điều đáng ghi nhận, nhưng một cơ thể khỏe mạnh mới là nền tảng bền vững cho sự nghiệp lâu dài.

Showbiz không thiếu những trường hợp tận tâm cho sự nghiệp mà bỏ quên tiếng kêu cứu của sức khoẻ bên trong cơ thể. Ví dụ tiêu biểu là Ngô Cẩn Ngôn. Nghi vấn bùng lên sau khi khán giả theo dõi bộ phim Mặc Vũ Vân Gian và nhận thấy trong nhiều góc quay cận mặt, gương mặt nữ diễn viên trông thiếu cân đối, một bên má có phần to và lệch rõ rệt. Ban đầu, không ít người cho rằng đó chỉ là hệ quả của việc ngủ nghiêng hoặc góc máy. Tuy nhiên, trong một buổi livestream giao lưu, người xem tiếp tục phát hiện một khối u khá rõ dưới vùng hàm của cô, khiến những đồn đoán về việc can thiệp giảm cân bằng phương pháp tiêu cực càng lan rộng.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phần cổ của cô xuất hiện một khối u bất thường, làm dấy lên suy đoán đây có thể là "túi kích thích nôn", thủ thuật giảm cân phản khoa học từng bị cấm tại Trung Quốc vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Huỳnh Hiểu Minh từng gây sốc với diện mạo gầy đi trông thấy khi đóng phim Người Mang Tóc Giả. Anh cho biết bản thân đã giảm gần 15kg chỉ trong vòng một tháng để phục vụ vai diễn. Theo đó, nam diễn viên tập trung vào thực đơn nước ép rau củ, lần lượt gồm nước ép cà rốt, mướp đắng, dưa chuột kết hợp rau bina và nước ép dưa chuột nguyên chất. Mỗi ngày, anh duy trì uống từng loại với lượng khoảng một bát cho mỗi phần. Nhờ chế độ này, tài tử sinh năm 1977 đã giảm cân nhanh chóng, đưa cân nặng xuống dưới mốc 65kg chỉ sau một tháng.

"Toàn bộ số cân tôi giảm được đều nhờ phương pháp nhịn ăn. Sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn, tôi đã bị suy dinh dưỡng. Tim tôi gần như không thể chịu được sự thay đổi này", Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận.

Năm 2021, hình ảnh La Vân Hi ngồi xe lăn và cần nhân viên hỗ trợ di chuyển từng khiến mạng xã hội xôn xao. Thân hình mảnh khảnh quá mức, đôi chân gầy guộc cùng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của nam diễn viên khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng, thậm chí nhận xét anh trông thiếu sức sống so với tuổi thật.

Thực tế, La Vân Hi bắt đầu giảm cân mạnh từ năm 2020 để phù hợp với tạo hình mỹ nam trong các dự án cổ trang. Do đặc thù vai diễn phải trang điểm đậm và khoác nhiều lớp trang phục cầu kỳ, anh cho rằng việc giữ thân hình thật gọn gàng sẽ giúp hình ảnh lên màn ảnh hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt kéo dài được cho là nguyên nhân khiến cơ thể nam diễn viên có dấu hiệu suy nhược, làm dấy lên nhiều tranh luận về áp lực ngoại hình trong giới giải trí.

Cống hiến cho nghệ thuật là điều đáng trân trọng, nhưng khi cái giá phải trả là sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Và có lẽ đã đến lúc những nghệ sĩ như Park Min Young nên dừng lại và cần được bảo vệ khỏi chính áp lực ngoại hình khắc nghiệt mà showbiz vô tình áp đặt lên họ.