Trang 163 đưa tin bộ phim Thời Gian Tốt Đẹp do Mai Đình, Điền Vũ đóng chính vừa lên sóng 10 phút đã đạt top 1 rating toàn quốc. Sau 2 tập đầu tiên, phim đạt rating trung bình là 3,6555% theo thang đo lường CVB. Mai Đình được khen ngợi là "định hải thần châm của phim niên đại", dự án góp mặt cô khán giả nhất định sẽ theo dõi.

Phim mới của Mai Đình lại đứng top 1 rating toàn quốc

Thời Gian Tốt Đẹp lấy bối cảnh những năm 1970 ở Trung Quốc, tại thành phố công nghiệp Tây Nam, Mai Đình vào vai Tô Tiểu Mạn là một diễn viên đoàn kịch sống đơn thân nuôi con một mình. Cô được mai mối với Trang Tiên Tiến (Điền Vũ đóng), thợ nguội tại xưởng máy móc cũng đã mất vợ. Lúc đầu, Tô Tiểu Mạn không bằng lòng với mối hôn sự này, nhưng Trang Tiên Tiến làm mọi cách để thể hiện tình cảm, luôn dốc sức theo đuổi cô. Khi họ tái hôn, cuộc sống trở nên rắc rối với 5 người con có độ tuổi và tính cách khác nhau. Cả gia đình cùng vượt qua những năm tháng khó khăn về kinh tế, dần học được cách yêu thương nhau như những người thân.

Mai Đình vào vai người mẹ đơn thân được Điền Vũ theo đuổi

Cả hai gắn bó với nhau cùng nuôi dạy các con

Theo 163, Mai Đình là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hoa ngữ. Các bộ phim của cô luôn ấm áp và chạm đến trái tim khán giả với những khoảnh khắc đời thường. Trong Thời Gian Tốt Đẹp, Mai Đình thể hiện sự dịu dàng, kiên cường của người mẹ người vợ, người lèo lái một gia đình đông con phức tạp một cách hoàn hảo. Phim cũng được đánh giá có nội dung gần gũi, thân thuộc với người xem như một bức tranh gia đình bình thường.

Mai Đình có sức hút lớn với khán giả nhờ diễn xuất tinh tế giàu cảm xúc

Nữ diễn viên Mai Đình sinh năm 1975, cô từng là hoa khôi khóa 96 của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Mai Đình cũng là bạn đồng môn của những ngôi sao nổi tiếng hiện nay như Chương Tử Di, Viên Tuyền, Hồ Tịnh... Nữ diễn viên còn từng đứng trong hàng ngũ "7 đóa liên hoa" của làng giải trí Trung Quốc. Mai Đình từng là hoa khôi khóa 96 của Học viện Sân khấu Trung Ương Trung Quốc. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nữ diễn viên đã đoạt được vô số giải thưởng, kể từ bộ phim Người Tình Màu Đỏ đóng cặp với Trương Quốc Vinh, Mai Đình trở thành cái tên nữ diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ.

Mai Đình từng được đánh giá cao hơn cả Chương Tử Di

Năm 2025, Mai Đình cũng đóng chính trong phim Sáu Chị Em và đạt Quán quân rating của đài CCTV. Đầu năm 2026, nữ diễn viên thể hiện vai mẹ Dương Tử mạnh mẽ quyết đoán, nhiều lúc lấn át cả đàn em. Nữ diễn viên cũng không ngại đóng vai phản diện và nhận được nhiều lời khen như nhân vật Tuân Hoàng hậu trong Lang Gia Bảng 2.

Phim có Mai Đình khán giả không thể bỏ qua