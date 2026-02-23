Theo Sina, nam diễn viên ca sĩ Tiêu Chiến đã xuất hiện tại sự kiện Đêm hội Xuân Vãn do đài Bắc Kinh tổ chức. Trong chương trình anh mặc bộ vest trắng với họa tiết màu đỏ vừa thanh lịch vừa mang sắc thái rạng rỡ may mắn đón chào năm mới. Màn biểu diễn Tuế Tuế Niên Niên của Tiêu Chiến cũng đạt đỉnh rating của đài Bắc Kinh. Trong khi đó, với các đài địa phương, Bắc Kinh là đài truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất. Chính vì vậy, nếu không xét các kênh của Đài truyền hình quốc gia CCTV, thì tiết mục của Tiêu Chiến đạt top 1 rating cả nước với 1,3%.

Tiêu Chiến biểu diễn trong chương trình Xuân Vãn của đài Bắc Kinh

Khán giả khen ngợi nam diễn viên có vẻ đẹp "quốc thái dân an" khiến ai nhìn thấy cũng hạnh phúc vui vẻ

Trong phần bình luận của khán giả về tiết mục Tuế Tuế Niên Niên do Tiêu Chiến trình bày, một tài khoản MXH đã bình luận: "Sao anh ấy có thể toàn diện đến vậy, một thân áo trắng, nụ cười ôn nhu nho nhã; giọng hát trong trẻo, chữa lành lòng người, vừa đẹp trai vừa hát hay, đúng kiểu 'quốc thái dân an' luôn đó".

Tiêu Chiến nổi tiếng là nghệ sĩ có nụ cười dễ mến, chỉ cần nam diễn viên cười sẽ sáng bừng khung hình, hút hồn khán giả. Nụ cười là "vũ khí" của Tiêu Chiến trong việc chinh phục người xem. Đặc biệt là những chương trình mang ý nghĩa may mắn như Xuân Vãn, nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, người xem sẽ cảm thấy yên vui.

Bên cạnh đó, một số bình luận còn khen nam diễn viên "đẹp trai như bạch mã hoàng tử", "Đây là chú rể nhà ai vậy", "Tôi có thể nghe Tiêu Chiến hát cả đêm",... Sự ủng hộ của người hâm mộ Tiêu Chiến tại hiện trường cũng được đánh giá cao. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhưng fan đã biến sân khấu thành biển đỏ giống như buổi concert riêng của nam diễn viên sinh năm 1991.

Tiêu Chiến được khen ngợi điển trai như bạch mã hoàng tử

Tiết mục của nam diễn viên vượt 30 triệu lượt xem, nhận được 860 triệu lượt chia sẻ và bàn luận, đứng Top 1 trên bảng xếp hạng rating chương trình biểu diễn Xuân Vãn của đài địa phương

Ngày 22/2, Tiêu Chiến đã đóng máy bộ phim Tiểu Thành Lương Phương, nhờ sự có mặt của anh khi quay phim mà thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc đã leo lên Top 1 tìm kiếm trên Baidu, vượt qua rất nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc, giúp toàn thành phố "bùng nổ" cả về truyền thông và du lịch.

Cụ thể, lượt khách đặt homestay tăng vọt, các sản phẩm lưu niệm tại thành phố Cẩm Châu cháy hàng, lượng thực khách ở các quán nướng tăng 300%, lượt xem chủ đề "Cẩm Châu đồ nướng" đã đạt hàng trăm triệu chỉ trong một ngày. Cục Văn hóa - Du lịch, cục dân sinh, cảnh sát thành phố cũng sử dụng Tiêu Chiến để nâng tầm truyền thông.

Một cửa hàng lẩu ở Cẩm Châu mở phim Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính từ sáng tới tối: "Cả ngày tôi chẳng làm gì ngoài việc xem Tàng Hải Truyện". Các ngành dịch vụ ăn theo sự kiện đều thu lợi nhuận tăng vọt. Sức ảnh hưởng của nam diễn viên lan rộng không chỉ trong nhóm người hâm mộ mà tới cả đời sống dân chúng.

Sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến làm sống dậy kinh tế của cả một thành phố

Tiêu Chiến không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp mà còn được xem là biểu tượng nhan sắc với gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt sắc nét và nụ cười tỏa nắng đầy cuốn hút. Năm 2025, Tiêu Chiến được vinh danh là “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới” theo bình chọn của Bestofthelist, với hơn 770.000 phiếu bầu – chiếm 31% tổng lượt bình chọn toàn cầu. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp anh giữ vững vị trí này.

Ngoài ra, bộ phim cổ trang Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến còn đạt thành trở thành phim đứng đầu lịch sử kéo người dùng mới của Youku, là tác phẩm nổi bật nhất năm 2025 của nền tảng này. Giám đốc Sở Văn hóa, Phát thanh, Du lịch và Thể thao tỉnh Chiết Giang khẳng định: "Tàng Hải Truyện đã đánh thức lại những con rối "nghệ thuật Mộc Ngẫu Dược Phát" cổ truyền. Bộ phim mang trong mình một giá trị định hướng sâu sắc. Tôi đã dùng bộ phim bùng nổ này để thổi bùng sức sống cho di sản văn hóa phi vật thể mà tổ tiên truyền lại qua bao thế hệ được hồi sinh và lan tỏa, đó là niềm tự hào và vinh dự to lớn biết bao!".

Năm 2025, phim Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến đứng top 1 về thành tích chung

Nam diễn viên đang có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp

Tiểu Thành Lương Phương kể về cuộc sống nơi thị trấn nhỏ của bác sĩ thiên tài Lưu Tranh Lượng (Tiêu Chiến). Sau khi trải qua biến cố lớn, Lưu Tranh Lượng buộc phải trở về quê hương và bắt đầu lại từ con số không. Tiêu Chiến cho biết đã giảm 4kg trong 2 tuần trước khi bấm máy.

Anh không ngại đóng các đề tài khó

Ngoại hình đẹp giúp Tiêu Chiến sở hữu lượng fan hùng hậu nhất Cbiz

Nguồn: Sina