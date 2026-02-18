The Art of Sarah (tựa Việt: Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah) do hai diễn viên Shin Hye Sun và Lee Joon Hyuk đóng chính đang gây bão trên nền tảng Netflix sau khi ra mắt từ ngày 13/2. Chưa đầy 24 giờ, phim đã nhanh chóng trở thành tác phẩm ăn khách nhất tại Hàn Quốc với vô số lời khen dành cho kịch bản kịch tính mới mẻ cuốn hút và diễn xuất "như lên đồng" của dàn diễn viên chính.

Sau 2 ngày, theo thống kê của trang Flix Patrol, The Art of Sarah đạt thành tích rất ấn tượng, Top 1 Netflix tại 17 quốc gia, lọt Top 10 ở 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành siêu phẩm mới gây sốt toàn cầu.

The Art of Sarah do Shin Hye Sun và Lee Joon Hyuk đóng chính gây sốt toàn cầu



Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của Shin Hye Sun trong vai quý cô lừa đảo Sarah Kim, nhân vật thám tử Mu Gyeong do Lee Joon Hyuk thủ vai cũng khiến người xem không thể rời mắt với sự thông minh, sắc bén luôn đến rất gần với sự thật, trở thành đối trọng đấu trí đáng gờm của nữ chính Sarah Kim. Màn đối đầu của hai nhân vật thông minh với lối suy nghĩ táo bạo nâng cao sự hấp dẫn và khiến nhịp phim trở nên kịch tính hơn.

Gia tài phim ảnh ấn tượng

Với The Art of Sarah, Lee Joon Hyuk tiếp tục kéo dài thành tích ấn tượng của mình. Trước đó, năm 2025, anh đóng chính trong bộ phim tình cảm Love Scout (Thư Ký Hoàn Hảo Của Tôi), tác phẩm đứng đầu tại 123 quốc gia có bản quyền phát sóng, bao gồm cả các quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Brazil, Anh, Pháp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và Ấn Độ,... theo thống kế từ OTT Rakuten Viki.

Lee Joon Hyuk diễn xuất cực cuốn, ngoại hình quá điển trai khiến khán giả mê mẩn

Cũng trên nền tảng này, phim nhận về con số 9,8/10 điểm, cao gần như tuyệt đối. Người dùng của nền tảng để lại hàng loạt những bình luận tích cực khen ngợi tác phẩm. Nhờ thành công của phim, Lee Joon Hyuk cũng là cái tên đứng đầu BXH danh tiếng diễn viên truyền hình nổi tiếng tại Hàn Quốc (Do Gooddata công bố). Năm 2025, anh cũng giành được giải thưởng Top Excellence tại Lễ trao giải Drama Awards do đài SBS tổ chức.

Sự nghiệp của nam diễn viên thăng tiến nhanh trong 3 năm trở lại đây

Năm 2023, Lee Joon Hyuk cũng đạt được thành tựu lớn ở mảng phim điện ảnh khi tác phẩm The Roundup: No Way Out (Tiếng Việt: Ngoài Vòng Pháp Luật 3) của anh, đóng cùng với Ma Dong Seok thu về tới hơn 10,6 triệu phòng vé. Nam diễn viên vào vai Joo Sung Cheol đội trưởng đội điều tra ma túy, nhưng lại là một cảnh sát tham nhũng, cũng đang tìm kiếm số ma túy trị giá 30 triệu USD để thỏa thuận với khách hàng người Trung Quốc. Joo Sung Cheol là một kẻ phản diện lạnh lùng, không bao giờ mất bình tĩnh và sẵn sàng thực hiện những hành động tàn nhẫn vì lợi ích cá nhân. Lee Joon Hyuk đã tăng khoảng 20 kg để có thân hình phù hợp với vai diễn.

Lee Joon Hyuk sinh năm 1984, lần đầu ra mắt làng giải trí năm 2006, bắt đầu con đường sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của mình với bộ phim truyền hình First Wives Club. Từ năm 2009, Lee Joon Hyuk bắt đầu tạo được sự chú ý với các vai diễn trong Three Brothers, I Am Legend, City Hunter và Man from the Equator. Anh cũng lấn sân sang thị trường Trung Quốc và ít nhiều gặt hái được thành công nhờ bộ phim truyền hình Half a Fairytale vào năm 2012.

Lee Joon Hyuk không ngại diễn vai phản diện. Mỗi nhân vật của anh đều được xây dựng chỉn chu

Tuy nhiên, trong nhiều năm, Lee Joon Hyuk thường được biết đến với danh xưng "nam phụ vàng" của màn ảnh vì dù điển trai diễn hay nhưng anh mới chỉ gây ấn tượng ở vai phụ. Khi đảm nhận vai nam chính, Lee Joon Hyuk chưa có thành tích hay vai diễn đột phá.

Năm 2017, mỹ nam họ Lee gây được ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn công tố viên đầy mưu mô, tham vọng Seo Dong Jae trong bộ phim truyền hình chính trị nổi tiếng Secret Forest. Trong phần 1, Seo Dong Jae được xây dựng là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để leo lên nấc thang quyền lực. Sang phần 2 lên sóng năm 2020, nhân vật của Lee Joon Hyuk có sự thay đổi khi cố gắng lấy lại uy tín và chứng minh giá trị bản thân bằng cách can thiệp vào các cuộc điều tra chính trị nhạy cảm.

Lee Joon Hyuk đã thể hiện rất thành công sự phức tạp trong tính cách và những khoảnh khắc nhân vật Seo Dong Jae đứng giữa lằn ranh đạo đức - phạm pháp. Nhờ đó, đoàn phim còn sản xuất riêng một phần ngoại truyện để khai thác hết câu chuyện của nhân vật này mang tên Dong Jae, the Good or the Bastard (Người Tốt Hay Kẻ Xấu) lên sóng vào năm 2024.

Dù đóng phụ, Lee Joon Hyuk cũng khiến khán giả phải nhớ tên mình

Ngoài ra, năm 2019, Lee Joon Hyuk đã có bước chuyển mình ấn tượng nhờ màn hóa thân đầy xuất sắc với vai diễn chính trị gia Oh Young Seok trong bộ phim truyền hình chính trị Tổng Thống 60 Ngày (Designated Survivor: 60 Days). Oh Young Seok ban đầu được công chúng gọi là "người sống sót kỳ diệu", là biểu tượng của hy vọng trong thời điểm đất nước hỗn loạn. Nhưng khi bước chân vào chính trường, anh ta dần bộc lộ bản chất thật là một chính trị gia thực dụng, nguy hiểm, và đầy tham vọng quyền lực, luôn dùng các thủ đoạn chính trị tinh vi để loại bỏ đối thủ và kiểm soát tình hình khiến các đồng minh và đối thủ đều phải dè chừng.

Gia thế quyền quý

Hiện tại, Lee Joon Hyuk đang góp mặt trong bộ phim điện ảnh The King's Warden (tựa Việt: Người Đàn Ông Sống Cùng Vua), phim hiện giữ ngôi vương phòng vé Hàn Quốc, đạt 1 triệu lượt vé chỉ sau 5 ngày ra mắt.

Trong buổi họp báo giới thiệu phim, đạo diễn Jang Hang Jun tiết lộ lý do ông chọn Lee Joon Hyuk đảm nhận vai Geumseong Đại quân - con trai thứ sáu của vua Sejong và anh trai của vua Sejo bởi nam diễn viên cũng có xuất thân hoàng tộc. Bên cạnh đó, khí chất của nam diễn viên luôn nhẹ nhàng thanh lịch sang trọng, thể hiện việc anh được sinh ra và lớn lên trong môi trường giáo dưỡng tuyệt vời.

"Vai diễn Geumseong Đại quân cần sự chính trực, khí chất cao quý của hoàng tộc và một nguồn năng lượng đặc biệt và ở Lee Joon Hyuk toát lên tất cả điều đó", đạo diễn Jang Hang Jun khen ngợi.

Lee Joon Hyuk có xuất thân là con cháu hoàng tộc

Ông cố của nam diễn viên từ chối nhận ngôi, nên đã để lại hoàng vị cho người em

Đạo diễn cũng tiết lộ thêm Lee Joon Hyuk xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc Jeonju Lee. Anh là hậu duệ trực hệ của Hyoryeong Đại quân - con trai thứ hai của vua Taejong và là anh trai của vua Sejong. Như vậy, nếu xét theo gia phả hoàng tộc Jeonju Lee, thì Hyoryeong là bác ruột của Geumseong và thật trùng hợp khi một hậu duệ của Hyoryeong lại hóa thân thành chính người cháu của ngài trên màn ảnh.

Ngoài đời, Lee Joon Hyuk cũng được biết đến là một người có nhân cách tốt, chưa từng vướng phải bê bối đời tư sau gần 20 năm làm nghề. Anh thường xuyên làm từ thiện, ghi điểm bởi tấm lòng nhân hậu của mình. Năm 2020, anh được đích thân tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm làm Lính cứu hỏa danh dự trong Lễ kỷ niệm Ngày Lính cứu hỏa lần thứ 58. Nhận được danh hiệu cao quý này là vì anh đã quyên góp toàn bộ tiền cát-xê nhận được từ bộ phim truyền hình Naked Fireman cho tổ chức Cứu hỏa Hàn Quốc và tham gia vào hai tác phẩm có chủ đề về cứu hỏa.

Lee Joon Hyuk có phong cách nhẹ nhàng lịch lãm

Lee Joon Hyuk từng tốt nghiệp tới hai trường đại học danh giá. Đầu tiên, anh tốt nghiệp Đại học Hanshin, chuyên ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng. Để phục vụ cho công việc, anh còn theo học thêm tại Đại học Dankook, chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn.

Nam diễn viên được khen có khí chất thượng lưu, quý tộc

Bóng lưng quyến rũ của Lee Joon Hyuk