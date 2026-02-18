“Phi vụ” bí mật của Steven Nguyễn mang về đặc quyền vé xem phim 75.000 đồng toàn quốc

Phi vụ kịch tính và món quà Tết vé xem phim chỉ 75.000 đồng từ Steven Nguyễn

Phân cảnh hành động bùng nổ trong trailer "Tuyệt đối điện ảnh - Tuyệt đối hời" của Steven Nguyễn.

Tạm biệt hình ảnh chàng trai si tình giữa trời tuyết, Steven Nguyễn trở lại với màn "lột xác" đậm chất điện ảnh khi vào vai một điệp viên hành động. Ngay những giây đầu phim ngắn, nam diễn viên đã gây chú ý với câu thoại: "Lương 5 triệu mà việc gì cũng tới tay", cùng thần thái lạnh lùng và phong cách chuẩn phim bom tấn. Chỉ trong vài pha xử lý gọn gàng, Steven Nguyễn lần lượt hạ gục đối thủ và bước ra khỏi khói lửa như một nhân vật chính bước thẳng từ màn ảnh rộng.

Qua chuỗi tình huống nghẹt thở, hình ảnh người hùng bản lĩnh, quyết đoán và làm chủ mọi tình huống được khắc họa rõ nét. Đến cuối clip, nam diễn viên hé lộ đây là dự án hợp tác cùng VNPAY mang tên "Tuyệt đối điện ảnh – Tuyệt đối hời".

Dịp Tết năm nay, khán giả có thể mua vé xem phim đồng giá 75.000 đồng cho khách hàng mới tại Hà Nội và TP.HCM, từ 69.000 đồng cho khách hàng tại các tỉnh, thành phố khác khi đặt vé trên ứng dụng của các ngân hàng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank…) hoặc VNPAY app. Chương trình áp dụng tại toàn bộ cụm rạp trên toàn quốc: CGV, Lotte, BHD, Beta, Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Dcine…

Steven Nguyễn hợp tác cùng VNPAY mang lại deal sốc đồng giá vé xem phim chỉ từ 75.000 đồng

Chọn suất chiếu, rinh chỗ đẹp chỉ với 75.000 đồng trên ứng dụng ngân hàng hoặc VNPAY app

Chỉ vài thao tác chạm màn hình, vé xem phim đã sẵn sàng trong tay. Không đăng ký rườm rà, không chờ đợi, mọi tiện ích nằm gọn trong ứng dụng bạn dùng hàng ngày. Đây chính là bí kíp vừa tiết kiệm thời gian, vừa đủ tinh tế để ghi điểm trong mọi cuộc hẹn. Ngoài ra, hệ sinh thái của VNPAY còn mang đến trọn bộ tiện ích phục vụ đời sống khách hàng dịp Tết này: mua sắm quà Tết trên VnShop, đặt phòng khách sạn cho chuyến du xuân, đặt vé tàu xe hay máy bay chỉ trong chớp mắt...

Tết này, khán giả có cơ hội mua vé xem phim chỉ từ 75.000 đồng khi đặt qua ứng dụng ngân hàng hoặc VNPAY app. Ảnh: VNPAY.

Đúng chất một điệp viên thời đại mới, mọi rắc rối từ việc di chuyển đến vui chơi đều được hóa giải chỉ bằng vài cú chạm trên ứng dụng VNPAY.

Thay vì tiếp tục tò mò Steven Nguyễn đã làm gì để có được đặc quyền này, hãy mở ngay ứng dụng ngân hàng hoặc VNPAY để săn deal hời ngay!