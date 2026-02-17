Trong showbiz Việt, có những cặp đôi chỉ cần đứng cạnh nhau là khán giả mặc định một mối quan hệ “trên mức đồng nghiệp”. Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền chính là trường hợp đặc biệt như thế. Suốt mấy chục năm qua, hai nghệ sĩ gạo cội liên tục bị đồn là vợ chồng ngoài đời, dù thực tế họ đều có cuộc sống của riêng mình.

Tin đồn bắt đầu từ thời cả hai còn rất trẻ, khi liên tục đóng cặp trong hàng loạt tiểu phẩm hài, đặc biệt là vở Ngựa Người Người Ngựa từng làm mưa làm gió một thời. Sự ăn ý tự nhiên, cách tung hứng duyên dáng như thể “vợ chồng son” khiến khán giả tin rằng họ phải có tình cảm thật ngoài đời. Không ít người thậm chí còn quả quyết hai nghệ sĩ đã bí mật kết hôn.

Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền là cặp bài trùng từ trẻ...

Tới tuổi xế chiều, nhiều người vẫn nghĩ họ là một cặp

Thanh Thanh Hiền từng chia sẻ, mỗi lần đi diễn, cô thường bị khán giả gọi là “vợ Xuân Hinh” hay “người yêu của Xuân Hinh”. Thậm chí đến hiện tại, nhiều khán giả lớn tuổi, những người không thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng xã hội, vẫn nghĩ danh hài đất Bắc chính là chồng cô. Tin đồn kéo dài dai dẳng đến mức trở thành một huyền thoại truyền miệng trong làng giải trí phía Bắc.

Phải đến bộ phim điện ảnh Mùi Phở, hai nghệ sĩ mới lần đầu đóng chung trên màn ảnh rộng. Trong phim, Xuân Hinh vào vai ông Mùi - chủ tiệm phở bò nức tiếng, tuổi xế chiều nhưng ngày ngày đau đáu nỗi lo không có người kế nghiệp. Thanh Thanh Hiền đảm nhận vai bà Tuất, người bạn tri kỷ, tâm giao của ông Mùi. Hai con người “neo đơn” tìm đến nhau qua những buổi sinh hoạt văn nghệ, những câu chuyện con cái và nỗi cô độc tuổi già. Cho đến khi biến cố ập đến với gia đình ông Mùi, chính bà Tuất lại là người mang đến cú twist bất ngờ nhất phim. Sự tái hợp này càng khiến khán giả thích thú, bởi cảm giác thân thuộc mà họ mang lại dường như chưa từng phai nhạt.

Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền ở một sự kiện quảng bá Mùi Phở

Nhắc đến Xuân Hinh là nhắc đến một trong những nghệ sĩ giàu có và có sức ảnh hưởng bậc nhất showbiz phía Bắc. Xuất thân từ cái nôi nghệ thuật truyền thống, ông ghi dấu ấn sâu đậm với chèo, quan họ rồi chuyển mình sang hài dân gian. Lối diễn duyên dáng, ngôn ngữ sắc sảo và khả năng biến hóa đa dạng giúp ông giữ vững vị thế suốt hàng chục năm. Không chỉ thành công về mặt nghệ thuật, Xuân Hinh còn được biết đến với khối tài sản đáng nể sau nhiều năm hoạt động bền bỉ. Ở tuổi xế chiều, ông tận hưởng cuộc sống sung túc, kín tiếng.

Ở tuổi xế chiều, NS Xuân Hinh nổi tiếng vì độ giàu có, cát xê khủng

Trong khi đó, Thanh Thanh Hiền là giọng ca cải lương và dân ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng vẻ đẹp đằm thắm đặc trưng, cô từng là một trong những nghệ sĩ được săn đón nhất trên các sân khấu miền Bắc. Dù trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống riêng, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được phong thái rạng rỡ, nhan sắc mặn mà theo năm tháng. Ở tuổi không còn trẻ, Thanh Thanh Hiền vẫn khiến công chúng trầm trồ vì diện mạo trẻ trung và thần thái cuốn hút.