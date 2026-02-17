Đúng mùng 1 Tết, đường đua phim Tết 2026 vừa khởi động đã nóng ngùn ngụt khi 4 dự án điện ảnh đồng loạt đổ bộ các rạp chiếu quốc nội. Giữa 4 cái tên gồm Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Báu Vật Trời Cho và Mùi Phở, tác phẩm của Trấn Thành đang dẫn đầu từ doanh thu bán vé sớm, doanh thu ngày đầu đến hiệu ứng truyền thông và độ phủ suất chiếu.

Tính đến 14h ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), Thỏ Ơi!! đã cán mốc 23 tỷ đồng doanh thu, bán ra hơn 160.000 vé trên tổng số 3.752 suất chiếu. Đáng chú ý, doanh thu hiện tại của phim đang cao gấp 3 lần so với Nhà Ba Tôi Một Phòng. Thậm chí, nếu cộng doanh thu của 3 bộ phim còn lại trên đường đua (hơn 14 tỷ đồng), con số này vẫn chỉ bằng hơn một nửa thành tích mà Thỏ Ơi!! đạt được.

Trước đó, vào tối 29 Tết, Trấn Thành cùng ekip đã kịp đón tin vui khi Thỏ Ơi!! lập kỷ lục trở thành phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại, với hơn 130.000 vé. Những con số này là minh chứng rõ ràng rằng, Trấn Thành và Thỏ Ơi!! là "thỏi nam châm" gây tò mò đối với khán giả đại chúng, đồng thời thương hiệu mang tên nam nghệ sĩ vẫn là bảo chứng truyền thông và phòng vé.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò và hào hứng, cho rằng phim tiếp tục chứng minh khả năng “đánh hơi” thị hiếu của Trấn Thành. Không ít ý kiến đánh giá anh ngày càng vững tay nghề, biết cân bằng giữa yếu tố giải trí đại chúng và câu chuyện có chiều sâu hơn so với các dự án trước. Thậm chí, có khán giả nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Trấn Thành đang dần định hình rõ phong cách làm phim riêng, không chỉ dựa vào tên tuổi hay hiệu ứng truyền thông, mà bắt đầu thuyết phục công chúng bằng sự tiến bộ trong tư duy làm phim.

Trên MXH, không ít khán giả thẳng thắn gọi Thỏ Ơi!! là bộ phim tốt nhất của Trấn Thành ở vai trò đạo diễn cho đến thời điểm hiện tại. Sau nửa thập kỷ làm phim Tết, tác phẩm lần này cho thấy sự “lên tay” rõ rệt: kịch bản được xây dựng chặt chẽ hơn, cách xử lý tình huống gọn gàng, có sự tiết chế thay vì drama chồng chất nhau. Những mảng miếng giật gân và yếu tố 18+ được cài cắm khéo léo, không gây phản cảm. Đặc biệt, loạt cú twist ở nửa sau khiến người xem càng theo dõi càng bất ngờ, thậm chí có những phân đoạn gây sốc.

Nếu phải gọi tên những gương mặt gây ấn tượng mạnh, thì Văn Mai Hương là điểm sáng nhất. Trong vai Hải Lan, người chị gái thành đạt, bản lĩnh nhưng chất chứa bi kịch hôn nhân, cô mang đến hình ảnh vừa sắc sảo vừa mong manh. Khí chất và nhan sắc lộng lẫy, cao sang của Văn Mai Hương giúp nhân vật có độ thuyết phục cao, đặc biệt ở những cảnh đòi hỏi nội tâm. Không còn cảm giác “ca sĩ đi đóng phim”, cô thực sự làm chủ được màn ảnh ở nhiều khoảnh khắc quan trọng.

Cái tên thứ hai tạo được thiện cảm là Pháp Kiều. Lối diễn tự nhiên, duyên dáng, “diễn như không diễn” giúp nhân vật ghi điểm với số đông khán giả. Pháo cũng là một bất ngờ thú vị. Dù không phải nhân vật nặng ký nhất, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ thần thái và năng lượng riêng. Ở một vài phân đoạn cao trào, Pháo cho thấy sự nhập vai tốt hơn kỳ vọng dành cho một rapper lần đầu thử sức với điện ảnh.

Các gương mặt còn lại như LyLy hay Vĩnh Đam nhìn chung hoàn thành tròn vai. Họ không quá bứt phá nhưng cũng không gây hụt hẫng, giữ được nhịp diễn ổn định và phù hợp với tổng thể câu chuyện. Riêng Trấn Thành, lần này anh không quá xuất sắc ở phương diện diễn xuất, nhưng vẫn ở mức ổn áp. Có thể nói, anh chưa tạo ra một màn trình diễn bùng nổ, song đủ để giữ vai trò kết nối các tuyến nhân vật và đảm bảo mạch phim vận hành trơn tru.