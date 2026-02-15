Đếm ngược chưa đến 2 ngày nữa, cả nước sẽ chính thức đón chào Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Đây cũng là khoảng thời gian cao điểm của thị trường phim điện ảnh nước nhà khi hàng loạt dự án đã "chốt sổ" công chiếu vào đúng mùng 1 Tết. Do vậy, sự quan tâm của khán giả đại chúng đang hướng về đường đua phim Tết đang diễn ra vô cùng sôi động và cạnh tranh, với những cái tên siêu hot như Trấn Thành, Trường Giang, Phương Anh Đào, Tuấn Trần...

Giữa làn sóng người hâm mộ nóng lòng chờ đợi từng ngày ra rạp, một bộ phận netizen chợt nhận ra Cris Phan chính là mỹ nam duy nhất cùng đóng trong cả 2 phim của Trấn Thành và Trường Giang là Thỏ Ơi!! và Nhà Ba Tôi Một Phòng. Ở Thỏ Ơi!!, Cris Phan đã lộ diện first look, xác nhận bước vào “vũ trụ Chị Bờ Vai” với vai GOAT, một nhân vật xuất thân từ talkshow cùng tên do Hải Linh (LyLy) dẫn dắt. Tuy vậy, GOAT cụ thể sẽ “quậy” đến mức nào, giữ vai trò ra hay chỉ là mảnh ghép gây cười duyên dáng, tất cả vẫn là ẩn số.

Cris Phan còn tham gia diễn xuất trong Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang với vai chủ quán cơm. Vốn được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng lật mặt” nhờ phong cách diễn xuất duyên dáng, linh hoạt và luôn tạo bất ngờ ở phút chót, Cris Phan được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc vừa hài hước vừa khó đoán cho bộ phim. Hình tượng chủ quán cơm tưởng chừng giản dị nhưng rất có thể lại là “ổ twist” đúng chất Cris Phan - càng hiền càng đáng ngờ.

Đáng chú ý, dự án lần này còn quy tụ trọn bộ dàn cast đình đám của 2 Ngày 1 Đêm gồm HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy và Lê Dương Bảo Lâm. Sự tái hợp này hứa hẹn tạo nên nguồn năng lượng giải trí cực mạnh trên màn ảnh rộng, với những màn tung hứng quen thuộc ngoài đời được đưa vào bối cảnh điện ảnh.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi phát hiện Cris Phan là cái tên hiếm hoi “chạy show” cả hai vũ trụ phim Tết của Trấn Thành và Trường Giang. Không ít bình luận hài hước gọi anh là “chiến thần đa vũ trụ”, “người đàn ông đứng giữa hai ông hoàng phòng vé”, thậm chí còn đùa rằng năm nay ra rạp kiểu gì cũng gặp Cris ít nhất… hai lần.

Xuất phát điểm là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học RMIT, Cris Phan từng được định hướng du học rồi về tiếp quản công việc gia đình. Thế nhưng bước ngoặt đến vào năm 2014, khi anh tìm thấy đam mê qua các tựa game đình đám và quyết định rẽ hướng sang làm streamer. Từ lựa chọn tưởng chừng “bẻ lái” ấy, Cris dần xây dựng được thương hiệu cá nhân vững chắc, mang về mức thu nhập đáng mơ ước với con số có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Ở vai trò YouTuber, kênh của Cris Phan hiện đã vượt mốc 11,3 triệu lượt đăng ký, thu về hơn 3,3 tỷ lượt xem. Theo thống kê từ nền tảng phân tích SocialBlade và Noxinfluencer, doanh thu ước tính mỗi tháng của anh dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng, trong khi mỗi video đăng tải cũng có thể mang lại nguồn thu không hề nhỏ. Những con số này cho thấy sức hút bền bỉ của Cris trên nền tảng video lớn nhất thế giới.

Phong cách hài hước, duyên dáng nhưng vẫn thông minh trong cách xây dựng nội dung giúp Cris “phủ sóng” ở nhiều mảng: từ review game, parody cho đến vlog ăn uống. Anh từng lọt top 100 YouTuber có sức ảnh hưởng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Không dừng lại ở YouTube, Cris còn sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Facebook với fanpage và trang cá nhân tổng cộng hàng chục triệu lượt theo dõi.

Không dừng lại ở danh xưng gamer hay YouTuber, Cris Phan còn chủ động mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Anh từng kết hợp với FAP TV trong nhiều sitcom, phim hài ngắn trên nền tảng số, sau đó góp mặt ở loạt web drama như Nam Phi Liên Hoàn Kế, Bà 5 Bống hay Lớp Học Bất Ổn. Gần đây, anh tiếp tục thử sức với các dự án như Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng, Bố Già và phim võ thuật Võ Sinh Đại Chiến, cho thấy tham vọng thoát khỏi hình ảnh “hot streamer đóng phim cho vui”.

Từ khi lập gia đình, Cris càng chăm chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình. Anh tham gia nhiều gameshow như Kỳ Tài Thách Đấu, Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Đấu Trường Gia Tốc, 2 Ngày 1 Đêm... ghi điểm nhờ sự hoạt ngôn và khả năng ứng biến nhanh nhạy cùng vẻ đáng yêu, hiền hành. Việc liên tục thử sức ở các sân chơi khác nhau giúp Cris từng bước khẳng định mình không chỉ là một nhà sáng tạo nội dung số, mà còn là gương mặt giải trí đa năng của showbiz Việt.