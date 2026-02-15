Không khí Tết 2026 Bính Ngọ thêm phần sôi động khi khán giả chuẩn bị đón màn tái xuất của một mỹ nhân tuổi Ngọ, đó là Bao Thượng Ân. Cụ thể, bộ phim cổ trang võ hiệp Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng do cô và Chu Dực Nhiên đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào mùng 6 Tết (22/2).

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa những ân oán giang hồ. Bối cảnh đặt trong cuộc đối đầu giữa Lục phái Bắc Thìn thuộc chính đạo và Ma giáo, hai thế lực mang mối huyết hải thâm thù kéo dài trăm năm.

Bao Thượng Ân sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ đúng dịp Tết 2026 với bộ phim Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng đóng cùng Chu Dực Nhiên.

Bao Thượng Ân đảm nhận vai nữ chính Thái Chiêu, thiếu nữ xinh đẹp xuất thân từ Lạc Anh Cốc, phụng mệnh gia tộc đến Thanh Tuyết Tông học nghệ, vô tình lại vướng vào một vụ án lớn. Thế rồi, cô gặp gỡ Mộ Thanh Yến, một chàng trai trẻ bí ẩn, thâm trầm và quyết đoán. Đồng hành qua nhiều sóng gió, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, Thái Chiêu không hề hay biết rằng Mộ Thanh Yến chính là thiếu chủ Ma giáo. Khi thân phận thật được hé lộ, tình yêu của họ đứng trước muôn vàn cách trở, đặt ra câu hỏi: Liệu hai trái tim đồng điệu có thể vượt qua sóng gió để đến bên nhau?

Cô đảm nhận vai nữ chính Thái Chiêu.

Ngay từ khi dự án mới khởi động cho đến tận bây giờ, Bao Thượng Ân đã nhiều lần khiến khán giả ấn tượng mạnh. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc trong trẻo mà còn toát lên khí chất hiệp nghĩa đúng chất võ hiệp cổ điển. Tạo hình của nữ diễn viên không quá cầu kỳ hay lộng lẫy, mà mang đậm hơi thở giang hồ xưa, giản dị nhưng cuốn hút.

Đáng chú ý, Bao Thượng Ân cũng thể hiện sự nghiêm túc khi tự mình tham gia nhiều cảnh võ thuật, nỗ lực mang đến những màn trình diễn chân thực nhất. Chính sự đầu tư ấy khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng rằng cô và Chu Dực Nhiên sẽ giúp Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng tạo nên dấu ấn giữa bối cảnh thị trường phim dài tập Trung Quốc đang có phần ảm đạm.

Trailer phim Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng (vietsub: Bao Thượng Ân 包上恩 1st Vietnam Fanpage)

Với đề tài ân oán tình thù quen thuộc nhưng giàu cảm xúc, cùng dàn diễn viên trẻ đang lên, tác phẩm được kỳ vọng sẽ là món ăn tinh thần đáng chú ý trong mùa xuân năm nay. Mới đây nhất, phim cũng đã vượt mốc 1 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent Video.