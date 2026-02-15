Những hình ảnh hậu trường mới nhất của Châu Dã khi thực hiện bộ ảnh quảng bá cho phim Xin Chào 1983 đang khiến các fan phát sốt vì quá đẹp. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Châu Dã diện trang phục đậm chất thập niên 80 với gam màu tinh tế, kiểu dáng cổ điển. Nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào tựa nàng thơ.

Châu Dã gây ấn tượng mạnh cho khán giả với tạo hình mỹ nhân thập niên 80.

Cô toát lên vẻ đẹp mang đậm hơi thở cổ điển, khiến khán giả ngắm mà thấy dễ chịu vô cùng.

Ngắm nhìn Châu Dã hóa nàng thơ thập niên 80, khán giả như thấy vẻ đẹp của cả đất trời, biển xanh mây trắng nắng vàng hội tụ cả trong mắt, cảm giác dễ chịu và thanh mát khiến lòng không khỏi rung động, xao xuyến. Một lần nữa, chúng ta thấy được vì sao cô nàng sinh năm 1998 được đánh giá là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của thế hệ diễn viên trẻ màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Nói thêm về Xin Chào 1983, đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay của tác giả Bảo Trang Thành. Trong phim, Châu Dã đảm nhận vai nữ chính Hạ Hiểu Lan, một nữ quản lý cấp cao sống ở thời hiện đại. Ở tuổi 36, Hạ Hiểu Lan rơi vào biến cố lớn khi bị dồn vào bước đường cùng và trở thành "vật tế" của chính công ty mình.

Châu Dã và Trạch Tiêu Văn nên duyên trong bộ phim Xin Chào 1983.

Đây hứa hẹn sẽ là một vai diễn cực kỳ đáng mong chờ của mỹ nhân sinh năm 1998.

Giữa thời khắc tuyệt vọng nhất, cô bất ngờ xuyên không về thập niên 80, sống trong cơ thể một cô gái thôn quê 18 tuổi. Mang theo kiến thức và kinh nghiệm từ tương lai, Hạ Hiểu Lan từng bước thay đổi số phận, vươn lên mạnh mẽ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại đây, cô gặp gỡ và nảy sinh chuyện tình đẹp với Châu Thành do Trạch Tiêu Văn thể hiện.

Với đề tài kết hợp yếu tố khởi nghiệp và tình yêu, cùng với đó là màn hợp tác đầy hứa hẹn giữa Châu Dã cùng Trạch Tiêu Văn, Xin Chào 1983 được kỳ vọng sẽ mang đến câu chuyện đầy cảm hứng cho công chúng.