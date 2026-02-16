Bộ phim cổ trang - chính kịch The King's Warden (tạm dịch: Người Canh Gác Của Nhà Vua) đang thống trị phòng vé Hàn Quốc trong những ngày đầu năm 2026. Theo thông báo từ Korean Film Council vào ngày 15/2, tác phẩm đã chính thức vượt mốc 2 triệu lượt khán giả. Phim khởi chiếu từ ngày 4/2, đồng nghĩa với việc chỉ mất hơn 11 ngày để cán mốc ấn tượng này.

Đạo diễn và dàn cast The King's Warden mừng phim vượt mốc 2 triệu lượt ra rạp.



Lấy bối cảnh một ngôi làng miền núi hẻo lánh thế kỷ 15 dưới triều Joseon, phim kể về Heung Do - một trưởng thôn chất phác đang tìm cách vực dậy ngôi làng nghèo khó của mình. Khi nghe tin đồn rằng ngôi làng nào tiếp nhận một quý tộc bị lưu đày sẽ được ban phúc lành và thịnh vượng, ông lập tức dâng sớ xin đón người ấy về. Trớ trêu thay, vị khách quý đó lại chính là vị vua trẻ bị phế truất Dan Jong. Từ đây, mối liên kết đặc biệt dần hình thành giữa vị quân vương thất thế và người đàn ông được giao nhiệm vụ canh giữ ông, trong khi ngôi làng yên bình cũng bị cuốn vào những âm mưu quyền lực nguy hiểm, nơi lòng trung thành và bản năng sinh tồn liên tục bị thử thách.

Vai Heung Do do ông vua phòng vé Yoo Hae Jin đảm nhận. Nam diễn viên tiếp tục khẳng định đẳng cấp với lối diễn duyên dáng, tiết chế, không phô trương nhưng vẫn chạm tới chiều sâu cảm xúc khi cần. Trong khi đó, Park Ji Hoon hóa thân thành vua trẻ Dan Jong, thể hiện trọn vẹn diễn biến tâm lý phức tạp của chàng Dan Jong non trẻ giữa vòng xoáy quyền lực. Ngoài ra, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực Yoo Ji Tae và Jeon Mi Do, tạo nên tổng thể diễn xuất vững vàng và giàu cảm xúc.

Cứ nhìn thấy Yoo Hae Jin là khán giả đã thấy thoải mái trong người.

Với những phân cảnh cao trào cảm xúc, Yoo Hae Jin cũng diễn rất đỉnh, xứng danh ông vua phòng vé Hàn Quốc.

Ngôi sao trẻ Park Ji Hoon cũng có màn thể hiện đầy ấn tượng, kết hợp ăn ý với người đàn anh.

Trailer phim The King's Warden (2026)



Đáng chú ý, trong buổi chào rạp cuối cùng, đạo diễn Jang Hang Jun đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ Lee Jun Hyuk, người đảm nhận vai Geum Seong Đại quân thực chất mang dòng dõi hoàng tộc ngoài đời thực. Geum Seong là con trai thứ sáu của vị vua vĩ đại Sejong. Ngoài đời, Lee Jun Hyuk lại là hậu duệ trực hệ của Hyoryeong Đại quân - anh trai của vua Sejong. Điều này đồng nghĩa với việc nhân vật Geum Seong chính là cháu ruột của Hyoryeong Đại quân, và vai diễn ấy lại tình cờ được thể hiện bởi hậu duệ trực hệ của ông. Quả thực, đây là một sự trùng hợp lịch sử đầy thú vị.

Đạo diễn Jang Hang Jun đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ Lee Jun Hyuk mang dòng dõi hoàng tộc Jeonju Lee.

Với kịch bản giàu chiều sâu, dàn cast "đỉnh nóc" cùng thành tích phòng vé ấn tượng, The King's Warden không chỉ là tác phẩm đang thống trị rạp chiếu Hàn Quốc mà còn được xem là lựa chọn cực kỳ sáng giá cho dịp Tết 2026. Bộ phim mang đến sự kết hợp giữa cảm xúc, yếu tố lịch sử và những suy ngẫm về quyền lực, lòng trung thành. Tin rằng, chừng đó là quá đủ để chinh phục cả khán giả yêu điện ảnh lẫn những người tìm kiếm một tác phẩm chất lượng để thưởng thức trong kỳ nghỉ Tết 2026.