Mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 được xem là "bàn tiệc" của điện ảnh Việt với sự xuất hiện của loạt dự án từ hài, tình cảm đến hành động. Nhưng trong số đó, có một tên tuổi khiến khán giả mê mẩn từ buổi ra mắt, được khen nức nở - đó là Báu Vật Trời Cho. Đây cũng là một trong tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên thế cạnh tranh máu lửa vào dịp Tết sắp tới. Tuy nhiên, Báu Vật Trời Cho đang rơi vào tình cảnh khá trớ trêu. Người xem đi về đều khen, mạng xã hội rải rác toàn review tích cực, nhưng hiệu ứng truyền thông và độ nhận diện chung lại chưa tương xướng.

Dự kiến công chiếu vào mùng 1 Tết, Báu Vật Trời Cho đã rục rịch ở bán vé sớm và ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu rõ rệt: hơn 700 triệu đồng. Song, con số này vẫn còn quá thấp so với 3 dự án Việt còn lại. Nhìn vào hệ thống suất chiếu tại các rạp chiếu, câu trả lời đã khá rõ ràng. Báu Vật Trời Cho có trung bình 4-7 suất chiếu, thậm chí có những rạp chỉ có vỏn vẹn 1-2 suất chiếu. Hơn nữa, bộ phim thường được mở cửa vào khung giờ sáng, thời điểm khán giả còn đang... ngủ nướng hoặc chuẩn bị ăn sáng. Vì thế, nhiều người muốn đến ủng hộ cũng khó.

Báu Vật Trời Cho xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào), một người mẹ đơn thân với quá khứ lắt léo và bé Tô, đứa trẻ mang theo cả một chuỗi những hiểu lầm oái oăm. Hành trình của Ngọc, khi vô tình đụng độ với Hồng (Tuấn Trần), chàng trai làng chài phóng khoáng, trở thành điểm bắt đầu của những tình huống vừa hài hước, vừa căng thẳng nhưng luôn đậm chất Việt Nam.

Những cảnh quay ở làng biển, khoảnh khắc ngư dân trên từng con sóng, và cả những chi tiết nhỏ như tiếng gió rì rào trên bến cảng hay bữa cơm gia đình đầm ấm đều được khắc họa đầy chân thực và xúc cảm. Ngoài yếu tố cảm xúc, phim còn đan xen yếu tố xã hội thú vị, khai thác góc nhìn về "phi vụ lừa tiền đại gia" một cách hài hước nhưng có chiều sâu.

Dõi theo những bình luận rải rác trên MXH, có thể thấy nội dung chủ yếu là người đã xem thì gần như đều khen. Từ chuyện "cả rạp coi suất chiếu PR xong đều vỗ tay", "xem rồi Tết dắt cả nhà đi coi lại", cho đến những nhận xét kiểu "phim hay mà flop", "underrated thiệt sự"… tất cả đều cho thấy Báu Vật Trời Cho không hề thua kém về chất lượng. Khán giả nhắc nhiều đến sự tròn trịa từ quay dựng, nhịp phim đến diễn xuất; nhấn mạnh nét diễn và kịch bản dễ thương, dịu dàng, có tình cảm, có hài hước, có cao trào nhưng không bị "lên gân". Thậm chí có người còn ví bộ phim như một "phiên bản chữa lành" sau dư âm nặng trĩu của Mai: vẫn là cảm xúc quen thuộc, nhưng được kể lại bằng một năng lượng ấm áp và dễ thở hơn.

Tuấn Trần mang đến một Hồng vừa vặn, không cố làm soái ca, không gồng mình tạo hình tượng, mà chọn cách diễn bằng ánh mắt và nhịp thoại tự nhiên. Những phân đoạn hài của anh không bị lố, còn các cảnh cảm xúc thì tiết chế đủ để người xem tự thấm. Trong khi đó, Phương Anh Đào tiếp tục chứng minh cô là một trong những gương mặt nữ có thực lực ổn định nhất hiện nay. Sau dư âm nặng trĩu của Mai, lần này cô chọn cách thể hiện mềm hơn, dịu hơn - một người phụ nữ từng va vấp nhưng không bi lụy.

Bất ngờ hơn cả là sự lột xác của Quách Ngọc Ngoan khi thử sức với màu sắc hài hước. Anh không đánh mất phong thái nam tính quen thuộc, nhưng biết cách tiết chế để không bị cứng trong những mảng miếng gây cười. Sự xuất hiện của anh tạo nên một lớp màu thú vị, vừa đủ duyên dáng vừa không phá vỡ tổng thể cảm xúc. Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ như Trung Dân, Kim Xuân, Võ Tấn Phát hay La Thành đều góp phần làm cho bức tranh phim thêm tròn trịa. Không ai bị "thừa vai", không ai chỉ xuất hiện cho đủ mặt.

Điều khiến nhiều khán giả khó hiểu nhất lúc này là dù nhận được vô số phản hồi tích cực sau các suất chiếu sớm, Báu Vật Trời Cho vẫn đang bị xếp lịch chiếu khá "khiêm tốn" so với mặt bằng chung phim Tết. Nhiều người chia sẻ rằng họ muốn đi xem ngay khi nghe review tốt, nhưng lại không tìm được giờ chiếu phù hợp hoặc "canh vé" vì sợ lỡ suất hiếm hoi trong ngày.

Tâm lý lo lắng cũng xuất hiện khi không ít khán giả e ngại phim sẽ sớm bị rút khỏi rạp nếu doanh thu khởi điểm không đủ bứt phá. Trong bối cảnh thị trường Tết cạnh tranh gay gắt, suất chiếu gần như quyết định cơ hội tiếp cận khán giả đại chúng. Vì vậy, việc một bộ phim được đánh giá cao về nội dung, diễn xuất lẫn cách kể chuyện lại rơi vào tình trạng phân bổ suất chiếu hạn chế càng khiến người xem thêm tiếc nuối.