Vào chiều 16/1, buổi showcase giới thiệu bộ phim Báu Vật Trời Cho đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Dự kiến ra mắt vào đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, Báu Vật Trời Cho hứa hẹn sẽ góp phần giúp đường đua phim Tết Việt trở nên sôi động và nóng hơn. Có mặt ở đây là nhiều gương mặt được yêu thích trong Vbiz như Phương Anh Đào, Hưng Nguyễn, Trung Dân, Khương Lê, Thư Đan, Chị Phiến...

Dàn sao Báu Vật Trời Cho đổ bộ thảm đỏ showcase phim

Đảm nhận vai nam - nữ chính của mạch truyện, sự xuất hiện của Phương Anh Đào và Tuấn Trần nhận được sự kỳ vọng của khán giả. Tuy nhiên, Tuấn Trần bất ngờ vắng mặt, được cho là liên quan đến chấn thương khiến anh đi tập tễnh, chống nạng trên thảm đỏ mới đây. Cứ ngỡ lẻ bóng, ấy thế mà Phương Anh Đào tay trong tay một mỹ nam bí ẩn, bước tới sự kiện - hoá ra là nam thần một thời Khương Lê.

Phương Anh Đào thoải mái, tự nhiên skinship với bạn diễn, nắm tay Khương Lê trước ống kính. Người đẹp sinh năm 1992 chưa từng gây thất vọng với nhan sắc tuyệt mỹ, lộng lẫy khi ở tuổi U35. Qua hung thần cam thường, Phương Anh Đào diện bộ đầm đỏ lấp lánh, khoe trọn nước da trắng phát sáng, vẻ ngoài ngày càng rạng rỡ và trẻ trung.

Phương Anh gây ấn tượng với sắc vóc chuẩn đại mỹ nhân màn ảnh Việt

Khương Lê sau một thời gian im hơi lặng tiếng, lộ diện trước truyền thông với ngoại hình bảnh bao, nam tính. Trong bộ trang phục đen, anh chàng "hợp rơ" với khí chất đại mỹ nhân của Phương Anh Đào. Sánh đôi với nhau, bộ đôi khiến netizen thích thú với chemistry nhẹ nhàng, dễ thương.

Khương Lê từng được xem là “crush quốc dân” của nhiều cô gái nhờ ngoại hình nổi bật và sức hút riêng. Sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m85 cùng vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng, Khương Lê dù chỉ đóng mỗi một bộ phim Gái Già Lắm Chiêu V và một số bộ ảnh quảng bá, vẫn đủ sức khiến khán giả, đặc biệt là phái nữ, đổ gục và thêm phần kỳ vọng vào sức hút của bộ phim.

Lợi thế hình thể cũng giúp Khương Lê sớm khẳng định bản thân ở lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Anh gắn bó với bộ môn này từ những năm học cấp 2 và nhanh chóng gặt hái thành tích đáng nể. Lần đầu nâng cúp vô địch tại giải bóng rổ học sinh TP.HCM, Khương Lê còn được vinh danh là MVP của mùa giải. Đến năm 2014, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi giành huy chương vàng tại giải bóng rổ trẻ toàn quốc U19.

Khương Lê

Không chỉ dừng lại ở thể thao và diễn xuất, Khương Lê còn sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật khác. Nam diễn viên có thể rap, sáng tác, ca hát và đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh. Thời gian gần đây, anh cùng Andiez và T.R.I. ra mắt ca khúc Giờ Em Tính Sao, trong đó Khương Lê tham gia với vai trò ca sĩ kiêm đồng sáng tác. Trước đó, anh cũng từng theo đuổi con đường âm nhạc độc lập và phát hành một số sản phẩm dưới nghệ danh Dubbie.

Một số hình ảnh khác ở buổi showcase:

Hưng Nguyễn

Thư Đan

Trung Dân

Tạ Lâm