Phim Trung Quốc phạm vào đại tội không thể tha thứ

Theo 163, bộ phim Ép Cá Chép May Mắn Gả Cho Diêm Vương Tướng Quân, Vận May Của Tướng Phủ Bị Chặt Đứt vừa lên sóng đã bị gỡ bỏ sau khi vấp phải nhiều ý kiến phản đối, chỉ trích của khán giả. Không những vậy, những người liên quan tới tác phẩm này như nhà sản xuất, nam chính cũng đang bị điều tra vì làm ra một tác phẩm vi phạm đạo đức xã hội.

Theo đó, tác phẩm này bị đánh giá có nội dung lệch lạc, cổ xúy tình yêu khoảng cách lớn, khi nữ chính chỉ là bé gái 7 tuổi, sinh con khi chưa đến tuổi vị thành niên, có cảnh hôn môi với nhân vật hơn 18 tuổi. Phim có chứa các tình tiết ẩn dụ mang tính người lớn như "nuôi vợ từ bé", "động phòng hoa chúc", ngoài ra còn xuất hiện nhiều cảnh tiếp xúc thân thể như ôm ấp nắm tay giữa bé gái mới 10 tuổi và nam diễn viên 28 tuổi.

Phim ngắn Trung Quốc bị xóa vì nội dung cổ xúy tình yêu giữa bé gái và nam giới trưởng thành

Khi tác phẩm vừa lên sóng, nội dung đã vướng nhiều chỉ trích vì chạm tới lằn ranh đạo đức, dụ dỗ trẻ vị thành niên kết hôn sớm, cổ xúy ấu dâm,... Hiện tại, sau khi phim bị gỡ bỏ, đội ngũ làm phim đang bị điều tra, thậm chí có thể nhận án hình sự.

Trước những tranh cãi về bộ phim, luật sư Trung Quốc đã đưa ra những bình luận, phân tích về những vi phạm mà phim đã mắc phải. Trong đó, các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc từng ra thông báo cấm trẻ em tham gia kịch bản "người lớn hóa". Bộ phim này cũng vi phạm luật bảo vệ trẻ em vì lãng mạn hóa cảnh tình cảm giữa người lớn và trẻ nhỏ.

Sau khi điều tra, nếu nam diễn viên chính Cận Vượng có hành vi đụng chạm cơ thể với cô bé Lưu Tinh Thần, vượt qua mục đích nghệ thuật, có thể cấu thành tội dâm ô với diễn viên nhí.

Nam diễn viên chính Cận Vượng và đoàn phim bị điều tra

Khán giả cũng cảm thấy đồng tình trước việc bộ phim Ép Cá Chép May Mắn Gả Cho Diêm Vương Tướng Quân, Vận May Của Tướng Phủ Bị Chặt Đứt bị gỡ bỏ và điều tra.

"Vừa lòng tôi lắm, nên truy cứu cả người giám hộ của bé gái, họ đã ký hợp đồng đóng bộ phim này, đẩy con vào tình huống gây tranh cãi", "Mong kiểm duyệt gắt phim ngắn", "Không chỉ bộ này, nhiều phim ngắn khác không khác gì phim nóng, diễn viên mặc hở hang, tất cả những gì không thể quay với phim truyền hình dài tập thì họ áp dụng cho phim ngắn để thu hút khán giả", "Nể ông diễn viên nam, sao có thể nhận đóng được kiểu vậy nhỉ. Người nhà bé đó cũng không ra gì mới để cho con cháu mình đi đóng thể loại như vậy", "Phim chính quy thì kiểm duyệt gắt gao, cấm này cấm nọ, hạn chế đủ mọi quy định, ngược lại phim ngắn thì quản lý lỏng lẻo, nội dung mất não gì cũng được quay chiếu, đến cái tên cũng cố tình đặt cho nó thật drama thật khác người chỉ để thu hút sự tò mò của người xe , thật khó hiểu", "Vì lợi ích mà họ bỏ qua đạo đức và quay 1 bộ phim như thế này thì truy cứu là đáng", "Làm mạnh vậy mới vừa", nhiều khán giả bức xúc với nội dung của các bộ phim ngắn.

Gia đình của Lưu Tinh Thần bị chỉ trích vì để con gái đóng phim không phù hợp với độ tuổi

Ép Cá Chép May Mắn Gả Cho Diêm Vương Tướng Quân, Vận May Của Tướng Phủ Bị Chặt Đứt kể về cô bé Thẩm Phù (Lưu Tinh Thần) vốn mang mệnh là cá chép may mắn. Nhờ năng lực của cô bé nên Thẩm Dục Châu mới từng bước vươn lên trở thành tể tướng. Tuy nhiên, vì em gái thứ hai không muốn gả cho Ngụy tướng quân (Cận Vượng) bị tiếng hung ác lạnh lùng, Thẩm Phù đã bị Thẩm Dục Châu dùng kế ép lên kiệu hoa gả chồng khi còn nhỏ tuổi. Tuy Ngụy tướng quân là người lạnh lùng nhưng lại rất thương yêu Thẩm Phù. Từ đó, số phận của phủ tướng quân thay đổi, trong khi phủ tể tướng ngày càng xuống dốc, bị tịch thu gia sản diệt môn. Phát hiện ra sự thật Thẩm Phù là cá chép may mắn, Thẩm Dục Châu điên cuồng muốn cướp lại Thẩm Phù.

Khi bộ phim này quay, Lưu Tinh Thần mới chỉ có 10 tuổi, đồng thời, cô kém bạn diễn Cận Vượng tới 18 tuổi. Trong phim, cá chép Thẩm Phù lấy chồng khi mới 7 tuổi, tới khi phim kết thúc, nữ chính mới chỉ có 15 tuổi nhưng đã có một con gái.