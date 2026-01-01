Lễ trao giải Cánh Diều 2025 được tổ chức vào tối 15/1 ở thủ đô Hà Nội, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và những cá nhân, tổ chức trong giới phim ảnh. Năm nay, giải thưởng ghi nhận quy mô lớn với 164 tác phẩm dự thi, trải rộng ở nhiều thể loại, bao gồm 15 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình, 24 phim hoạt hình, 10 phim khoa học, 72 phim tài liệu và 30 phim ngắn, cho thấy sự đa dạng và sức sống của điện ảnh - truyền hình Việt trong một năm qua.

Đánh bại nhiều đối thủ nặng ký như Tử Chiến Trên Không, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối... Mưa Đỏ xuất sắc giành lấy Cánh Diều Vàng cho phim điện ảnh xuất sắc. Ra mắt vào giữa thời điểm cả nước hướng về Đại lễ 2/9, Mưa Đỏ ghi điểm nhờ cách kể chuyện chừng mực, không phô trương nhưng đủ chiều sâu, để lại dư âm mạnh mẽ về tình yêu, niềm tin và lý tưởng trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động. Giải thưởng cao nhất dành cho bộ phim là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng toàn bộ ekip, đồng thời cho thấy những câu chuyện mang tinh thần dân tộc vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong đời sống điện ảnh đương đại.

Trước thềm lễ trao giải, Mưa Đỏ đã sớm được xếp vào nhóm ứng viên sáng giá trong dự đoán của đông đảo khán giả. Không chỉ sở hữu thông điệp đậm tính lịch sử, bộ phim còn tạo dấu ấn mạnh mẽ về mặt thương mại khi cán mốc doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng, trở thành tác phẩm gây tiếng vang nhất nhì mùa phim. Ngoài ra, Mưa Đỏ còn mang về giải Đạo diễn xuất sắc cho NSƯT Đặng Thái Huyền, một chiến thắng thuyết phục và xứng đáng cho tầm nhìn và cách kể chuyện của cô.

Ở chiều ngược lại, dù lỡ duyên với Cánh Diều Vàng nhưng Tử Chiến Trên Không và Mang Mẹ Đi Bỏ lại dắt túi mỗi phim 3 giải. Tử Chiến Trên Không được đánh giá cao nhờ kịch bản mới lạ xoay quanh vụ không tặc trên chuyến bay thương mại, diễn biến căng thẳng được đẩy lên bằng sự đối đầu mang tính sinh sử giữa thiện và ác. Nhờ vậy, bộ phim mang về 3 giải gồm Cánh Diều Bạc cho phim điện ảnh xuất sắc, Biên kịch xuất sắc (Hàm Trần - Nguyễn Hoàng Dương) và Âm thanh xuất sắc (Sigon Sound Production).

Mang Mẹ Đi Bỏ được ghi nhận nhờ diễn xuất nổi bật của Tuấn Trần và Hồng Đào ở hạng mục Nam chính và Nữ chính xuất sắc, đồng thời được trao Bằng khen phim truyện điện ảnh. Không đặt nặng cao trào kịch tính, Mang Mẹ Đi Bỏ chinh phục hội đồng giải thưởng bằng cách kể chuyện tiết chế, đào sâu vào mối quan hệ gia đình và những day dứt rất đời.

Ở mảng truyền hình, "lời" nhất là Không Thời Gian với tổng cộng 6 giải thưởng gồm Cánh Diều Vàng cho phim truyền hình xuất sắc, Nam chính xuất sắc (Mạnh Trường), Nữ phụ xuất sắc (Bích Ngọc), Đạo diễn xuất sắc phim truyền hình (NSƯT Danh Dũng), Quay phim xuất sắc phim truyền hình (NSƯT Trần Anh Phương) và Biên kịch xuất sắc phim truyền hình (Khánh Hà - Huyền Lê - Hà Lê).

Với thời lượng 60 tập, Không Thời Gian lựa chọn lối kể chuyện dài hơi để khắc họa trọn vẹn tinh thần đồng đội và những mất mát, hy sinh thầm lặng của người lính qua nhiều thế hệ. Bộ phim không chỉ tái hiện quá khứ một cách xúc động mà còn kết nối với hiện tại, từ đó tạo nên dư âm mạnh mẽ và cảm xúc khó quên đối với khán giả.

Bên cạnh đó, Cánh Diều Bạc cho phim truyền hình gọi tên Hoa Sữa Về Trong Gió và Độc Đạo. Về mặt cá nhân, NSƯT Thanh Quý được vinh danh Nữ chính xuất sắc với vai bà Trúc trong Hoa Sữa Về Trong Gió, còn giải Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về NSƯT Trần Thái Sơn nhờ màn thể hiện ấn tượng vai Cường Gà trong Có Anh Nơi Ấy Bình Yên.