Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với Tuấn Trần?

Tối 15/1, lễ trao giải Cánh Diều 2025 chính thức diễn ra ở Hà Nội, đánh dấu một trong những sự kiện điện ảnh - truyền hình đáng danh giá nhất năm. Chương trình không chỉ quy tụ đông đảo nghệ sĩ Vbiz đình đám mà còn là dịp vinh danh các tác phẩm, cá nhân và ekip có đóng góp nổi bật trong suốt một năm qua, trải dài từ lĩnh vực truyền hình đến điện ảnh.

Giữa rừng mỹ nhân - mỹ nam như Hà Việt Dũng, Thanh Hương, Lê Bống, Mai Thu Huyền... Tuấn Trần thu hút sự chú ý lớn khi xuất hiện với 2 chiếc nạng, tập tễnh bước đến thảm đỏ. Theo một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên Tuấn Trần được cho là đã gặp chấn thương đứt dây chằng trong quá trình ghi hình dự án điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ. Hiện tại, anh đang chờ lịch để tiến hành phẫu thuật nối dây chằng theo chỉ định của bác sĩ.

Tuấn Trần tập tễnh, chống nạng đến Cách Diều 2025

Dù đang gặp vấn đề về sức khỏe, Tuấn Trần vẫn xuất hiện tại sự kiện với diện mạo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nam diễn viên lựa chọn bộ suit đen gọn gàng, toát ra phong thái lịch lãm và chỉn chu. Anh chàng ghi điểm nhờ gương mặt rạng rỡ và vui vẻ, gần như không để lộ dấu hiệu mệt mỏi vì chấn thương. Trong suốt sự kiện, anh vẫn đi lại giao lưu, chủ động chào hỏi và tương tác thân thiện với khách mời cũng như đồng nghiệp, để lại ấn tượng về sự chuyên nghiệp.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của Tuấn Trần nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng chấn thương của nam diễn viên, đồng thời dành lời khen cho tinh thần làm nghề nghiêm túc và thái độ luôn giữ hình ảnh đẹp trước công chúng.